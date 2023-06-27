Вберегти урожай: як агрохолдинги охороняють своє майно і від чого застерігають юристи

Повномасштабне російське вторгнення в Україну завдало значних збитків всім галузям її економіки, в тому числі агросектору. АПК країни був змушений переналаштовувати всі господарські процеси - від логістики і пошуку оборотних коштів до захисту свого майна. Враховуючи погіршення ситуації з безпекою в Україні, редакція Delo.ua проаналізувала ринок охоронних послуг в сільському господарстві, та зібрала коментарі юристів, як законно та ефективно реалізувати своє право на захист.

Через розв'язану Росією війну Україна в 2022 році увійшла до рейтингу найнебезпечніших країн світу, отримавши в рейтингу порталу Global Guardian статус країни з геополітичними ризиками, наряду з Лівією, ЦАР, Єменом, Сомалі, Буркіна-Фасо, Сирією і Афганістаном.

Хоча міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" підкреслив, що загальна кількість злочинів в країні зменшилась порівняно з довоєнним часом на 10%, а кількість майнових злочинів – на 40%, результати соціологічного дослідження "Емоційно-психологічний стан українців" звітують, що найпоширенішим емоційним проявом населення є відчуття тривоги .

Подібні настрої не обійшли стороною і агросектор. Сільгоспкомпанії наймають персонал для захисту полів і підприємств, або користуються послугами охоронних компаній.

Співрозмовник видання Євген Соловйов, адвокат і партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери" пояснює, що в аграрному секторі бувають різні варіації конфліктних ситуацій. Наприклад, це може бути як звичайна крадіжка врожаю, так і відверте рейдерство, довгострокові корпоративні конфлікти, суперечки за землю або врожай, невиконання договірних зобов'язань одним із контрагентів, конфлікти, пов'язані із забезпеченням позик за рахунок майбутнього врожаю, і навіть конфлікти внаслідок шлюборозлучних процесів.

Адвокат і заступник голови правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Вікторія Тютюнникова уточнює, що наразі важко навести статистичні дані, які б демонстрували ріст правопорушень і ситуації з безпекою саме в АПК. Проте, умови, які склались за час війни, дійсно сприяють розвитку криміногенних факторів, в тому числі, в сфері агробізнесу.

Однак, найбільші ризики для аграріїв виникають на окупованих територіях, оскільки загарбники масово крадуть врожай і сільгосптехніку. Також нікуди не зникло аграрне рейдерство , навпаки, воно набирає обертів, особливо на окупованих територіях. Спроби аграрного рейдерства у його класичних формах(махінації із земельними ділянками та крадіжки врожаю) наявні і на територіях, які не перебувають під окупацією. Тобто, види правопорушень в аграрному бізнесі особливо не змінились з початку війни .

Кого господар може найняти для захисту свого поля?

Вікторія Тютюнникова роз'яснює, що аграрії мають наступні "опції" для захисту:

Встановлення сигналізації та засобів захисту, що вражають автономно (собаки, огорожі під напругою). Варто враховувати, що застосування автономних засобів захисту є доволі проблемним та дискусійним питанням в кримінальному праві. Аграрій, що намагається захистити своє майно за допомогою таких засобів, може і сам стати суб’єктом злочину, якщо, наприклад, особа буде травмована такими засобами під час цілком правомірної спроби реалізувати своє право на доступ до певної локації; Укладення трудових договорів з охоронцями(сторожами), які не мають ліцензії на охоронну діяльність. Охоронці без ліцензії не можуть носити та використовувати спеціальні засоби , в тому числі і зброю. Звісно, існують напівлегальні способи отримання зброї для охоронців, проте використання такої зброї для захисту майна агрокомпаній є незаконним. Такі охоронці в разі підозри у скоєні злочину мають право викликати поліцію, а також затримати правопорушників, проте тільки для запобігання явного злочину; Звернутися охоронних агентств, які діють на підставі ліцензії відповідно до ЗУ "Про охоронну діяльність". Статті 9 та 12 цього закону дозволяють суб’єктам охоронної діяльності купувати, зберігати та використовувати спеціальні засоби ; протидіяти правопорушникам; застосовувати заходи фізичного впливу , спецзасоби, та використовувати службових собак. Застосування таких заходів має здійснюватися в межах правомірності з дотриманням умов та обставин, що виключають злочинність діяння, та повинне обмежуватися заподіянням мінімальної шкоди здоров’ю людини або інших негативних наслідків (ст. 6). Отже, приватні охоронні структури мають право застосовувати за потреби палиці, сльозогінний газ, службових собак, а також затримувати осіб , які намагаються приникнути на територію під охороною. При цьому, рішення приймає охоронець на свій розсуд: "вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням ситуації, що склалася, характеру правопорушення та особи правопорушника" (ч. 5 ст. 16 ЗУ "Про охоронну діяльність"). Поліція охорони. Працює у рамках закону "Про Національну поліцію". Її співробітники наділені процесуальними повноваженнями поліцейських, пройшли атестацію, мають озброєння та спеціальні засоби. Водночас, вартість таких послуг є дещо вищою, ніж у приватних охоронних фірм, хоча їх повноваження дещо розширені порівняно з приватними охоронними фірмами (ПОФ).

