Новая стратегическая задача для украинского бизнеса — создать действенный механизм для эффективного трудоустройства ветеранов

Украинские работодатели в ближайшие годы все чаще будут сталкиваться с новой реальностью: десятки тысяч ветеранов вернутся в мирную жизнь. Это фактически новая стратегическая задача для рынка труда, экономики и самой модели взаимодействия между государством, бизнесом и обществом. И именно бизнес имеет шансы стать драйвером этой трансформации, если начнет делать правильные шаги уже сейчас.

Трудоустройство ветеранов — не о квотах, а о системе

Сейчас на уровне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов обсуждают различные законодательные инициативы — о том, как стимулировать компании создавать рабочие места для ветеранов. Часть предложений предусматривают административное давление или финансовые санкции. Однако, на мой взгляд, реальный эффект дадут другие инструменты — позитивная мотивация, налоговые стимулы, развитие внутренних программ адаптации.

Здесь важно признать: не все бизнесы одинаково готовы к этому, именно поэтому действовать нужно уже сейчас. Не после принятия законов и не после введения квот. А еще участие МХП в недавних открытых слушаниях в Комитете по законодательным изменениям показало, насколько важно компаниям не стоять в стороне в этом процессе.

Чтобы лучше понять, в каком направлении может двигаться украинский бизнес, посмотрим на опыт ряда стран в этом сегменте.

Программы трудоустройства ветеранов: мировой опыт

После завершения военных кампаний в Ираке и Афганистане Соединенные Штаты выстроили целостную систему поддержки ветеранов — не только на уровне государства, но и через активное участие частного сектора. Самыми успешными примерами такого сотрудничества считают программы Amazon и JPMorgan Chase, сделавшие интеграцию ветеранов в гражданскую жизнь частью собственной корпоративной стратегии.

В 2024 году Amazon перевыполнила амбициозную цель по найму 100 000 ветеранов и членов их семей.

Финансовый гигант JPMorgan Chase еще с 2011 года ведет последовательную политику привлечения ветеранов: к началу 2025 года более 18 000 человек стали работниками банка.

Британская инициатива Armed Forces Covenant — это платформа сотрудничества государства и бизнеса, где более 12 400 компаний добровольно обязались трудоустраивать ветеранов.

Правительство Канады развивает Национальную стратегию по трудоустройству ветеранов, включающую определение Veteran-Ready Employer как форму официального признания. Критериями являются менторство, адаптация политик HR, перевод военного опыта и гибкость условий. По состоянию на середину 2024 года более 1700 компаний выразили интерес или получили статус veteran-ready.

Служба в израильской армии считается частью жизненного пути, потому бизнес давно адаптировал свою стратегию найма. Выпускники Unit 8200 и программы Talpiot часто попадают на позиции R&D и кибербезопасности в таких компаниях как Check Point, CyberArk, NSO.

В Германии Berufsförderungsdienst (BFD), официальная структура в составе Вооруженных сил страны ( Bundeswehr ) предлагает военную поддержку в форме консультаций, переквалификаций, обучения и профессиональной ориентации как во время службы, так и до 6 лет после увольнения. BFD сотрудничает с более чем 3 000 предприятий, среди которых Deutsche Post DHL, Siemens, Volkswagen, Deutsche Bahn и другие, что способствует стажировкам военных и первой работе в гражданских компаниях.

Австралийская правительственная программа Veteran Employment Program поддерживает ветеранов и их партнеров в переходе к гражданской жизни.

Что уже сейчас может сделать бизнес

Первый шаг — анализ внутренних ресурсов компании. В каждой организации есть направления, где нужны компетентные, мотивированные, стрессоустойчивые люди, а именно такие качества часто присущи ветеранам. Следует присмотреться к собственной структуре и определить вакансии, которые могут быть адаптированы под военный опыт.

В то же время критически важна подготовка HR-команд. Обычные подходы к рекрутингу не всегда сработают с ветеранами, которые могут иметь другие ожидания, другой тип коммуникации и потребность в индивидуальном подходе. Обучение рекрутеров работе с этой категорией кандидатов — инвестиция, которая точно окупится.

