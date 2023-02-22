Датчики та охорона. В Київській області запровадили систему захисту робіт Бенксі: як вона працює

В Київській області з метою захистити графіті відомого вуличного художника Бенксі від можливого вандалізму та погодних умов запровадили систему захисту. Для цього використали бездротову систему безпеки Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії "Шериф".

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Про це 22 лютого повідомила пресслужба Київської ОВА.

Ajax слідкуватиме за роботами Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці. Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати графіті реагуватиме швидка група охорони. Малюнки знаходитимуться під захистом, доки питання їх музеєфікації не буде вирішено остаточно.

Датчики руху та удару фіксуватимуть спроби пошкодження чи наблизитися надто близько до об’єкта. Якщо система зафіксує порушення, увімкнуються вуличні сирени поруч та через централь системи безпеки передадуть сповіщення до охоронної компанії.

"Для захисту робіт від впливу зовнішніх чинників встановили прозорі протиударні стінки з полікарбонату. А на місці малюнку в Бородянці, де зображений дзюдоїст, додатково встановили тимчасову захисну споруду. Всередині неї за допомогою датчика Life Quality з сенсорами температури, вологості та CO2, а також реле керування WallSwitch буде підтримуватися мікроклімат, щоб малюнок не зіпсувався", — резюмували в ОВА.

Для розгортання системи захисту графіті використали 21 датчик і п’ять централей системи безпеки. Датчики незалежні від постійного живлення, а головна централь може знаходитися у віддаленому приміщенні. Центр системи тримає зв’язок із датчиками на відстані до 1700 метрів та повідомляє охоронну компанію про тривогу менш ніж за 0,15 секунди.

Нагадаємо, в листопаді Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі Бородянці, Ірпені та Києві. Згодом в Гостомелі група людей нібито намагалася викрасти графіті художника. Чим закінчилася ця історія,читайте в матеріалі Delo.ua.

Згодом Мінкульт заявив, що графіті Бенксі можуть законсервувати або перевезти в музей.