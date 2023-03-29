Disney ликвидирует свое подразделение развития метавселенной

Корпорация Walt Disney Co. распустит свое подразделение по метавселенной в связи с планом сокращения штата. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Подразделение развития метавселенной корпорация Disney создала год назад для использования интеллектуальной собственности в новых технологических форматах. Оно насчитывало около 50 сотрудников.

По информации WSJ, дальнейшие планы Disney по поводу метавселенных все еще остаются неясными.

Вчера, 28 марта 2023 года, компания Disney заявила об увольнении 7 тыс сотрудников, что составляет примерно 3% рабочей силы компании. Сокращение штата является частью инициативы сокращения издержек, направленной на оптимизацию деятельности компании в период потрясений медиаиндустрии. Увольнения будут проходить в три волны. Первая волна начнется на этой неделе, и менеджеры вскоре сообщат попавшим в этот список. Второй, более масштабный раунд увольнений состоится в апреле 2023 года. Третий раунд начнется "к началу лета".

По состоянию на 1 октября в Disney работало около 220 тысяч работников, из которых около 166 тысяч были заняты в Соединенных Штатах. Сокращение 7 тысяч рабочих мест составляет около 3% глобальной рабочей силы.

В марте 2023 года в Amazon заявили о новой волне сокращений в компании. В ближайшие недели компания уволит еще 9 тысяч сотрудников в дополнение к предыдущим сокращениям. В последние месяцы Amazon ликвидирует 27 000 рабочих мест, или 9% от примерно 300 000 работников. Из-за этого акции компании упали на 1,8%.

В январе 2023 года о сокращениях заявила компания Philips. По планам 6 тысяч сотрудников должны были потерять работу. Как отмечается, сокращения позволят снизить расходы в ближайших кварталах на около 300 миллионов евро.