В свою чергу, Євген Соловйов додає, що існують випадки симбіозу видів охорони , коли частину функції виконують особи, які працюють за трудовими договорами, а інші обов'язки – суб'єкти охоронної діяльності. Також до цього симбіозу може включатися і комбінування державної та приватної охорони. Трапляються і випадки поєднання офіційної та неофіційної охорони , кожна з яких виконує свої завдання.

Наприклад, у деяких випадках це може бути навіть один пост поліції охорони, співробітники якої за необхідності оперативно зможуть викликати збройне поліцейське підкріплення, після чого зможуть висунутись на підтримку приватної охорони в місце, де стався інцидент". Євген Соловйов партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Також трапляються випадки порушення роботодавцями трудового законодавства , особливо якщо через специфіку діяльності охоронець потрібен на один або кілька днів. Тоді з охоронцями або частиною охоронців не працевлаштовують офіційно, а просто платять їм готівкою за відпрацьовані дні. Крім можливих санкцій за порушення трудового законодавства, такий охоронець у разі інциденту не матиме відповідного статусу та повноважень.

Для можливості правильно підібрати охоронців для потреб своєї компанії, партнер юрфірми наводить список повноважень співробітників поліції охорони, ПОФ, та охоронців без ліцензії:

Співробітники поліції охорони керуються положеннями ЗУ "Про національну поліцію", тому мають найбільше прав і можливостей для їх реалізації права на захист. вони можуть затримувати правопорушників та доставляти їх до службових приміщень охорони з метою встановлення особи та складання протоколу про адміністративне правопорушення;

доставляти у разі потреби підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення до поліції;

здійснювати особистий огляд громадян, які вчинили правопорушення, або перебувають на території об'єкта, що охороняється, або поблизу нього;

здійснювати огляд речей, що знаходяться при правопорушниках або підозрюваних в скоєнні правопорушення;

тимчасово вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими доказами вчинення правопорушень;

застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спецзасоби та зброю. Повноваження поліції охорони (Приховати)

Адвокат уточнює, що на практиці власники приватного бізнесу, в тому числі аграрних компаній, досить рідко звертаються до поліції охорони , оскільки їхні послуги коштують дорожче, і у відносинах із ними більше формальностей. До того ж, поліція охорони не завжди погоджується на укладення договору з деякими компаніями (наприклад, якщо відомо про те, що об'єкт охорони є предметом спору між суб'єктами господарювання).

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність суб'єктів охоронної діяльності, є ЗУ "Про охоронну діяльність" і Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №960 від 18 листопада 2015 року. Суб'єкти охоронної діяльності мають наступні права та повноваження: для забезпечення охоронної діяльності ПОФ можуть купувати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні засоби, перелік яких визначається КМУ, а саме: бронежилети, захисні каски, газові балончики, газові пістолети та револьвери, гумові кийки, наручники пластикові (текстильні) одноразового використання, електрошокові пристрої, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії (іменовані в народі як "травмати");

протидіяти правопорушникам під час виконання функціональних обов'язків;

не допускати проникнення та затримувати тих, хто намагається проникнути на об'єкт охорони або покинути його, порушуючи встановлені правила. При цьому обов'язковим є негайне повідомлення про інцидент територіального підрозділу Національної поліції. В такому випадку затримання правопорушника не буде адміністративним затриманням, оскільки зазначеним Законом передбачено негайну передачу затриманого органу Нацполіції;

застосовувати заходи фізичного впливу, спецзасоби та службових собак;

