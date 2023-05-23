Після смерті 70 дітей. Індія запровадила додаткові тести сиропів від кашлю

Уряд Індії запроваджує обов'язкове тестування сиропів від кашлю безпосередньо перед експортом. Рішення прийняли після того, як індійський сироп від кашлю виявився пов'язаним зі смертями 70 дітей.

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Reuters

З 1 червня всі індійські сиропи від кашлю, що йдуть на експорт, повинні мати сертифікат аналізу, виданий державною лабораторією.

"Сироп від кашлю дозволяється експортувати за умови перевірки експортної проби та пред'явлення сертифіката аналізу", — йдеться в повідомленні Мінторгу.

Уряд визначив сім федеральних урядових лабораторій, куди зразки можна відправляти для тестування, на додаток до інших державних лабораторій, сертифікованих національним органом з акредитації.

Зауважимо, що тестування сиропів від кашлю, виготовлених компанією Maiden Pharmaceuticals Ltd, пов’язаних зі смертю дітей у Гамбії, не виявили токсинів, але забруднювачі були виявлені в багатьох препаратах, виготовлених компанією Marion Biotech, які були пов’язані зі смертями дітей в Узбекистані.

Зауважимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виявила токсини в сиропах від кашлю, вироблених трьома індійськими компаніями, ще в жовтні 2022 року.