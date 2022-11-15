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Для Украины инвестиции являются новым явлением. Большинство из нас не росли в семьях, где родители формируют себе пенсионный портфель, а детям, вскоре после их рождения, — инвестиционный. Мы живем в обществе, которое в контексте инвестиций не похоже на Америку или Европу, нас не учат финансовой грамотности, например, основам гигиены или других базовых навыков.

Несколько лет назад я сам стал инвестором и благодаря управляющему портфелем имел возможность видеть процесс изнутри. Но обычно люди начинают инвестировать, опираясь на знания, полученные из книг или курсов для начинающих.

После получения базовой информации у человека появляется желание начать с небольших сумм, которые обычно он властвует в фонды и акции определённых компаний. Однако часто инвестированию мешает страх, как-то: не учесть комиссии брошера или фонда, случайно встретить проблемы с податями или просто упасть актив на пиу, который потом будет долго восстанавливаться.

Возникает логичный вопрос, стоит ли это все усилия?

Некоторые инвесторы даже не рассматривают работу с облигациями. Хотя у них есть деньги на счет, опыт с депозитами, они видят это слово в банковских приложениях, но так и не инвестируют туда из-за страха просчитаться или натолкнуться на непредвиденные угрозы. Они и ситуация постоянно меняются, легко упустить момент, потому что станет уже поздно. В итоге деньги будут простаивать на счетах и депозитах. В настоящее время по статистике НБУ в такой позиции находятся сотни миллиардов гривен.

Тревожиться из-за инвестиций — нормально, ведь в случае ошибки можно потерять деньги. Важно, чтобы этот страх не становился на пути создания вашего инвестиционного портфеля, потому что инвестиции увеличивают шансы на комфортную и обеспеченную жизнь.

Пандемия и война: факторы, которые усиливают тревогу начинающего инвестора еще сильнее

Истории об ĸризе 2008 года довольно долго были привычны для нас, но реальный интерес к теме и пониманию, что такое может повториться, появились ĸильĸа роĸов потому, что все особенно остро почувствовали эĸономическую незащищенность.

Во время пандемии многие потеряли работу, сильно пострадал бизнес, выросли цены. Несмотря на это, брошеры на внутреннем рынке работают. Специалисты из-за границы используют для достижения зарубежных активов, например, S&P500 (вы видели ее кто-то инвестирует из Украины за границу, и все онлайн). Кроме того, в прошлом году наши банки начали предоставлять доступ к фондовому рынку через свои приложения, поэтому инвестирование стало доступнее.

Война внесла свои ĸореетивы, подогревая интерес к теме. Ведь держать «апитал» в надежных активах или просто на брокерском счете оказалось действенным способом защиты своих сбережений. Для кого-то инвестиции в тот период выглядят привлекательно, а других пугают.

Многие из тех, кто зарегистрировал свой первый брошерский счет, так и не стали инвесторами. Возможно, их время наступит, когда ситуация стабилизируется и появится внутренняя готовность.

Почему мы чувствуем тревогу и я с ней работать?

Хорошо, что в социальных сетях появляется больше информации об инвестициях, включая историю потерь. Но кое-где они настолько поражают, что люди концентрируются исключительно на риск потерь и не учитывают существование достаточно безопасных стратегий инвестирования.

Первое, что важно знать о тревоге, — она всегда имеет причину, даже если не получается ее читать назвать. Это результат мыслительного процесса, создающего неприятную, опасную реальность, в которой не хочется оказаться. Например, катастрофизация инвестиций: вы видите мрачные перспективы не только на фондовом рынке, но и в личной жизни. Например: «Я объясню семье, что потерял много?». или «Если я неудачно властю деньги, останусь на улице».

Человек, психиатр которого рисует атастрофу, теряет море возможностей. Например, если опытные инвесторы на просадке движутся активы или чают на восстановление, «человек-катастрофа» поспешит продать свои активы. Руки будто сами нажимают на энопию «Продать» в приложении. На следующий день акции растут, а инвестор обвиняет себя за то, что потерял деньги.

Думы о том, что вы забудете заплатить податей и получите огромный штраф или не разберетесь в чем-то и потеряете жизнь денег, поэтому переносят вас в неопределенное будущее, реально ограничивая действия в сегодняшнем дне.

Для людей, которые нисколько не взаимодействовали с налоговыми органами и далеки от бюрократии, весь инвестиционный процесс сопровождается дополнительным стрессом. Может казаться, что для того, чтобы инвестировать, необходимо изучить множество юридических аспектов, а на это нет ни времени, ни силы.

Что делать?

Мышление катастрофой не дает инвестировать из-за страха потерять деньги. Но на самом деле мы их теряем из-за инфляции и собственного бездействия.

Давайте сухими фактами объясню, почему стоит начать инвестировать как можно раньше? Немного американских расчетов…

Ровесны Андрей и Виталий начали свой инвестиционный путь в разное время. Андрей из 19 лет ежегодно инвестировал $2,000 долларов со среднегодовой прибыльностью 12%. За 8 лет он выделил $16,000 долларов и в 27 лет перестал пополнять портфель, но не продал активы.

Виталий начал инвестировать только в 27 лет. Он также владел по $2,000 долларов в год с доходностью 12% годовых, но делал это в течение 39 лет — до выхода на пенсию. В течение этого времени он получал 76 000 долларов.

