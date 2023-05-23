После смерти 70 детей. Индия ввела дополнительные тесты сиропов от кашля

Правительство Индии вводит обязательное тестирование сиропов от кашля непосредственно перед экспортом. Решение было принято после того, как индийский сироп от кашля оказался связанным со смертями 70 детей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Reuters.

С 1 июня все индийские сиропы от кашля, идущие на экспорт, должны иметь сертификат анализа, выданный государственной лабораторией.

"Сироп от кашля разрешается экспортировать при проверке экспортной пробы и предъявлении сертификата анализа", — говорится в сообщении Минторга.

Правительство определило семь федеральных правительственных лабораторий, куда образцы можно отправлять для тестирования, в дополнение к другим государственным лабораториям, сертифицированным национальным органом по аккредитации.

Заметим, что тестирование сиропов от кашля, изготовленных компанией Maiden Pharmaceuticals Ltd, связанных со смертью детей в Гамбии, не обнаружили токсинов, но загрязнители были обнаружены во многих препаратах, изготовленных компанией Marion Biotech, которые были связаны со смертями детей в Узбекистане.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила токсины в сиропах от кашля, произведенных тремя индийскими компаниями, еще в октябре 2022 года.