проводити огляд речей та транспортних засобів фізичних осіб під час здійснення пропускного режиму на об'єктах охорони (за їх добровільною згодою);

вилучати речі та документи, які є знаряддям або предметами правопорушення;

перевіряти документи, що засвідчують особу, котрі дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення) або ввезення (вивезення) майна, в'їзд (виїзд) транспортних засобів, у тому числі щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об'єкти охорони (з об'єктів охорони);

проводити відкриту відео- та фотозйомку подій, як додатковий засіб запобігання протиправним діям. Обов'язковим є оприлюднення інформації про здійснення таких заходів на об'єкті, що охороняється. Заходи фізичного впливу та спецзасоби можуть застосовуватися персоналом охорони щодо осіб, які посягають на об'єкт охорони в особливих випадках, якщо інші заходи не призвели до припинення зазіхання або виконання особою законної вимоги персоналу охорони у разі: захисту себе чи іншої особи від нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю або майну;

запобігання незаконній спробі насильницьким шляхом заволодіти спеціальними засобами;

необхідності затримати правопорушника, який незаконно проник на об'єкт, що охороняється, або вчиняє інші протиправні дії і чинить опір;

знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров'ю персоналу охорони або інших осіб. Повноваження приватних охоронних фірм (Приховати)

Як саме охорона може застосовувати силу?

Вікторія Тютюнникова роз'яснює, що відповідно до статті 36 Кримінального кодексу України, необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави, від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Хто може затримувати злочинця: кожен, хто застав людину за вчиненням замаху на злочин, при його вчиненні, або безпосередньо після вчинення злочину, має право затримати злочинця (ст. 207 КПК України). Тобто, самі аграрії мають право протидіяти порушникам та затримувати їх, проте такі дії мають бути співмірними посяганню .

За словами адвоката, повноваження аграріїв та охоронних фірм, всупереч поширеному міфу, не обмежуються тільки правом фільмувати правопорушення та вказувати порушнику на протиправність його дій. Водночас варто розмежовувати - аграрії мають право затримувати особу у разі вчинення нею злочину або замаху на злочин, в той час як ПОФ мають право не допускати проникнення осіб на об'єкт охорони, та затримувати правопорушників, які намагаються проникнути (проникнули) на об'єкт або залишити його. Обидві категорії охоронців зобов'язані негайно повідомити про правопорушення територіальний орган Нацполіції, оскільки це прямо передбачено Законом "Про охоронну діяльність".

Яку зброю можна використовувати: легальне використання об’єктом охорони вогнепальної зброї неможливе, але цілком законне використання травматичної зброї за умови наявності відповідної ліцензії. Застосування заходів фізичного впливу і застосування спеціальних засобів(в тому числі травматичної зброї) можливе лише в оговорених вище особливих випадках, якщо інші заходи не привели до припинення посягання або виконання порушнимом законної вимоги охоронців.

Застосовувати заходи фізичного впливу або спецзасоби дозволяється тільки після попередження голосом і жестами про намір їх застосування. Без попередження вони можуть примінятись лише у разі раптового нападу, нападу чи опору з використанням зброї (або предметів, що становлять загрозу життю та здоров'ю особи), або з використанням механічних транспортних засобів.

Важливо, що вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням ситуації, що склалася, характеру правопорушення, а також особи правопорушника.

А якщо шкоду заподіяли самому злочинцю?

Вікторія Тютюнникова нагадує, що затримувати правопорушників можуть аграрії і ПОФи, проте затримана особа має бути негайно передана органу Нацполіції за місцем вчинення правопорушення.

Якщо затримання було здійснено не для передачі порушника правоохоронцям, або ж порушнику при затримані було заподіяно неспівмірні посяганню ушкодження, то дії особи, яка здійснює таке затримання, можуть бути кваліфіковані за відповідними статтями ККУ. Вікторія Тютюнникова адвокат і замголови правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу м. Києва

Аграрії також можуть затримувати осіб, які вчиняють замах на злочин, в порядку статті 38 ККУ. При цьому, затримання злочинця і заподіяння йому шкоди під час затримання є правомірним лише за таких умов:

