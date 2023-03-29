Disney ліквідує свій підрозділ розвитку метавсесвіту

Корпорація Walt Disney Co. розпустить свій підрозділ з метавсесвіту через план скорочення штату. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Підрозділ розвитку метавсесвіту корпорація Disney створила рік тому для використання інтелектуальної власності у нових технологічних форматах. Він нараховував близько 50 співробітників.

За інформацією WSJ, подальші плани Disney щодо метавсесвітів все ще залишаються неясними.

Вчора, 28 березян 2023 року, компанія Disney заявила про звільнення 7 тис співробітників, що складає приблизно 3% робочої сили компанії. Скорочення штату є частиною ініціативи скорочення витрат, спрямованої на оптимізацію діяльності компанії в період потрясінь медіаіндустрії. Звільнення відбуватимуться у три хвилі. Перша хвиля розпочнеться цього тижня, і менеджери незабаром повідомлять тих, хто потрапили в цей список. Другий, більш масштабний раунд звільнень відбудеться у квітні 2023 року. Третій раунд розпочнеться "до початку літа".

Станом на 1 жовтня у Disney працювало близько 220 тисяч працівників, з яких приблизно 166 тисяч були зайняті в Сполучених Штатах. Скорочення 7 тисяч робочих місць становить близько 3% глобальної робочої сили.

У березні 2023 року в Amazon заявили про нову хвилю скорочень в компанії. У найближчі тижні компанія звільнить ще 9 тисяч співробітників на додаток до попередніх скорочень. Останні місяці Amazon ліквідує 27 000 робочих місць, або 9% від приблизно 300 000 працівників. Через це акції компанії впали на 1,8%.

У січні 2023 року про скорочення заявила компанія Philips. За планами 6 тисяч співробітників мали втратити роботу. Як зазначається, скорочення дозволять зменшити витрати у найближчих кварталах на близько 300 мільйонів євро.