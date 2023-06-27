Уберечь урожай: как агрохолдинги охраняют свое имущество и о чем предупреждают юристы

Полномасштабное российское вторжение в Украину нанесло значительный ущерб всем отраслям ее экономики, в том числе агросектору. АПК страны был вынужден перенастраивать все хозяйственные процессы – от логистики и поиска оборотных средств, до защиты своего имущества. Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, редакция Delo.ua проанализировала рынок охранных услуг в сельском хозяйстве и собрала мнения юристов, как законно и эффективно реализовать свое право на защиту.

Из-за развязанной Россией войны Украина в 2022 году вошла в рейтинг самых опасных стран мира, получив в рейтинге портала Global Guardian статус страны с геополитическими рисками, наряду с Ливией, ЦАР, Йеменом, Сомали, Буркина-Фасо, Сирией и Афганистаном.

Хотя министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в прямом эфире телемарафона "Единые новости" подчеркнул, что общее количество преступлений в стране уменьшилось по сравнению с довоенным временем на 10%, а количество имущественных преступлений - на 40%, результаты социологического исследования "Эмоционально-психологическое состояние украинцев" отчитываются, что наиболее распространенным эмоциональным проявлением населения является чувство тревоги .

Подобные настроения не обошли стороной и агросектор. Сельхозкомпании нанимают персонал для защиты своих полей и предприятий, или пользуются услугами охранных компаний.

Собеседник издания Евгений Соловьев, адвокат и партнер юрфирмы " Ильяшев и Партнеры " объясняет, что в аграрном секторе бывают разные варианты конфликтных ситуаций. Например, это может быть как обычная кража урожая, так и откровенное рейдерство, долгосрочные корпоративные конфликты, споры за землю или урожай, невыполнение договорных обязательств одним из контрагентов, конфликты, связанные с обеспечением ссуд за счет будущего урожая, и даже конфликты вследствие бракоразводных процессов.

Адвокат и заместитель председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Виктория Тютюнникова уточняет, что сейчас трудно привести статистические данные, которые демонстрировали бы роста правонарушений и ситуации с безопасностью именно в АПК. Однако условия, которые сложились за время войны, действительно способствуют развитию криминогенных факторов, в том числе в сфере агробизнеса.

Однако наибольшие риски для аграриев возникают на оккупированных территориях, поскольку российские оккупанты массово воруют урожай и сельхозтехнику. Также никуда не исчезло аграрное рейдерство , напротив, оно набирает обороты, особенно на оккупированных территориях. Попытки аграрного рейдерства в его классических формах (махинации с земельными участками и кражи урожая) налицо и на территориях, которые не находятся под оккупацией. То есть, виды правонарушений в аграрном бизнесе особо не изменились с начала войны .

Кого владелец может нанять для защиты собственного поля?

Виктория Тютюнникова разъясняет, что аграрии имеют следующие "опции" для защиты:

Установка сигнализации и автономных средств защиты: (собаки, ограждения под напряжением). Следует учитывать, что применение автономных средств защиты является достаточно проблемным и дискуссионным вопросом в уголовном праве. Аграрий, пытающийся защитить свое имущество с помощью таких средств, может и сам стать субъектом преступления, если, например, кто-то будет травмирован такими средствами при вполне правомерной попытке реализовать свое право на доступ к определенной локации; Заключение трудовых договоров с охранниками (сторожами), не имеющими лицензии на охранную деятельность: Охранники без лицензии не могут носить и использовать специальные средства , в том числе и оружие. Конечно, существуют полулегальные способы получения оружия для охранников, однако использование такого оружия для защиты имущества агрокомпаний незаконно. Такие охранники в случае подозрения в совершении преступления имеют право вызвать полицию, а также задержать правонарушителей, однако только для предотвращения явного преступления; Обратиться к охранным агентствам, имеющим лицензию: статьи 9 и 12 ЗУ "Об охранной деятельности" разрешают субъектам охранной деятельности покупать, хранить и использовать специальные средства ; противодействовать правонарушителям; применять меры физического воздействия , спецсредства и использовать служебных собак. Применение таких мер должно осуществляться в рамках правоменимости с соблюдением условий и обстоятельств, исключающих преступность деяния, и должно ограничиваться причинением минимального ущерба здоровью человека или других негативных последствий (ст. 6). Так, частные охранные структуры имеют право применять при необходимости палки, слезоточивый газ, служебных собак, а также задерживать лиц , пытающихся приникнуть на охраняемую территорию. При этом решение принимает охранник по своему усмотрению: "вид специального средства, время начала и интенсивность его применения определяются с учетом сложившейся ситуации, характера правонарушения и личности правонарушителя" (ч. 5 ст. 16 ЗУ "Об охранной деятельности"). Полиция охраны. Работает в рамках закона "О национальной полиции". Ее сотрудники наделены процессуальными полномочиями полицейских, прошли аттестацию, имеют вооружение и специальные средства. В то же время стоимость таких услуг несколько выше, чем у частных охранных фирм, хотя их полномочия несколько расширены по сравнению с частными охранными фирмами (ЧОФ).

