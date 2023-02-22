Датчики и охрана. В Киевской области внедрили систему защиты работ Бенкси: как она работает

В Киевской области с целью оградить граффити известного уличного художника Бенкси от возможного вандализма и погодных условий ввели систему защиты. Для этого была использована беспроводная система безопасности Ajax с подключением к круглосуточному мониторингу охранной компании "Шериф".

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Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

Ajax будет следить за работами Бенкси в Бородянке, Ирпене и Горенке. Теперь на любые попытки похитить или испортить граффити будет реагировать скорая группа охраны. Рисунки будут находиться под защитой, пока вопросы их музеефикации не будут решены окончательно.

Датчики движения и удара будут фиксировать попытки повреждения или приблизиться слишком близко к объекту. Если система зафиксирует нарушения, включаются уличные сирены рядом и через централь системы безопасности передадут уведомления в охранную компанию.

"Для защиты работ от воздействия внешних факторов установили прозрачные противоударные стенки из поликарбоната. А на месте рисунка в Бородянке, где изображен дзюдоист, дополнительно установили временное защитное сооружение. Внутри него с помощью датчика Life Quality с сенсорами температуры, влажности и CO2, а также реле управление WallSwitch будет поддерживаться микроклиматом, чтобы рисунок не испортился", — резюмировали в ОВА.

Для развертывания системы защиты граффити использовали 21 датчик и пять централей системы безопасности. Датчики независимы от постоянного питания, а главная централь может находиться в отдаленном помещении. Центр системы держит связь с датчиками на расстоянии до 1700 метров и сообщает охранной компании о тревоге менее чем за 0,15 секунды.

Напомним, в ноябре Бенкси подтвердил, что создал семь муравьев в разных местах Украины, в том числе Бородянке, Ирпене и Киеве. Вскоре в Гостомеле группа людей якобы пыталась похитить граффити художника. Чем закончилась эта история, читайте в материале Delo.ua.

Впоследствии Минкульт заявил, что граффити Бэнкси могут законсервировать или перевезти в музей.