Граффити Бэнкси могут законсервировать или перевезти в музей, – Минкульт

Работы (граффити) всемирно известного уличного художника Бенкси, созданные им в Украине, могут законсервировать или перевезти в музей. Это важно сделать, заявил в интервью "Укринформу" министр культуры Александр Ткаченко.

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"Мы общаемся с местными представителями власти для того, чтобы сохранить его работы. Рисунки нужно либо консервировать, либо перевезти то, что можно, для сохранения в одном из музеев. На самом деле разное отношение к тому, где их хранить и как: в громадах или вне их. Однако определенные договоренности уже есть, мы ждем их воплощения", — сказал Ткаченко.

На вопрос журналистов о том, имеет ли прямую связь его ведомство с Бенкси, министр ответил: "Я хотел бы увидеть человека, который с ним коммуникирует, тогда сконтактировался с этим человеком".

Напомним, в ноябре Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе Бородянке, Ирпене и Киеве.

Впоследствии в Гостомеле группа людей якобы пыталась похитить граффити художника. Чем закончилась эта история, читайте в материале Delo.ua.

Отметим, что Бенкси решил продать 50 своих рисунков-трафаретов через сайт благотворительного фонда Legasy Of War. Средства художник планирует передать в помощь Украине.