В свою очередь, Евгений Соловьев добавляет, что существуют случаи симбиоза видов охраны, когда часть функции выполняют лица, работающие по трудовым договорам, а другие обязанности – субъекты охранной деятельности. Также в этот симбиоз может включаться и комбинирование государственной и частной охраны. Бывают и случаи использования комбинирования официальной и неофициальной охраны , каждая из которых выполняет свои задачи

К примеру, в некоторых случаях это может быть даже один пост полиции охраны, сотрудники которой при необходимости оперативно смогут вызвать вооруженное полицейское подкрепление, после чего смогут выдвинуться в поддержку частной охраны в место, где произошел инцидент". Евгений Соловьев партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Также случаются случаи нарушения работодателями трудового законодательства , особенно если из-за специфики деятельности охранник нужен на один или несколько дней. Тогда охранника или часть охранников не трудоустраивают официально, а просто платят им наличными за отработанные дни. Кроме возможных санкций за нарушение трудового законодательства, такой охранник в случае инцидента не будет иметь соответствующего статуса и полномочий.

Для возможности правильно подобрать охранников для нужд своей компании, партнер юрфирмы приводит список полномочий сотрудников полиции охраны, ЧОФ и охранников без лицензии:

Сотрудники полиции охраны руководствуются положениями ЗУ "О национальной полиции", поэтому имеют больше прав и возможностей для их реализации права на защиту. они могут задерживать правонарушителей и доставлять их в служебные помещения охраны с целью установления личности и составления протокола об административном правонарушении;

доставлять в случае необходимости подозреваемых в совершении уголовного правонарушения в полицию;

осуществлять личный осмотр граждан, совершивших правонарушения, либо находящихся на территории охраняемого объекта или вблизи него;

производить осмотр вещей, находящихся при правонарушителях или подозреваемых в совершении правонарушения;

временно изымать документы и предметы, которые могут являться вещественными доказательствами совершения правонарушений;

применять к правонарушителям меры физического воздействия, спецсредства и оружие. Полномочия полиции охраны (Приховати)

Адвокат уточняет, что на практике владельцы частного бизнеса, в том числе аграрных компаний, довольно редко обращаются в полицию охраны , поскольку их услуги стоят дороже, и в отношениях с ними больше формальностей. К тому же полиция охраны не всегда соглашается на заключение договора с некоторыми компаниями (например, если известно о том, что объект охраны является предметом спора между субъектами хозяйствования).

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность субъектов охранной деятельности, являются ЗУ "Об охранной деятельности" и Лицензионные условия осуществления охранной деятельности, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины №960 от 18 ноября 2015 года. Субъекты охранной деятельности имеют следующие права и полномочия: для обеспечения охранной деятельности ЧОФ могут покупать, хранить и использовать в установленном законодательством порядке специальные средства, перечень которых определяется КМУ, а именно: бронежилеты, защитные каски, газовые баллончики, газовые пистолеты и револьверы, резиновые дубинки, наручники пластиковые (текстильные) одноразового использования, электрошоковые устройства, устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия (именуемые в народе "травматами");

противодействовать правонарушителям при исполнении функциональных обязанностей;

не допускать проникновения и задерживать тех, кто пытается проникнуть на объект охраны или покинуть его с нарушением установленных правил. При этом обязательно немедленное уведомление об инциденте территориального подразделения Национальной полиции. В таком случае задержание правонарушителя не будет административным задержанием, поскольку указанным Законом предусмотрена немедленная передача задержанному органу Нацполиции;

