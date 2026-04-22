Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
BWS
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Прозрачность как капитал: почему "белый" бизнес получает больше, чем просто доступный кредит

Украинский бизнес все чаще сталкивается с выбором: работать ситуативно или строить системную, прозрачную модель, открывающую доступ к масштабированию. В период высокой стоимости ресурсов, ужесточения требований к финансовому мониторингу и борьбе за инвестиции именно прозрачность становится не формальностью, а стратегическим преимуществом.

Для банковского сектора этот вопрос давно не о декларациях, а о реальной экономике риска. Именно поэтому компании, работающие "в белую", получают не только лучшие кредитные условия, но и более широкие возможности для развития.

Банки как амбассадоры прозрачности

Банковская система сегодня фактически выступает послом прозрачности для реального сектора экономики. Это естественно: финансовое учреждение оценивает не только залог или текущее финансовое состояние компании, но и предсказуемость бизнес-модели в долгосрочной перспективе.

Часто можно услышать упрощенную трактовку: мол, "белый" бизнес просто получает лучшие условия кредитования. На самом деле это лишь часть картины.

В банках не существует условной шкалы "белая компания  ставка минус 2%, не белая  плюс 3%". Логика работает по-другому. Прозрачная компания автоматически попадает в более сильную переговорную позицию: больше банков готовы работать с ней, конкуренция между кредиторами растет, а вместе с ней качество предложений и снижается стоимость ресурса.

То есть рынок сам вознаграждает прозрачность.

Не только ставка: три ключевых преимущества

Я бы выделил три основных преимущества, которые получает прозрачный бизнес.

Первое  большее количество предложений. Компания имеет выбор, а не соглашается на единственный доступный вариант финансирования.

Второе — более высокий уровень бланкового кредитования. Для бизнеса это часто даже важнее ставки. Возможность получить финансирование без жесткой залоговой модели существенно ускоряет операционную деятельность и позволяет быстро масштабироваться.

Третье  доступ к длинным деньгам и инвестициям. Инвестиционные проекты не строятся ситуативно. Там нужна прогнозируемая математика на годы вперед, что возможно только для компаний с прозрачной структурой работы.

Именно поэтому крупные инвестиционные проекты фактически невозможны без "белого" статуса бизнеса.

Возможен ли кредит без залога

Для многих предпринимателей слово "кредит" до сих пор автоматически означает "залог". И это логично: исторически банковская система долгое время работала именно так.

Еще десять лет назад фактически единственной массовой формой бланкового кредитования был овердрафт  лимит, привязанный к оборотам компании на счетах. Эта модель хорошо работала, но существенно ограничивала бизнес в масштабировании.

Сегодня ситуация поменялась. Большинство системных банков имеют собственные кредитные политики, предполагающие разные уровни бланкового финансирования.

В Банке "Пивденный" мы также активно развиваем это направление. Наша внутренняя политика подразумевает достаточно агрессивный — в хорошем смысле — подход к бланковому кредитованию.

В зависимости от уровня прозрачности компании, ее финансовой модели, рейтинга заемщика и других математически просчитанных показателей уровень бланковости может достигать 10% годовой выручки компании. Фактически речь идет об объеме, сопоставимом с месячными продажами, а иногда и больше.

Для прозрачного бизнеса это уже серьезная возможность развития без чрезмерной залоговой нагрузки.

Прозрачность как инвестиция

Сегодня "белый" бизнес  это не о соответствии требованиям государства или банка. Это о способности компании расти.

Прозрачность  это не расходы, а инвестиция. Она дает доступ к более дешевому ресурсу, большим лимитам, длинным деньгам и стратегическим партнерствам.

В современной экономике выигрывает не тот, кто лучше скрывает, а тот, кто лучше масштабируется.

И здесь прозрачность перестает быть бухгалтерской категорией и становится категорией конкурентоспособности.