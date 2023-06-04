Pixar вперше за десять років значно скоротила співробітників, – Reuters

Анімаційна студія Pixar звільнила 75 людей, серед яких двоє керівників, що стало першим значним скороченням робочих місць у компанії за десятиліття. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Скорочення торкнулося, зокрема, режисера мультфільму "Базз Рятівник" Ангуса Маклейна, – аніматора, який був частиною основної творчої групи таких стрічок, як "Історія іграшок 4" і "Коко". Також студію покинула продюсерка "Базза Рятівника" Галин Сусман, яка працювала в Pixar з моменту виходу "Історії іграшок" у 1995 році.

Pixar відома, зокрема, франшизами "Суперсімейка" та "Тачки". Але "Базз Рятівник", випущений торік із бюджетом у 200 млн доларів, приніс компанії скромні 226,7 млн доларів від продажів квитків та отримав змішані відгуки. Мультфільм не можна було показувати в 14 країнах Близького Сходу та Азії через демонстрацію одностатевих стосунків, що вплинуло на касові показники.

Як пише Reuters, ліквідація 75 посад відбулася ще 23 травня і є частиною раніше оголошеного плану Walt Disney скоротити 7000 робочих місць і зменшити витрати на 5,5 млрд доларів.

Pixar має близько 1 200 співробітників і для неї звільнення помітні, оскільки студія є творчою силою, що створює франшизи та персонажів, які забезпечують дохід Disney (остання купила Pixar у 2006 році).

Востаннє скорочення в студії відбулися у 2013 році – після того, як Pixar відклала вихід фільму "Добрий динозавр" та звільнила з цього проєкту режисера Боба Петерсона. Тоді було усунено близько 30 посад.

Джерело фото: ua.depositphotos.com