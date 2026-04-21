Как AI переходит из тестов в бизнес-трансформацию – ключевые выводы BWS от Delo.ua

Искусственный интеллект стремительно переходит из категории экспериментальных технологий в полноценный инструмент трансформации бизнеса. Вместе с тем, с новыми возможностями растет и количество рисков — от иллюзии эффективности до угроз кибербезопасности.

Об этом говорили участники панельной дискуссии "Неочевидный ИИ: от экспериментов до защиты бизнеса" в рамках конференции BWS от Delo.ua.

Своим опытом поделились:

Александр Краковецкий , CEO DevRain

Сергей Мартынчук , генеральный директор Cisco Ukraine

Евгений Бачинский , в ицепрезидент и руководитель Центра ИИ-компетенций Sigma Software Group

Наталья Лященко , Acting director телеканала "Київ24"

Николай Ткаченко , директор департамента развития ИТ агропромхолдинга "Астарта-Киев"

Светлана Онищенко , Chief Human Resources Officer в SharksCode

Модерировала дискуссию генеральный директор Glovo в Украине Марина Павлюк .

Открывая дискуссию, директор Glovo в Украине. Марина Павлюк подчеркнула, что искусственный интеллект уже не является технологией будущего и стал частью повседневного бизнеса.

Марина Павлюк. Фото: Ekonomika+

По ее словам, еще несколько лет назад AI воспринимался как футуристическая концепция, вызвавшая одновременно страх и ожидания. Сегодня он незаметно интегрируется в бизнес-процессы и меняет подходы к работе компаний и личной производительности.

"Интересно, что AI сегодня стал частью нашей жизни абсолютно тихо и супербыстро. То, что еще несколько лет назад выглядело как будущее, сегодня уже меняет не только эффективность людей, но и саму логику бизнеса", - отметила она.

CEO DevRain Александр Краковецкий описал внедрение искусственного интеллекта как движение бизнеса между тремя уровнями – от простого ускорения операций до полной трансформации компаний.

Первый уровень – это использование AI для ускорения рутинных задач. Второй – интеграция в специфические бизнес-процессы, где формируется конкурентное преимущество. Третий – полная перестройка модели компании, когда искусственный интеллект становится ее основой.

Александр Краковецкий. Фото: Ekonomika+

По его словам, именно последние два уровня дают наибольшую бизнес-ценность, но именно до них компании доходят реже всего. Он подчеркнул, что главным ограничением являются не технологии, а готовность бизнеса меняться.

Генеральный директор Cisco Ukraine Сергей Мартынчук обратил внимание на проблему "иллюзии AI-эффективности" и сложность оценки реального эффекта от внедрения технологий.

По его словам, у бизнеса часто нет четких метрик для измерения результатов AI, ведь он редко прямо заменяет людей — вместо этого меняет скорость, качество или структуру процессов.

Сергей Мартынчук. Фото: Ekonomika+

"Очень важно понимать, зачем компания внедряет искусственный интеллект и какой именно результат она хочет получить. Иначе легко потратить миллионы на инструменты, только имитирующие прогресс", — отметил он.

В медиасфере вызовы AI проявляются особенно остро, подчеркнула Acting director телеканала "Киев24" Наталья Лещенко . По ее словам, медиа традиционно первыми внедряют технологии, но сегодня ключевой проблемой становится не скорость, а доверие к информации.

Наталья Лещенко. Фото: Ekonomika+

Она подчеркнула, что общество уже живет в реальности, где информационные потоки настолько велики, что отличить факт от манипуляции становится все сложнее, а роль ответственных медиа только растет.

Практический опыт агросектора представил Николай Ткаченко, директор департамента развития ИТ агропромхолдинга "Астарта-Киев" . Он рассказал, что в агропромхолдинге "Астарта-Киев" искусственный интеллект используют для анализа документов, проверки данных по реестрам и автоматизации процессов.

Николай Ткаченко. Фото: Ekonomika+

В то же время, он отметил, что не все AI-инициативы приживаются, если не дают ощутимого бизнес-эффекта. Компания также использует компьютерное зрение для анализа урожайности и мониторинга производственных процессов.

В контексте внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы Chief Human Resources Officer компании SharksCode Светлана Онищенко подчеркнула, что роль человека в работе с AI не исчезает, а трансформируется – человек остается "архитектором" систем искусственного интеллекта.

Она выделила три уровня использования ИИ в компаниях: информационный, вспомогательный и замещающий. По ее словам, наиболее эффективна модель, где искусственный интеллект работает как инструмент поддержки и автоматизации, но не полностью заменяет человека в критических процессах. Отдельно она обратила внимание на HR-процессы, в частности на онбординг сотрудников, где AI уже сегодня может играть ключевую роль.

Светлана Онищенко. Фото: Ekonomika+

"У нас есть процесс информационного онбординга, когда нового сотрудника встречает AI-ассистент и отвечает на любые вопросы о компании - от базовых до тех, которые люди обычно стесняются задавать", - отметила она.

По словам Онищенко, такие решения позволяют снять барьеры в коммуникации и сделать адаптацию новых работников более быстрой и комфортной. В то же время она подчеркнула, что внедрение AI в компании нуждается в четкой системе управления и безопасности.

Вице-президент и руководитель Центра ШИ-компетенций Sigma Software Group Евгений Бачинский подчеркнул, что даже современные AI решения пока не способны полностью заменить человека в критических процессах. По его словам, точность систем часто достигает около 90%, но этого недостаточно для полной автономии.

Евгений Бачинский. Фото: Ekonomika+

Он подчеркнул, что оптимальной моделью остается сотрудничество человека и искусственного интеллекта, где AI играет роль инструмента, а финальные решения остаются за людьми.

Отдельно участники обсудили риски кибербезопасности, связанные с развитием AI. Сергей Мартынчук отметил, что искусственный интеллект создает новые векторы угроз — от защиты моделей и данных до утечек информации через пользовательские запросы. В то же время он подчеркнул, что AI уже используется и как инструмент защиты.

"Сегодня мы видим ситуацию, когда искусственный интеллект одновременно является и оружием, и щитом. И это полностью меняет подход к кибербезопасности", - подчеркнул он.

Подытоживая дискуссию, участники согласились, что искусственный интеллект постепенно становится базовой цифровой инфраструктурой бизнеса. Однако ключевой вопрос сегодня не в факте внедрения технологии, а в качестве ее интеграции.

Компании, которые смогут перейти от экспериментов к системному использованию AI, получат конкурентное преимущество. Те, кто ограничится поверхностными решениями, рискуют инвестировать в дорогие, но неэффективные инструменты. И именно эта разница, по словам участников, будет определять лидеров рынка в ближайшие годы.