Несмотря на эти владения, к 65 годам капитал Андрея все равно был в 1,5 раза больше, чем Виталия: $2,3 млн долларов против $1,5 млн . Андрей влавал в 5 раз меньше денег, но раньше начал инвестировать, что позволило получить больше.

Конечно, в этих расчетах есть нюансы. Например, прибыльность 12% годовых в долларах может показаться очень оптимистичной, потому что не учитывает оливанию, которая в 2022 году. Однако среднегодовая доходность в течение нескольких прошлых десятилетий на американском рынке акций была примерно 10% на длинных интервалах. На ĸоротĸых и средних могло быть яĸ больше, да и меньше (в том числе можно было получить ущерб). Также в расчетах не учтена инфляция, а прошедшая доходность не гарантирует будущую.

Но это не влияет на саму идею — начинать инвестировать стоит как можно раньше и делать это дольше всего, чтобы работал солидный процент.

Америанские инвесторы это давно поняли, а соцопросы говорят, что 77% из них ходят, что не начали инвестировать в младшем возрасте. Фаетично каждый мой лииент сказал то же самое: «Шеода, который раньше не начал».

Что делать, чтобы не мыслить из-за катастрофы?

Важно научиться рационально анализировать ситуацию, не поддаваться волнению масс и принимать решения, опираясь на фаĸты. Дайте себе право постепенно разобраться в сфере и не требуйте от себя высокого уровня знаний на первом этапе.

Декларация идей, которые могут помочь:

Когда чувствуете, что эмоция ограничивает вас или, наоборот, побуждает к активному действию, пропишите ручьем все то, что в этот момент появляется в голове. Это может выглядеть так: «Я боюсь забыть заплатить налоги» или «Боюсь инвестировать большие суммы».

Далее попытайтесь сформулировать аргументы за и против ваших тезисов. Это может выглядеть так: «Чем дольше я обладаю инвестиции, тем больше возможностей теряю».

Впоследствии сформулируйте новые тезисы вместо тех, которые вы выписали сначала. Например: «Я познакомлюсь с людьми, которые уже прошли путь уплаты налогов, или приобрету консультацию, чтобы получить ясность», «Я начну инвестировать с малых сумм самостоятельно/под наблюдением финансового совета».

Я измерю риски инвестиций?

Важно не только отслеживать атастрофизизацию и выходить на нейтральный уровень утверждений, но и увеличивать свои знания об инвестициях. Если у вас нет времени и сил на глубокое погружение в мир фондового рынка, проконсультируйтесь или перечитайте хотя бы основы, которые больше всего волнуют вас: о налогообложении и выбрать облигации.

Посмотрите на ETF-фонды, а не на волатильные аĸции. В. Баффетт рекомендует непрофессиональным инвесторам в общем властвовать именно у них: они позиционируют в долгостроевой перспективе большую прибыльность, чем многие акции определённых компаний. Кроме того, вам не придется тратить время и силы на изучение определенных компаний.

Я инвестору меньше волноваться?

Первый совет — имейте финансовый план и стратегию . Определите, чего хотите достичь с помощью инвестиций, до его времени, как часто и на ее суммы будете пополнять портфель и т.д. Продумайте, какой уровень рисков приемлем: это поможет понять, что лучше распределить деньги между различными активами. Далее следуйте стратегии.

Не сильно рискуйте. Если вас ляют возможные потери, лучше взять за основу портфеля облигации надежных эмитентов, например, государственные или фонды облигаций. Облигации и фонды облигаций тоже могут дешеветь, но все же они с ними риски меньше, чем с акции.

Помните о диверсификации. Не стоит устраивать много денег только в акции, потому что можно потерять, даже если их рынок будет расти. В аĸции лучше инвестировать с помощью ĸолеĸтивных фондов ETF или Mutual Funds. Они содержат акции сразу многих емпаний, и это снижает риски (подтверждено Нобелевской премией, к слову).

Инвестируйте постепенно. Если вы имеете большую сумму, но боитесь власти ее всю сразу, владейте частями. Точка входа, конечно, важна, поэтому это может быть менее выгодно, чем власть все сразу. Но это лучше, чем вообще не инвестировать. Компромиссный вариант — сразу вложить деньги в облигационную часть портфеля, а фонды акций докладывать постепенно. Более профессионально – делегировать управление профессионала.

Регулярно пополняйте портфель. Это позволит быстрее прийти к цели.

Реже проверяйте портфель. Ежедневные оливки не важны. Если вы инвестируете надолго, больше весит, какой результат будет через рои. Проверка портфеля может привести к необдуманным поступкам. Если спойуса часто заглядывать в портфель слишком большие, можно удалить программу брошера и устанавливать ее только тогда, когда вы пополнили счет, и нужно доупить активы в соответствии с вашей стратегией.

На моей памяти есть ĸильĸа собственных историй, когда люди забывали пароли, и это позволило им не совершить грубых ошибок.

Изучайте инвестиции , читая хорошие книги и статьи.

Итак, что портфель грамотно устроен, а активы надежны — относитесь к пании и падениям к распродаже в магазине. Конечно, будет пришлось, если вы упили что-то дороже, чем оно стоит сейчас. Но если вы видите перспективы и есть свободные деньги, можете дешево упить ещные активы.

Что в результате?

Чтобы избавиться от страха инвестировать: