Энергореальность меняется быстрее бизнеса: где украинские компании отстают — выводы BWS

Энергоэффективность сегодня является инструментом экономии или критическим условием выживания бизнеса. Как изменились подходы к инвестициям в сдерживающую рынок энергетику и какие решения дают самый быстрый результат. Об этом говорили участники панельной дискуссии "Путь к энергоэффективности: стратегия, финансирование, результаты" в рамках Business Wisdom Summit от Delo.ua.

Своим опытом поделились:

Сергей Коваленко , CEO YASNO

Сергей Евтушенко , основатель, управляющий партнер и CEO UDP Renewables

Яна Шумунова , директор департамента МСБ Sense Bank

Ольга Рыбачук , управляющий директор Elementum Energy

Михаил Бубнов , генеральный директор Schneider Electric.

Модерировала дискуссию Ольга Буславец , заслуженный энергетик Украины, кандидат технических наук, министр энергетики Украины в 2020 году.

Открывая панель, эксминистерша энергетики Ольга Буславец предложила участникам зафиксировать точку, в которой сегодня находится украинский бизнес. По ее словам, энергоэффективность больше нельзя рассматривать исключительно как способ понижения затрат.

Ольга Бусловец. Фото: Ekonomika+

"Энергия сегодня - это не просто ресурс. Это фактор риска, который определяет способность бизнеса работать. В этом контексте вопрос стоит уже не "инвестировать", а "как быстро и насколько эффективно это сделать", - подчеркнула она.

По ее словам, Украина остается одной из наиболее энергоемких экономик Европы, теряя в несколько раз больше энергии на единицу ВВП, чем страны ЕС. Это означает, что потенциал энергоэффективности измеряется десятками миллиардов евро в год.

CEO YASNO Сергей Коваленко подтвердил, что фокус бизнеса сместился. Если раньше компании думали об оптимизации затрат, то сегодня главный вопрос – стабильность и непрерывность работы.

Сергей Коваленко. Фото: Ekonomika+

По его словам, бизнес все чаще мыслит категориями энергонезависимости. Особенно это касается предприятий, где энергоресурсы формируют значительную часть себестоимости продукции. В то же время, даже в довоенный период такие компании активно работали над эффективностью, но сейчас этот процесс значительно ускорился.

Генеральный директор Schneider Electric Михаил Бубнов подчеркнул, что в нынешних условиях говорить о конкуренции сложно — большинство бизнесов сосредоточены на базовой задаче сохранения операционной деятельности.

Михаил Бубнов. Фото: Ekonomika+

"Это уже не об эффективности или конкурентных преимуществах. Это о выживании", - отметил он.

CEO UDP Renewables Сергей Евтушенко обратил внимание на то, что полномасштабная война стала катализатором изменений, которые должны длиться десятилетиями. Энергетический рынок Украины трансформируется в ускоренном режиме, что создает как новые возможности, так и новые риски.

Он выделил несколько моделей поведения бизнеса. Часть компаний принялась рассматривать энергетику как отдельное направление инвестиций и новый источник дохода. Другие сосредотачиваются на обеспечении энергонезависимости, инвестируя в собственное поколение или накопители. В то же время, значительная часть рынка до сих пор реагирует ситуативно — спрос на решение резко возрастает во время отключений и падает после стабилизации ситуации.

Сергей Евтушенко. Фото: Ekonomika+

Отдельно Евтушенко обратил внимание на глобальный контекст. По его словам, мир отходит от модели открытых рынков к более закрытым и прагматичным экономикам, где каждая страна концентрируется на собственной энергетической безопасности. В этом контексте, Украина должна ориентироваться на европейский рынок.

"Европейский Союз будет одним из крупнейших потребителей энергии и продуктов ее переработки. И мы должны строить стратегию с учетом этого", - подчеркнул он.

Управляющая директор Elementum Energy Ольга Рыбачук рассказала, что изменились и подходы международных инвесторов. Если раньше ключевым был вопрос сбыта электроэнергии, то сегодня в фокусе способность компаний реализовывать сложные проекты в условиях неопределенности.

Ольга Рыбачук. Фото: Ekonomika+

Рыбачук акцентирует внимание на том, что инвесторы оценивают не только технические параметры, но и уровень экспертизы, управление рисками, работу с сетями и способность адаптироваться к изменениям. Особое значение приобретает также интеграция новых технологий, в частности систем накопления энергии.

Директор департамента МПБ Sense Bank Яна Шумунова отметила, что для банков энергопроекты стали частью долгосрочной стратегии. Финансовые учреждения активно развивают продукты, упрощают процедуры и наращивают экспертизу.

В то же время, она обратила внимание на ключевую проблему — неготовность части бизнеса к привлечению финансирования. Компании часто приходят с идеями, не подкрепленными качественными бизнес-планами или техническими решениями.

Яна Шумунова. Фото: Ekonomika+

"Идея есть, но между идеей и проектом, готовым к финансированию, часто большая пропасть", - отметила Шумунова.

Говоря о барьерах, участники дискуссии назвали высокую стоимость денег, регуляторную нестабильность и проблемы с подключением к сетям. Отдельно Сергей Евтушенко подчеркнул, что непредсказуемость государственной политики остается одним из ключевых факторов сдерживания для инвесторов.

Он также подчеркнул, что бизнесу следует ориентироваться на европейский рынок как стратегическое направление развития, учитывая рост спроса на энергию и "зеленые" технологии в ЕС.

Говоря о технологиях, Михаил Бубнов подчеркнул, что первый и самый важный шаг — это базовое понимание потребления энергии.

Многие компании, по его словам, до сих пор не знают, какие именно процессы потребляют больше ресурсов. В то же время, даже простые решения по энергомониторингу могут дать быстрый результат.

"10-15% экономии можно добиться просто благодаря тому, что вы начинаете понимать, где и как потребляется энергия", - отметил он.

Спикеры панельной дискуссии "Путь к энергоэффективности: стратегия, финансирование, результаты". Фото: Ekonomika+

Кроме того, спикеры отметили быстрый рост спроса на комплексные решения — от генерации и накопления до систем управления энергопотреблением. По словам участников рынка, окупаемость таких проектов сегодня сократилась до 2–4 лет, что делает их значительно более привлекательными для бизнеса.

Отдельный блок дискуссии был посвящен барьерам. Среди ключевых участников назвали высокую стоимость финансирования, военные риски, сложность регуляторной среды и проблемы с подключением к сетям.

Спикеры панельной дискуссии "Путь к энергоэффективности: стратегия, финансирование, результаты". Фото: Ekonomika+

Сергей Евтушенко подчеркнул, что непредсказуемость государственной политики остается одним из главных сдерживающих факторов. Частые изменения правил игры, отсутствие долгосрочных сигналов и сложные бюрократические процедуры затрудняют реализацию проектов.

В то же время Сергей Коваленко обратил внимание на другую проблему – доступность финансирования. По его словам, доля компаний, нуждающихся в внешних средствах для реализации энергопроектов, существенно возросла.

Еще одним немаловажным фактором участники назвали отсутствие страхования военных рисков, что существенно ограничивает возможности привлечения инвестиций.

Несмотря на это, спикеры согласились: рынок уже перешел точку невозврата. Бизнес больше не может игнорировать вопросы энергетики, а скорость принятия решений становится ключевым конкурентным преимуществом.

Подводя итог дискуссии, участники отметили несколько ключевых трендов: переход от энергоэффективности к энергонезависимости, рост роли технологий и данных, развитие финансовых инструментов и ужесточение требований к экспертизе компаний.