применять меры физического воздействия, спецсредства и служебных собак;

проводить осмотр вещей и транспортных средств физических лиц при осуществлении пропускного режима на объектах охраны (по их добровольному согласию);

изымать вещи и документы, являющиеся орудием или предметами правонарушения;

проверять документы, удостоверяющие личность, дающие право на вход (выход) лиц, внесение (вынос) или ввоз (вывоз) имущества, въезд (выезд) транспортных средств, в том числе относительно их соответствия состава материальных ценностей, перемещаемых на объекты охраны (из объектов охраны);

проводить открытую видео- и фотосъемку событий, как дополнительное средство предотвращения противоправных действий. Обязательным является обнародование информации об осуществлении таких мероприятий на охраняемом объекте. Меры физического воздействия и спецсредства могут применяться персоналом охраны в отношении лиц, посягающих на объект охраны в особых случаях, если другие меры не привели к прекращению посягательства или выполнению лицом законного требования персонала охраны, в случае: защиты себя или иного лица от нападения, представляющего угрозу жизни и здоровью или имуществу;

предотвращения незаконной попытки насильственным путем завладеть спецсредствами;

необходимости задержать правонарушителя, который незаконно проник на охраняемый объект или совершает другие противоправные действия, и при єтом оказывает сопротивление;

обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью персонала охраны или других лиц. Полномочия частных охранных фирм (Приховати)

Как именно охрана может использовать силу?

Виктория Тютюнникова разъясняет, что в соответствии со статьей 36 Уголовного кодекса Украины, необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов защищаемого лица или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства, от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему, вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышение пределов требуемой обороны.

Кто может задерживать преступника : каждый, кто застал человека за покушением на преступление, при его совершении, или непосредственно после совершения преступления, имеет право задержать преступника (ст. 207 УПК РФ). То есть, сами аграрии имеют право противодействовать нарушителям и задерживать их, однако такие действия должны быть соразмерны посягательствам .

По словам адвоката, полномочия аграриев и охранных фирм, вопреки распространенному мифу, не ограничиваются только правом фиксировать правонарушения и указывать нарушителю на противоправность его действий. В то же время следует разграничивать - аграрии имеют право задерживать лицо в случае совершения им преступления или покушения на преступление, в то время как ЧОФ вправе не допускать проникновения лиц на объект охраны и задерживать правонарушителей, пытающихся проникнуть (проникших) на объект или покинуть его . Обе категории охранников обязаны немедленно сообщить о правонарушениях территориальному органу Нацполиции, поскольку это прямо предусмотрено Законом "Об охранной деятельности".

Какое оружие можно использовать : легальное использование объектом охраны огнестрельного оружия невозможно, но вполне законно использование травматического оружия при наличии соответствующей лицензии. Применение мер физического воздействия и применение специальных средств (в том числе травматического оружия) возможно только в оговоренных выше особых случаях, если другие меры не привели к прекращению посягательства или исполнения нарушителем законного требования охранников.

Применять меры физического воздействия или спецсредства разрешается только после предупреждения голосом и жестами о намерении их применения. Без предупреждения они могут применяться только при внезапном нападении, нападении или сопротивлении с использованием оружия (или предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью личности), или с использованием механических транспортных средств.

Важно, что вид специального средства, время начала и интенсивность его применения определяются с учетом сложившейся ситуации, характера правонарушения, а также личности правонарушителя.

А если вред причинили самому преступнику?

Виктория Тютюнникова напоминает, что задерживать правонарушителей могут аграрии и ЧОФ , однако задержанный нарушитель должен быть немедленно передан органу Нацполиции по месту совершения правонарушения.

