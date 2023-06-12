G7 разрабатывает схему борьбы с хищением украинского зерна

Страны G7 проинформированы о том, что Россия разворовывает украинское зерно. Поэтому "Большая семерка" работает над схемой борьбы с незаконным вывозом на продажу культуры, выращенной в Украине. Для этого планируется использовать химическую идентификацию.

Об этом сообщил министр продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Марк Спенсер, передает агентство Reuters.

Он сделал заявление на конференции Международного совета по зерну (IGC), подчеркнув, что Великобритания является лидером по этой схеме, все страны G7 тесно сотрудничают с Украиной в этом вопросе.

"Мы считаем, что (химическая идентификация - Delo.ua ) будет эффективным средством для сдерживания дальнейших краж украинского зерна", - сказал Спенсер.

Именно Великобритания недавно объявила о новом пакете санкций против России из-за войны против Украины, нацеленного на "теневых лиц и организаций", связанных с кражей украинского зерна.

В Reuters обратили внимание, что нацеливание санкций на организации, занимающиеся торговлей зерном, необычно, поскольку они поддерживают гуманитарную стабильность.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Россия начала массово воровать украинское зерно с оккупированных территорий. Delo.ua писало, что за счет украинского урожая страна-агрессорка цинично возмещает собственный дефицит продуктов.

Для вывоза награбленного зерна захватчики использовали порты Крыма. В декабре 2022 года Reuters сообщало, что Сирия резко увеличила импорт пшеницы с оккупированного полуострова.

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