G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна

Країни G7 поінформовані, що Росія розкрадає українське зерно. Тому "Велика сімка" працює над схемою боротьби з незаконним вивезенням на продажом культури, вирощеної в Україні. Для цього планують використовувати хімічну ідентифікацію.

Про це повідомив міністр продовольства та сільського господарства Великобританії Марк Спенсер, передає агентство Reuters.

Він зробив заяву на конференції Міжнародної ради по зерну (IGC), підкресливши, що Велика Британія є лідером у цій схемі, всі країни G7 тісно співпрацюють з Україною у цьому питанні.

"Ми вважаємо, що (хімічна ідентифікація — Delo.ua) буде ефективним засобом для стримування подальших крадіжок українського зерна", — сказав Спенсер.

Саме Велика Британія нещодавно оголосила про новий пакет санкцій проти Росії через війну проти України, який націлений на "тіньових осіб і організації", пов'язаних з крадіжкою українського зерна.

В Reuters звернули увагу, що націлювання санкцій на організації, які займаються торгівлею зерном, є незвичайним, оскільки вони підтримують гуманітарну стабільність.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росія почала масово красти українське зерно з новоокупованих територій. Delo.ua писало, що за рахунок українського врожаю країна-агресорка цинічно відшкодовує власний дефіцит продуктів.

Для вивозу награбованого зерна загарбники використали, зокрема, порти Криму. У грудні 2022 року Reuters повідомляло, що Сирія різко збільшила імпорт пшениці з окупованого півострова.

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