особа, що затримується, вчинила злочин (замах на злочин або виконувала підготовку до злочину, який відповідно до ст. 14 тягне за собою кримінальну відповідальність); затримання здійснюється безпосередньо після вчинення злочину. Вжитий у законі термін "безпосередньо" не слід розуміти у тому сенсі, що особа, яка вчинила злочин, може бути затримана лише на місці вчинення злочину відразу ж після його вчинення. Положення ст. 38 поширюється також на випадки, коли така особа залишила місце злочину, а потерпілий або інші особи змушені були здійснювати її переслідування і затримали її через деякий час поза місцем вчинення злочину; затримання провадиться з метою доставлення особи, яка вчинила злочин, правоохоронним органам; шкода, заподіяна особі, яка вчинила злочин, є необхідною для її затримання і відповідає небезпечності посягання та обстановці затримання. Шкода, заподіяна при затриманні, вважається такою, що відповідає обстановці затримання, лише за умови, що особа, яка вчинила злочин, чинить опір, або намагається ухилитись від затримання . За цих обставин допускається заподіяння шкоди, яка є необхідною для подолання опору або для позбавлення можливості ухилитись від затримання. Шкода має бути адекватною характеру та наслідкам вчиненого злочину . Наприклад, неправомірним є позбавлення життя або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі, яка вчинила злочин невеликої тяжкості.

Євген Соловйов додає, що дії охорони, які виходять за межі повноважень, в окремих випадках можуть бути в подальшому кваліфіковані правоохоронними органами як самоуправство, відповідальність за яке передбачено ст. 356 ККУ.

У разі необґрунтованого застосування охороною фізичної сили чи спецзасобів, внаслідок чого особі завдано тілесних ушкоджень, не можна виключати можливості притягнення працівників охорони до відповідальності відповідно до ст. 121-125 ККУ залежно від ступеня тяжкості ушкоджень та інших обставин, а суб'єкт охоронної діяльності при цьому може бути позбавлений ліцензії. Крім того, у такому разі постраждала сторона має можливість домогтися відшкодування моральної шкоди в судовому порядку.

Також законодавство передбачає низку інших обмежень. Наприклад, під час організації та провадження охоронної діяльності забороняється здійснювати дії, спрямовані на силове протистояння між персоналом охорони різних суб'єктів господарювання, хоча на практиці такі ситуації є досить поширеними". Євген Соловйов партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Як агрокомпанії вирішують питання безпеки?

Видання Delo.ua спробувало дізнатись ситуацію "на місцях", але серед найбільших сільгоспкомпаній бажання поспілкуватись виявили лише представники холдингів "Нібулон", що оброблює землю переважно в південних областях, і "Росток Холдінг" з зембанком в Чернігівській області.

Як компанія охороняє своє майно?

Директор з безпеки та контролю ризиків "Нібулону" Роман Павленко розповів виданню, що холдинг використовує різні підходи до охорони різних об’єктів , в залежності від їх функціонального чи виробничого призначення. В цілому вони групуються за наступними окремими напрямками: виробничі філії та елеватори, термінали перевалки (в Миколаєві та Ізмаїлі), адміністративні (офісні) приміщення. До окремого виду охорони відноситься організація охорони на полях та виробничих базах під час посівної кампанії або збору врожаю.

"Нібулон" в 2023 році повністю перейшов на залучення виключно зовнішніх підрядників для охорони сільськогосподарських філій та елеваторів, так як досвід компанії свідчить - це найбільш раціональний та ефективний підхід, виходячи з низки наступних факторів:

залучення ПОФ, виключною діяльністю яких є охорона об’єктів, дає змогу більш професійно здійснювати їхній захист;

такі компанії несуть відповідальність (в тому числі пряму фінансову) за будь-які порушення режиму охорони;

(в тому числі пряму фінансову) за будь-які порушення режиму охорони; в умовах війни ризик мобілізації охоронця та відповідне його заміщення на посту лягає на плечі охоронної компанії . Економічні розрахунки холдингу довели, що з врахуванням всіх чинників (зарплати, відпустки та лікарняних, одягу, оснащення, харчування тощо), більш вигідно залучати охорону від зовнішніх підрядників.

При цьому ми застосовуємо принцип ротації – кожен рік ми переглядаємо як перелік залучених компаній, так і змінюємо їхні об’єкти охорони. Таким чином ми відходимо від принципу "звикання" Роман Павленко директор з безпеки та контролю ризиків "Нібулона"

При цьому, кожна ПОФ, підписуючи договір з холдингом, бере на себе зобов'язання вирішувати широке коло дотичних питань. Кожен договір в розділі "обов’язки охоронної компанії" містить більш ніж 40 пунктів, пов’язаних в тому числі з регламентами виконання технологічних процедур, документообігу тощо, а підрядники несуть фінансову відповідальність за результати своєї роботи.

