Чому SEC Newgate обрала Україну: погляд зсередини

Вчора ми офіційно відкрили SEC Newgate Ukraine в Києві – для цього засновник і CEO компанії Фьоренцо Тальябуе спеціально приїхав в Київ та провів низку важливих зустрічей з урядовцями. Коли рік тому ми розпочали переговори, рішення здавалося сміливим. Війна, невизначеність, складна економічна ситуація – аргументів проти було достатньо. Але для наших італійських партнерів ситуація виглядала безкомпромісно: Україна стає центром нових можливостей. І ця впевненість вражає.

Що таке SEC Newgate Group

SEC Newgate – це не просто чергова PR-агенція. Ми глобальна група стратегічних комунікацій, яка працює в 45 офісах на п'яти континентах. Наша команда налічує понад 900 спеціалістів, які щодня вирішують найскладніші комунікаційні завдання для компаній зі списку Fortune 500, для урядів та міжнародних організацій.

Штаб-квартира знаходиться в Мілані, але розтягненість групи - від Лондона до Сінгапуру, від Нью-Йорка до Пекіна. За останні роки група супроводжувала деякі з найскладніших IPO, кризових ситуацій та M&A угод у світі.

Чому Україна зараз

Багато хто запитує: чому саме зараз? Відповідь проста – бо зараз і є той момент, коли треба діяти. Україна переживає унікальний період трансформації. Те, що відбувається сьогодні, визначить майбутнє країни на десятиліття вперед.

Ми бачимо, як українські компанії активно шукають партнерів за кордоном. ІТ-сектор давно працює на глобальному рівні, але тепер до них приєднуються агротехи, медтехи, оборонні компанії. Ці галузі потребують не просто PR-підтримки – їм потрібна стратегічна комунікаційна експертиза світового рівня.

З іншого боку, міжнародні компанії все більше цікавляться українським ринком. Але їм потрібен хтось, хто розуміє місцевий контекст, може допомогти побудувати відносини з регуляторами, інвесторами, місцевими партнерами. Це не просто переклад – це культурна та бізнес-адаптація.

Що ми робитимемо

SEC Newgate Ukraine працюватиме за кількома ключовими напрямками. По-перше, корпоративні комунікації для українських компаній, які виходять на міжнародні ринки. Ми допоможемо їм розказати свою історію так, щоб вона резонувала з іноземними інвесторами, партнерами, клієнтами.

По-друге, підтримка міжнародних компаній, які приходять в Україну. Government relations, робота зі стейкхолдерами, розуміння регуляторного середовища – все те, що потрібно для успішного входу на ринок.

По-третє, кризовий менеджмент. На жаль, реалії сьогодення такі, що українські компанії часто стикаються з репутаційними ризиками, пов'язаними з війною, санкціями, геополітичною ситуацією. Наш досвід роботи з глобальними кризами може бути дуже корисним.

І, нарешті, супровід складних угод – M&A, IPO, залучення інвестицій. Ми знаємо, як правильно комунікувати з інвестиційними банками, рейтинговими агентствами, регуляторами різних юрисдикцій.

Що це дає Україні

Відкриття SEC Newgate Ukraine – це не просто новий офіс іноземної компанії. Це доступ українського бізнесу до глобальних стандартів комунікацій. Це можливість для наших компаній конкурувати на рівних з міжнародними гравцями, розказувати свою історію професійно і переконливо.

Для міжнародних компаній це означає, що вони можуть покладатися на нас у розумінні українських реалій. Ми знаємо, як працювати з українськими регуляторами, розуміємо ментальність місцевих інвесторів, відчуваємо пульс українських медіа.

Але найголовніше – це сигнал. Коли глобальна комунікаційна група відкриває офіс у Києві в такий час, це говорить про довіру до майбутнього України. Як каже засновник і керівник групи Фьоренцо Тальябуе: "Ми не прийшли сюди на короткий термін – ми прийшли, щоб стати частиною української історії успіху".