Крупные компании уже начали запускать собственные программы переобучения (рескилинга), не дожидаясь государства. И это стратегически правильно. Можно подготовить специалистов под конкретные задачи, поддержать людей и одновременно усилить их лояльность к бренду. Именно это показывает наш опыт в направлении адаптации внутренних рабочих процессов к найму ветеранов.

Параллельно важно строить инфраструктуру поддержки — юридические консультации, психологическую помощь, медицинское сопровождение. Это не благотворительность, а настоящие инструменты адаптации. Когда ветеран видит, что о нем позаботились, он работает с максимальной отдачей.

Эффективным оказывается также привлечение ветеранов в качестве координаторов адаптации. Принцип "равный к равному" уже использует несколько компаний, помогающих сломать барьеры недоверия, обеспечивая комфортную интеграцию новых сотрудников.

Может ли военный опыт быть релевантным и ценным для гражданских компаний?

Военный опыт используют во многих странах, с акцентом на "переносные навыки" (transferable skills). Большинство ветеранов имеют уникальный набор компетенций, которые востребованы в разных секторах экономики.

К примеру, управление подразделением просто трансформировать в менеджмент команд и проектов. Работа под давлением становится ценным навыком кризисного управления. Системное мышление находит применение в бизнес-аналитике и логистике. Навыки коммуникации, развитые в армии, прекрасно работают в продажах и клиентской поддержке, а умение принимать решения в условиях неопределенности делает ветеранов идеальными кандидатами для стратегических ролей, стартапов и антикризисных позиций.

Дисциплина и пунктуальность военных трансформируют в операционную эффективность. Техническая подготовка в сфере связи, ІТ и безопасности открывает путь к позициям в DevOps, кибербезопасности и системном администрировании. Особенно показателен здесь опыт технологических компаний: IBM, Cisco и Microsoft создали отдельные ветеранские учебные треки для кибербезопасности, ІТ-поддержки и cloud-инженерии, отмечая, что ветераны быстрее усваивают новые технологии и эффективнее работают в стрессовых ситуациях — навыки, критически важные для ІТ-индустрии.

Не менее важны личные качества ветеранов. Привычки работать в команде с высокой взаимозависимостью делают их идеальными для командной работы в маркетинге, R&D, сервисных подразделениях. Наконец, обученность выполнению миссии естественно созвучно с достижением KPI в бизнесе.

Кроме того, ветераны демонстрируют высокую корпоративную лояльность — многие долго остаются в одной структуре, не склонны к постоянной смене работы.

Исследование CNAS "Onward and Upward: Understanding Veteran Retention and Performance in the Workforce" показало, что когда ветераны находят удовлетворительную работу, их уровень удержания выше, чем у неветеранов. Более 90% опрошенных менеджеров заявляют, что ветераны продвигаются по службе быстрее своих неветеранских коллег, 68% говорят, что ветераны работают лучше или гораздо лучше неветеранов, более 75% говорят, что ветеранами легче управлять.

Согласно исследованию Deloitte, 72% компаний, нанимающих ветеранов, считают их преимуществом.

Нет — штрафом. Да — поощрением

Сейчас украинскому бизнесу важно четко заявить: компании готовы участвовать в решении ветеранского вопроса, но через стимулы, а не по принуждению. Среди обсуждаемых предложений — налоговые льготы за добровольное трудоустройство определенного процента ветеранов, упрощение процедур через цифровые сервисы ("Дія", госреестры), снижение ЕСВ для ветеранов в первые месяцы работы и т.д.

Такие инструменты будут действительно действенными, ведь дают компаниям мотивацию, а не создают очередное фискальное бремя.

Отдельный вектор, который может дать сильный эффект, — развитие бизнеса, созданного ветеранами. В этом случае крупные компании играют свою роль: менторство, контракты, логистика, экспорт, совместные проекты. Это еще одна форма социальной ответственности, которая будет иметь реальный экономический результат.

На самом деле многие компании в Украине до сих пор мыслят узко: "военный — это не о бизнесе". Однако наша реальность стала другой. Из нашего опыта работы с ветеранами точно могу сказать, что бизнес имеет шанс получить мотивированных сотрудников, повысить социальный капитал компании, заложить фундамент для сильной, отстроенной страны. И именно сейчас, до появления обязательств и санкций, у украинских компаний лучшая позиция, чтобы действовать стратегически.