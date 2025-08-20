Приходят в компанию — уходят от руководителя: 15 "вредных советов" для превращения в "токсичного" руководителя

Стандартный карьерный путь руководителя выглядит следующим образом. В начале условный Василий приходит стажером и постепенно растет. Становится младшим специалистом, затем ведущим. Демонстрирует отличные результаты. Когда приходит время назначить нового руководителя, выбирают именно его, ведь он раньше демонстрировал отличный результат и в бизнесе, и в экспертных вопросах.

Но чаще Василия к новой, лидерской должности никто не готовит. Выбор высшего руководства основывается только на том, что он был отличным ведущим специалистом.

Наконец, на него возлагают обязанности, которые он не может или не умеет выполнять. Он начинает управлять, опираясь на собственный опыт: либо копируя стиль предыдущего руководства, либо избегая тех подходов, которые считал ошибочными и отыскивая другую модель.

Без подготовки это часто приводит к хаотическим или слишком жестким методам, которые коллеги могут воспринимать как токсичные.

В отчете британского Chartered Management Institute за октябрь 2023 г. говорится, что 82% топменеджеров заняли эту должность без предварительной профессиональной подготовки (в документе они названы "случайными управленцами"). В результате каждый третий покидает работу.

При этом лидер часто искренне не понимает, почему люди увольняются. Он не понимает, почему его способы воспринимаются коллегами как ненормальные. Он приходит в HR и говорит, что нужно повысить зарплаты, поднять моральный дух, провести корпоратив или заказать тренинг по командообразованию. Но… поможет ли это?

Короля делает свита, а руководителя – его ежедневные привычки. Ниже - чек-лист "вредных советов", которых управленцу следует постоянно соблюдать, чтобы гарантированно потерять команду и зацементировать реноме токсического руководителя.

1. Никогда не ставьте цели — пусть сами догадываются

Зачем тратить время на постановку задач? Вы ведь наняли профессионалов! Пусть читают между строк. Не нужно объяснять, что вы ожидаете и каким видите конечный результат.

2. Микроменеджмент — ваше все

Проверяйте каждый шаг. Постоянно спрашивайте – задача движется? Вдруг они что-то не то сделают. А еще пусть ощущают, что без вас никак.

3. Не признайте свои ошибки. Вообще. Никогда

Всегда кто-то виноват — рынок, обстоятельства, работники, война, бариста...

4. Обратная связь?

Взбучка при всех — лучшее обучение. А если сотрудник сделал что-то хорошее, то это его работа и прямая обязанность. Не надо его благодарить и хвалить. Еще возгордится.

5. Хотят развиваться? Пусть эволюционируют сами (или идут в HR)

Инвестировать в развитие работников нельзя, потому что, когда мы их научим, их переменят конкуренты. А мы не богадельня.

6. Решайте все сами: командное мнение излишне

Зачем слушать людей? Вы лучше знаете. Со временем команда перестанет предлагать новые идеи и просто будет отрабатывать часы. Магические пилюли, как их все же привлечь, следует искать потом.

7. Смешивайте личное с рабочим — манипуляции работают!

Когда нужна максимально возможная отдача, говорите: "Мы семья!". Когда выгодно: "Колега, это же просто работа!".

8. Будьте постоянно заняты. Для уточнений нет времени

Вы руководитель и стратег, а не няня. Пусть сами разбираются.

9. Игнорируйте эмоциональное состояние людей. Это ведь не психотерапия.

Настроение? Детсад — следующая дверь. Если работник переживает потерю или сложный период, скажите ему: "Собери себя вместе! Ты портишь атмосферу в коллективе". Или так: "Оставь свои эмоции дома". И еще добавьте фразочку по тренингу по Берну: "Ты сейчас в позиции ребенка. Давай уже становиться взрослыми".

10. Говорите о доверии, но контролируйте все.

Если молчат и не выражают несогласие, значит все нормально. "Нет" не боятся сказать, просто нечего сообщить.

11. Избегайте неприятных разговоров.

Обещайте человеку многое: например, увеличение зарплаты, стремительное развитие и карьеру. Когда же они спросят, обязательно ответьте, что, мол, сейчас об этом говорить неуместно. Надо еще подождать.

12. Не делегируйте.

Тащите все самостоятельно. А потом скажите команде, что только на вас все держится.

13. Присваивайте себе все награды команды.

Руководитель – главный. Кто ведет, того и победа. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы после многомесячной работы коллег над проектом на финальной встрече признание получил исключительно руководитель. Если же кто обижен, напоминаем, детсад рядом.

14. Фаворитизм.

Непременно создайте разные правила для "своих" и "других".

15. Когда устраиваете встречи "один на один", обязательно обсуждайте рабочие вопросы.

А, хотя, какие встречи: забудьте о мотивационных разговорах. Это пустая трата времени. Если же вдруг встретились, стоит общаться только о том, что стимулирует продажи и непосредственно развивает бизнес.

Люди приходят в перспективные, цветущие компании, но идут разочарованными от руководителей, которые не слышат и не поддерживают и, скорее, даже не догадываются, почему от них уходят. И увольняемые потом таких лидеров называют "токсиками".

Какое бы "кадровое" исследование вы ни прочли, там вы точно найдете довольно интуитивный вывод: между неквалифицированным руководством и текучестью кадров существует прямая корреляция. Исследование iHire "Toxic Workplace Trends Report 2025" доказывает, что более половины работников (53.7%) уволились с работы из-за токсичной/некомпетентной/непродуктивной среды. А 58.9% респондентов готовы принять новую работу с меньшей зарплатой, чтобы уйти от такого работодателя.

Так что современному руководителю следует начинать рабочий день с трех диагностических вопросов: "Сколько "вредных" советов я практикую каждый день?", "Что обо мне говорят мои подчиненные?" и "Что мне нужно сделать, чтобы вырасти как лидеру?"

Перед зеркалом или без него.