Графіті Бенксі можуть законсервувати або перевезти в музей, – Мінкульт

Роботи (графіті) всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, які він створив в Україні, можуть законсервувати або перевезти в музей. Це важливо зробити, заявив в інтерв'ю "Укрінформу" міністр культури Олександр Ткаченко.

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"Ми комунікуємо з місцевими представниками влади для того, щоб зберегти його роботи. Малюнки потрібно або консервувати, або перевезти те, що можна, задля збереження в одному з музеїв. Насправді, різне ставлення до того, де їх зберігати і як: у громадах чи поза ними. Однак певні домовленості вже є, ми чекаємо на їхнє втілення", — сказав Ткаченко.

На запитання журналістів про те, чи має прямий зв'язок його відомство з Бенксі, міністр відповів: "Я хотів би побачити людину, яка з ним комунікує, тоді б сконтактувався з цією людиною".

Нагадаємо, в листопаді Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі Бородянці, Ірпені та Києві.

Згодом в Гостомелі група людей нібито намагалася викрасти графіті художника. Чим закінчилася ця історія, читайте в матеріалі Delo.ua.

Зазначимо також, що Бенксі вирішив продати 50 своїх малюнків-трафаретів через сайт благодійного фонду Legasy Of War. Кошти митець планує передати на допомогу для України.