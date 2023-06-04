Pixar впервые за десять лет значительно сократила сотрудников, – Reuters

Анимационная студия Pixar уволила 75 человек, среди которых двое руководителей, что стало первым значительным сокращением рабочих мест в компании за десятилетие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сокращение коснулось, в частности, режиссера мультфильма "Базз Лайтер" Ангуса Маклейна – аниматора, который был частью основной творческой группы таких лент, как "История игрушек 4" и "Коко". Также студию покинула продюсер "Базза Лайтера" Галин Сусман, работавшая в Pixar с момента выхода "Истории игрушек" в 1995 году.

Pixar известна, в частности, франшизами "Суперсемейка" и "Тачки". Но "Базз Лайтер", выпущенный в прошлом году с бюджетом в 200 млн долларов, принес компании скромные 226,7 млн долларов от продаж билетов и получил смешанные отзывы. Мультфильм нельзя было показывать в 14 странах Ближнего Востока и Азии из-за демонстрации однополых отношений, что повлияло на кассовые показатели.

Как пишет Reuters, ликвидация 75 должностей произошла еще 23 мая и является частью ранее объявленного плана Walt Disney сократить 7000 рабочих мест и снизить затраты на 5,5 млрд долларов.

Pixar имеет около 1200 сотрудников и для нее увольнения заметны, поскольку студия является творческой силой, которая создает франшизы и персонажей, обеспечивающих доход Disney (последняя купила Pixar в 2006 году).

Последнее сокращение в студии произошло в 2013 году – после того, как Pixar отложила выход фильма "Добрый динозавр" и уволила из этого проекта режиссера Боба Петерсона. Тогда было устранено около 30 должностей.

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