Если задержание было совершено не для передачи нарушителя правоохранителям, или же нарушителю при задержании были причинены несоразмерные посягательству повреждения, то действия лица, осуществляющего такое задержание, могут быть квалифицированы по соответствующим статьям УКУ. Виктория Тютюнникова адвокат и зампредседателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса г. Киева

Аграрии также могут задерживать лиц, посягающих на преступление, в порядке статьи 38 УКУ. При этом, задержание преступника и причинение ему вреда при задержании правомерно только при следующих условиях:

задерживаемое лицо совершило преступление (покушение на преступление или выполняло подготовку к преступлению, которое в соответствии со ст. 14 влечет уголовную ответственность); задержание производится непосредственно после совершения преступления. Термин "непосредственно" не следует понимать в том смысле, что лицо, совершившее преступление, может быть задержано только на месте совершения преступления сразу же после его совершения. Положение ст. 38 распространяется также на случаи, когда такое лицо покинуло место преступления, а потерпевший или другие лица вынуждены были преследовать его и произвели задержание через некоторое время вне места совершения преступления; задержание производится с целью доставления лица, совершившего преступление, правоохранительным органам; вред, причиненный лицу, совершившему преступление, необходим для его задержания и соответствует опасности посягательства и обстановке задержания. Ущерб, причиненный при задержании, считается соответствующим обстановке задержания, только при условии, что лицо, совершившее преступление, оказывает сопротивление или пытается уклониться от задержания . При этих обстоятельствах допускается причинение вреда, необходимого для преодоления сопротивления, или для лишения возможности уклониться от задержания. Вред должен быть адекватным характеру и последствиям совершенного преступления . Например, неправомерно лишение жизни или причинение тяжкого телесного повреждения лицу, совершившему преступление небольшой тяжести.

Евгений Соловьев добавляет, что выходящие за пределы полномочий действия охраны в отдельных случаях могут быть в дальнейшем квалифицированы правоохранительными органами как самоуправство, ответственность за которое предусмотрена ст. 356 УКУ.

В случае необоснованного применения охраной физической силы или спецсредств, в результате чего лицу нанесены телесные повреждения, нельзя исключать возможности привлечения работников охраны к ответственности в соответствии со ст. 121-125 УКУ в зависимости от степени тяжести повреждений и других обстоятельств, а субъект охранной деятельности при этом может быть лишен лицензии. Кроме того, в таком случае пострадавшая сторона может добиться возмещения морального вреда в судебном порядке.

Также законодательство предусматривает ряд других ограничений. Например, во время организации и осуществления охранной деятельности запрещается совершать действия, направленные на силовое противостояние между персоналом охраны различных субъектов хозяйствования, хотя на практике такие ситуации достаточно распространены". Евгений Соловьев партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Как агрокомпании решают вопросы безопасности?

Издание Delo.ua попыталось узнать ситуацию "на местах", но среди крупнейших сельхозкомпаний желание поговорить изъявили только представители холдингов "Нибулон", обрабатывающего земли преимущественно в южных областях, и "Росток Холдинг" с зембанком в Черниговской области.

Как компания охраняет свое имущество?

Директор по безопасности и контролю рисков "Нибулона" Роман Павленко рассказал, что холдинг использует различные подходы к охране различных объектов , в зависимости от их функционального или производственного назначения. В целом, они группируются по следующим отдельным направлениям: производственные филиалы и элеваторы, терминалы перевалки (в Николаеве и Измаиле), административные (офисные) помещения. К отдельному виду охраны относится организация охраны на полях и производственных базах во время посевной кампании или сбора урожая.

"Нибулон" в 2023 году полностью перешел на привлечение исключительно внешних подрядчиков для охраны сельскохозяйственных филиалов и элеваторов , так как опыт компании свидетельствует – это наиболее рациональный и эффективный подход, исходя из ряда следующих факторов:

привлечение ЧОФ, единственной деятельностью которых является охрана объектов, позволяет более профессионально осуществлять их защиту;

такие компании несут ответственность (в том числе прямую финансовую) за любые нарушения режима охраны;

(в том числе прямую финансовую) за любые нарушения режима охраны; в условиях войны риск мобилизации охранника и соответствующее его замещение на посту ложится на плечи охранной компании . Экономические расчеты холдинга доказали, что с учетом всех факторов (зарплаты, отпуска и больничных, одежды, оборудования, питания и т.п.), более выгодно привлекать охрану от внешних подрядчиков.

При этом мы применяем принцип ротации – каждый год мы пересматриваем как список привлеченных компаний, так и меняем их объекты охраны. Таким образом мы отходим от принципа "привыкания" Роман Павленко директор по безопасности и контролю рисков "Нибулона"

При этом каждая ЧОФ, подписывая договор с холдингом, берет на себя обязательство решать широкий круг касающихся вопросов. Каждый договор в разделе "обязанности охранной компании" содержит более 40 пунктов, связанных в том числе с регламентами выполнения технологических процедур, документооборота и т.п., а подрядчики несут финансовую ответственность за результаты своей работы.