Також "Нібулон" приділяє особливу увагу перевірці контрагентів та постачальників, які здійснюють свою діяльність у районах, які перебували під російською окупацією, в тому числі на предмет колабораційної діяльності. Перевіряють і компанії, що можуть мати зв’язки з РФ.

В свою чергу, генеральний директор "Росток Холдингу" Дмитро Купавцев уточнює: його холдинг не користується послугами охоронних компаній , а безпекою займається штат з працівників агрокомпанії.

Які повноваження мають працівники охоронної служби?

Роман Павленко: щодо повноважень працівників служби охорони – вони мають можливість зупинити будь-який виробничий процес, перевірити документи. У випадку правопорушення вони можуть здійснити ескалацію проблеми вгору, на комісію реагування, а також брати участь у внутрішньому розслідуванні інциденту.

Дмитро Купавцев: служба безпеки "Росток Холдингу" має повноваження тільки попереджати правопорушників та повідомляти про інциденти правоохоронним органам.

Ми не маємо права нікого затримувати, а тим паче застосовувати зброю. Все вирішується дипломатичним шляхом. Також у випадках правопорушень ми передаємо записи з камер та дані людини до поліції для подальшого вирішення кримінальної ситуації. Дмитро Купавцев гендиректор "Росток Холдинг"

Яка специфика охорони полів під час посівної та збирання врожаю?

Роман Павленко: організація охорони та контролю за виконанням польових робіт під час посівної чи збиральної компаній передбачає залучення внутрішніх фахівців служби безпеки компанії. Їх основна роль – виконання контрольної функції безпосередньо в полі і під час руху ТМЦ між базами і полем, або руху зерна з полів на власні елеватори. Кожна бригада, що здійснює виробничу діяльність в полі, в обов’язковому порядку супроводжується працівником безпеки.

Які хайтек-методи використовуються: дрони, камери спостереження тощо?

Дмитро Купавцев: холдинг працює на Чернігівщині, де з жовтня 2022 року цивільним особам заборонено використовувати БПЛА у повітряному просторі області. Однак, ще до війни вони проявили себе дуже ефективним методом охорони полів . Наприклад, до війни за необхідності, охорона холдингу піднімала в небо дрони задля того, щоб знайти правопорушників та крадіїв кукурудзи.

Також "Росток Холдинг" користується камерами спостереження, адже відеофіксація є гарантією та доказом правопорушення, а отримані матеріали потім передаються до правоохоронних органів.

"Всі інші хайтек-методи також використовуємо, але це є конфіденційною інформацію нашої служби безпеки", - підкреслює гендиректор агрокомпанії.

Роман Павленко: питання контролю виробничих процесів вирішується не тільки за рахунок особистої присутності охорони на місці виробничої діяльності, а й за допомогою внесення необхідних змін у організацію праці чи засобів дистанційного контролю. Відповідно, важливу роль в контролі та збережені майна та захисті інтересів компанії відіграє використання співробітниками служби безпеки спеціальних технічних засобів (в т.ч. тепловізорів і дронів ), систем відеонагляду , так і організація моніторингу (трекінгу) руху вантажного транспорту компанії.

Загалом, за час війни "Нібулон" збільшив можливості дистанційного контролю безпеки, в першу чергу за рахунок відеонагляду - тепер кожна філія, база чи офіс перебувають під постійним моніторингом.

Чи подорожчало утримання охорони і пошук нових спеціалістів?

Дмитро Купавцев: звісно, з набором персоналу є проблеми , так як на сьогоднішній день ми можемо бачити постійну мобілізацію чоловіків. Це приносить деякі незручності, незважаючи навіть на те, що холдинг заздалегідь бронює свій персонал - все одно мобілізаційний процес не зупинити.

Чи фіксується погіршення криміногенної ситуації в сільському господарстві з початком війни?

Роман Павленко: звісно, війна підвищила вимоги до охорони . Мова йде про підвищення криміногенної обстановки в країні на фоні зменшення економічного добробуту громадян в цілому та сільських мешканців зокрема, так і стан ринку праці, де мобілізація створює неабиякий дефіцит кадрів в силових структурах.

