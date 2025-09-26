Почему SEC Newgate выбрала Украину: взгляд изнутри

Вчера мы официально открыли SEC Newgate Ukraine в Киеве – для этого основатель и CEO компании Фьоренцо Тальябуэ специально приехал в Киев и провел ряд важных встреч с чиновниками. Когда год назад мы начали переговоры, решение казалось смелым. Война, неопределенность, сложная экономическая ситуация – аргументов против было достаточно. Но для наших итальянских партнеров ситуация выглядела бескомпромиссной: Украина становится центром новых возможностей. И эта уверенность поражает.

Что такое SEC Newgate Group

SEC Newgate – это не просто очередное PR-агентство. Мы глобальная группа стратегических коммуникаций, работающая в 45 офисах на пяти континентах. Наша команда насчитывает более 900 специалистов, ежедневно решающих сложные коммуникационные задачи для компаний из списка Fortune 500, для правительств и международных организаций.

Штаб-квартира находится в Милане, но растянутость группы – от Лондона до Сингапура, от Нью-Йорка до Пекина. За последние годы группа сопровождала некоторые из самых сложных IPO, кризисных ситуаций и M&A соглашений в мире.

Почему Украина сейчас

Многие спрашивают: почему именно сейчас? Ответ прост – потому что сейчас и есть тот момент, когда нужно действовать. Украина переживает уникальный период трансформации. Происходящее сегодня определит будущее страны на десятилетие вперед.

Мы видим, как украинские компании активно ищут партнеров за границей. ІТ-сектор давно работает на глобальном уровне, но теперь к ним подключаются агротехи, медтехи, оборонные компании. Эти отрасли нуждаются не просто в PR-поддержке – им нужна стратегическая коммуникационная экспертиза мирового уровня.

С другой стороны, международные компании все больше интересуются украинским рынком. Но им нужен кто-нибудь, кто понимает местный контекст, может помочь построить отношения с регуляторами, инвесторами, местными партнерами. Это не просто перевод – это культурная и бизнес адаптация.

Что мы будем делать

SEC Newgate Ukraine будет работать по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, корпоративные коммуникации для украинских компаний, выходящих на международные рынки. Мы поможем им рассказать свою историю так, чтобы она резонировала с иностранными инвесторами, партнерами, клиентами.

Во-вторых, поддержка международных компаний, приходящих в Украину. Government relations, работа со стейкхолдерами, понимание регуляторной среды – все, что нужно для успешного входа на рынок.

В-третьих, кризисный менеджмент. К сожалению, сегодняшние реалии таковы, что украинские компании часто сталкиваются с репутационными рисками, связанными с войной, санкциями, геополитической ситуацией. Наш опыт работы с глобальными кризисами может быть очень полезен.

И, наконец, сопровождение сложных сделок – M&A, IPO, привлечение инвестиций. Мы знаем, как правильно общаться с инвестиционными банками, рейтинговыми агентствами, регуляторами разных юрисдикций.

Что это дает Украине

Открытие SEC Newgate Ukraine – это не просто новый офис иностранной компании. Это доступ украинского бизнеса к глобальным стандартам коммуникаций. Это возможность для наших компаний конкурировать на равных с международными игроками, рассказывать свою историю профессионально и убедительно.

Для международных компаний это означает, что они могут надеяться на нас в понимании украинских реалий. Мы знаем, как работать с украинскими регуляторами, понимаем ментальность местных инвесторов, чувствуем пульс украинских медиа.

Но самое главное – это сигнал. Когда глобальная коммуникационная группа открывает офис в Киеве в это время, это говорит о доверии к будущему Украины. Как говорит основатель и руководитель группы Фьоренцо Тальябуэ: "Мы не пришли сюда на короткие сроки – мы пришли, чтобы стать частью украинской истории успеха".