Также "Нибулон" уделяет особое внимание проверке контрагентов и поставщиков, осуществляющих свою деятельность в районах, находившихся под российской оккупацией, в том числе на предмет коллаборационной деятельности. Проверяют и компании, которые могут иметь связи с РФ.

В свою очередь генеральный директор "Росток Холдинга" Дмитрий Купавцев уточняет: его холдинг не пользуется услугами охранных компаний , а безопасностью занимается штат работников агрокомпании.

Какие полномочия имеют работники охранной службы?

Роман Павленко: о полномочиях работников службы охраны – они имеют возможность остановить любой производственный процесс, проверить документы. В случае правонарушения они могут осуществить эскалацию проблемы наверх к комиссии реагирования, а также участвовать во внутреннем расследовании инцидента.

Дмитрий Купавцев : служба безопасности "Росток Холдинга" имеет полномочия только предупреждать правонарушителей и сообщать об инцидентах правоохранительным органам.

Мы не имеем права задерживать никого, а тем более применять оружие. Все решается дипломатическим путем. Также в случаях правонарушений мы передаем записи с камер и данные человека в полицию для дальнейшего разрешения криминальной ситуации. Дмитрий Купавцев гендиректор "Росток Холдинг"

Какова специфика охраны полей во время посевной и уборки урожая?

Роман Павленко : организация охраны и контроля за выполнением полевых работ во время посевной или уборочной компаний предполагает привлечение внутренних специалистов службы безопасности компании. Их основная роль – выполнение контрольной функции непосредственно в поле и при движении ТМЦ между базами и полем, или движении зерна с полей на собственные элеваторы. Каждая бригада, осуществляющая производственную деятельность в поле, в обязательном порядке сопровождается работником безопасности.

Какие хайтек-методы используются: дроны, камеры наблюдения и т.п.?

Дмитрий Купавцев : холдинг работает на Черниговщине, где с октября 2022 гражданским лицам запрещено использовать БПЛА в воздушном пространстве области. Однако еще до войны они проявили себя очень эффективным методом охраны полей . Например, до войны при необходимости охрана холдинга поднимала в небо дроны для того, чтобы найти правонарушителей и похитителей кукурузы.

Также "Росток Холдинг" пользуется камерами наблюдения, ведь видеофиксация является гарантией и доказательством правонарушения, а полученные материалы передаются в правоохранительные органы.

"Все другие хайтек-методы также используем, но это конфиденциальная информация нашей службы безопасности", - подчеркивает гендиректор агрокомпании.

Роман Павленко : вопрос контроля производственных процессов решается не только за счет личного присутствия охраны на месте производственной деятельности, но и путем внесения необходимых изменений в организацию труда или средств дистанционного контроля. Соответственно, важную роль для контроля и сохранности имущества и защиты интересов компании играет использование сотрудниками службы безопасности специальных технических средств (в т.ч. тепловизоров и дронов ), систем видеонаблюдения , а также организации мониторинга (трекинга) движения грузового транспорта компании.

В целом, за время войны "Нибулон" увеличил качество дистанционного контроля безопасности, в первую очередь за счет видеонаблюдения – теперь каждый филиал, база или офис находятся под постоянным мониторингом.

Подорожало ли содержание охраны и поиск новых специалистов?

Дмитрий Купавцев : конечно, с набором персонала есть проблемы , так как на сегодняшний день мы можем видеть постоянную мобилизацию мужчин. Это доставляет некоторые неудобства, хотя холдинг заранее бронирует свой персонал – все равно мобилизационный процесс не остановить.

Фиксируется ли ухудшение криминогенной ситуации в сельском хозяйстве с началом войны?

Роман Павленко : конечно, война повысила требования к охране . Речь идет о повышении криминогенной обстановки в стране на фоне уменьшения экономического благосостояния граждан в целом и сельских жителей в частности, так и состояния рынка труда, где мобилизация создает немалый дефицит кадров в силовых структурах.