З іншого боку, слід згадати, що криміналітету менше не стало. А ті, хто був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, згідно абзацу 14 частини 1 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" - виключені з військового обліку.

Дмитро Купавцев: з початку війни крадіжки фіксували тільки з боку російських загарбників - підприємства холдингу знаходились в окупації трохи більше місяця. Військові країни-агресора у період окупації не тільки щоденно тероризували співробітників компанії, а й крали майно: паливо, бензопили, запчастини, набори ключів для ремонту та інше.

Що пропонують приватні охоронні фірми?

Приватний сектор пропонує різні послуги з охорони, в тому числі окремі пакети послуг для аграріїв. Наприклад, группа компаній "Охоронний Альянс" готова забезпечимо збереження майна агрокомпанії на всіх стадіях - від посівної до збору врожаю.

Крім стандартного патрулювання полів і охорони агропідприємств до її послуг входить і нагляд за працівниками самої агрокомпанії , а також контроль за проведенням сільхозробіт і правильним використанням ТМЦ. Через специфіку фермерської роботи охоронці "альянсу" надають наступні додаткові послуги:

забезпечення збереження посадкового матеріалу при підготовці до посівної, в тому числі супровід при транспортуванні насіння і контроль його витрати;

контроль дотримання техніки безпеки під час роботи;

нагляд за перевезенням і витратою добрив;

контроль витрат і залишку отрутохімікатів при протравлюванні полів;

охорона врожаю в період дозрівання;

охорона складських приміщень, аграрної техніки, елеваторів;

охорона врожаю під час збирання, в тому числі контроль виконання технологічного процесу.

Згідно з даними ПОФ, вартість її послуг залежить від розмірів полів, що охороняються, і замовлених додаткових послуг. Ці критерії впливають на кількість охоронців, які будуть зайняті на об'єкті, і їх технічне оснащення.

Базовий комплекс послуг - це фізична охорона полів: візуальний контроль території і патрулювання периметру . Вартість послуг одного охоронця віком 20-55 років з досвідом роботи від 1 року, до оснащення якого входить формений одяг і спецзасоби (кийок, газовий балончик) - від 40 грн/год. Компанія несе повну матеріальну відповідальність за майно замовника.

Що ще варто зробити для захисту майна?

За словами Вікторії Тютюнникової, аграрне рейдерство має дві найбільш розповсюджені форми: махінації з землею та крадіжки (грабежі) врожаю та/або сільськогосподарської техніки.

Щодо махінацій із землею як форми аграрного рейдерства.

Вона нагадує, що найбільш поширеним видом аграрного рейдерства є шахрайське набуття права власності на земельні ділянки сільгосппризначення, або права користування ними. Воно може бути здійснено наступним чином: через фальсифікацію документів на землю, викуп частки одного з акціонерів, очікування спливу терміну оренди, щоб "перехопити" земельну ділянку, або через використання неповноти реєстрів.

Юрист наводить декілька універсальних поряд, як убезпечити свою агрофірму та знизити ризики рейдерства:

Не тільки під час воєнного стану, а й мирний час найкращою превенцією є правильне та повне оформлення документів на землю та інше майно підприємства, а також установчих документів агрокомпанії.

на землю та інше майно підприємства, а також установчих документів агрокомпанії. Рейдерство може починатися з договору оренди, тому важливо, щоб орендні правовідносини було оформлено належним чином. При цьому, мають бути враховані вимоги до укладення договорів, що застосовуються під час воєнного стану.

Оригінали всіх документів, що підтверджують право власності чи користування майном підприємства, потрібно зберігати в захищеному місці , так як іноді рейдери намагаються діяти через працівників компанії.

, так як іноді рейдери намагаються діяти через працівників компанії. Варто привести у відповідність до чинного законодавства установчі документи, зокрема, статут агрокомпанії. Особливу увагу у статуті варто звернути на механізм прийняття управлінських рішень, який має бути достатньо чітким та таким, що максимально знизить ризики рейдерського захоплення самої компанії та її активів.

Щодо безпосередніх крадіжок (грабежів) врожаю та/або с/г техніки як форми аграрного рейдерства.

Профілактика та запобігання крадіжкам (грабежам) може бути здійснена шляхом встановлення сигналізації та охорони. При цьому, тип охорони можна обрати залежно від бюджету та необхідності: це може бути просто сторож, охоронна фірма з ліцензією на використання спецзасобів, або поліція охорони.