С другой стороны, следует упомянуть, что криминалитета меньше не стало. А те, кто ранее был приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, согласно абзацу 14 части 1 статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - исключены из военного учета.

Дмитрий Купавцев: с начала войны воровство фиксировали только со стороны российских захватчиков - предприятия холдинга находились в оккупации чуть больше месяца. Военные страны-агрессора в период оккупации не только ежедневно терроризировали сотрудников компании, но и воровали имущество: топливо, бензопилы, запчасти, наборы ключей для ремонта и прочее.

Что дают частные охранные компании?

Частный сектор предлагает различные охранные услуги, в том числе отдельные пакеты услуг для аграриев. Например, группа компаний "Охранный Альянс" готова обеспечить сохранение имущества агрокомпании на всех стадиях - от посевной до сбора урожая.

Кроме стандартного патрулирования полей и охраны агропредприятий в ее услуги входит и надзор за работниками самой агрокомпании , а также контроль за проведением сельхозработ и правильным использованием ТМЦ. В силу специфики фермерской работы, охранники "альянса" предоставляют следующие дополнительные услуги:

обеспечение сохранности посадочного материала при подготовке к посевной, в том числе сопровождение при транспортировке семян и контроль их расхода;

контроль соблюдения техники безопасности при работе;

надзор за перевозкой и расходом удобрений;

контроль затрат и остатка ядохимикатов при протравливании полей;

охрана урожая в период созревания;

охрана складских помещений, аграрной техники, элеваторов;

охрана урожая при уборке, в том числе контроль выполнения технологического процесса.

Согласно данным ЧОФ, стоимость ее услуг зависит от размеров охраняемых полей и заказанных дополнительных услуг. Эти критерии влияют на количество охранников, которые будут заняты на объекте, и их техническое оснащение.

Базовый комплекс услуг – это физическая охрана полей: визуальный контроль территории и патрулирование периметра . Стоимость услуг одного охранника в возрасте 20-55 лет с опытом работы от 1-го года, в оснащение которого входит форменная одежда и спецсредства (дубинка, газовый баллончик) - от 40 грн/час. Также компания несет полную материальную ответственность за имущество заказчика.

Что еще следует сделать для защиты имущества?

По словам Виктории Тютюнниковой, аграрное рейдерство имеет две наиболее распространенные формы: махинации с землей и кража (грабеж) урожая и/или сельскохозяйственной техники.

Касательно махинаций с землей как формы аграрного рейдерства.

Она напоминает, что наиболее распространенным видом аграрного рейдерства является мошенническое приобретение права собственности на земельные участки сельхозназначения или права пользования ими. Оно может быть осуществлено следующим образом: из-за фальсификации документов на землю, выкупа доли одного из акционеров, ожидания истечения срока аренды, чтобы "перехватить" земельный участок, или из-за использования неполноты госреестров.

Юрист приводит несколько универсальных рядом, как обезопасить свою агрофирму и снизить риски рейдерства:

Не только во время военного положения, но и мирное время лучшей превенцией является правильное и полное оформление документов на землю и другое имущество предприятия, а также учредительные документы агрокомпании.

на землю и другое имущество предприятия, а также учредительные документы агрокомпании. Рейдерство может начинаться с договора аренды, поэтому важно, чтобы арендное правоотношение было оформлено должным образом. При этом должны быть учтены требования к заключению договоров, применяемых во время военного положения.

Оригиналы всех документов, подтверждающих право собственности или пользование имуществом предприятия, необходимо хранить в защищенном месте , так как иногда рейдеры пытаются действовать через работников компании.

, так как иногда рейдеры пытаются действовать через работников компании. Следует привести в соответствие с действующим законодательством учредительные документы, в частности, устав агрокомпании. Особое внимание в уставе следует обратить на механизм принятия управленческих решений, который должен быть достаточно четким и максимально снизить риски рейдерского захвата самой компании и ее активов.

Относительно непосредственных краж (грабежов) урожая и/или с/х техники как формы аграрного рейдерства.

Профилактика и предотвращение краж (грабежов) может быть осуществлена путем установления сигнализации и охраны. При этом тип охраны можно выбрать в зависимости от бюджета и необходимости: это может быть просто сторож, охранная фирма с лицензией на использование спецсредств или полиция охраны.