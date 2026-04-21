Як AI переходить із тестів у бізнес-трансформацію — ключові висновки BWS від Delo.ua

Штучний інтелект стрімко переходить із категорії експериментальних технологій у повноцінний інструмент трансформації бізнесу. Водночас разом із новими можливостями зростає і кількість ризиків — від ілюзії ефективності до загроз кібербезпеки.

Про це говорили учасники панельної дискусії "Неочевидний ШІ: від експериментів до захисту бізнесу" в межах конференції BWS від Delo.ua.

Своїм досвідом поділилися:

Олександр Краковецький , CEO DevRain

Сергій Мартинчук , генеральний директор Cisco Ukraine

Євгеній Бачинський , в іцепрезидент і керівник Центру ШІ-компетенцій Sigma Software Group

Наталія Лященко , Acting director телеканалу "Київ24"

Микола Ткаченко , директор департаменту розвитку ІТ агропромхолдингу "Астарта-Київ"

Світлана Оніщенко , Chief Human Resources Officer в SharksCode

Модерувала дискусію генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк.

Відкриваючи дискусію, директорка Glovo в Україні Марина Павлюк наголосила, що штучний інтелект уже перестав бути технологією майбутнього і став частиною повсякденного бізнесу.

За її словами, ще кілька років тому AI сприймався як футуристична концепція, яка викликала одночасно і страх, і очікування. Сьогодні ж він непомітно інтегрується в бізнес-процеси та змінює підходи до роботи компаній і особистої продуктивності.

"Цікаво, що AI сьогодні став частиною нашого життя абсолютно тихо і супершвидко. Те, що ще кілька років тому виглядало як майбутнє, сьогодні вже змінює не лише ефективність людей, а й саму логіку бізнесу", — зазначила вона.

CEO DevRain Олександр Краковецький описав впровадження штучного інтелекту як рух бізнесу між трьома рівнями — від простого прискорення операцій до повної трансформації компаній.

Перший рівень — це використання AI для пришвидшення рутинних задач. Другий — інтеграція у специфічні бізнес-процеси, де формується конкурентна перевага. Третій — повна перебудова моделі компанії, коли штучний інтелект стає її основою.

За його словами, саме останні два рівні дають найбільшу бізнес-цінність, але саме до них компанії доходять найрідше. Він підкреслив, що головним обмеженням є не технології, а готовність бізнесу змінюватися.

Генеральний директор Cisco Ukraine Сергій Мартинчук звернув увагу на проблему "ілюзії AI-ефективності" та складність оцінки реального ефекту від впровадження технологій.

За його словами, бізнес часто не має чітких метрик для вимірювання результатів AI, адже він рідко прямо замінює людей — натомість змінює швидкість, якість або структуру процесів.

"Дуже важливо розуміти, навіщо компанія впроваджує штучний інтелект і який саме результат вона хоче отримати. Інакше легко витратити мільйони на інструменти, які лише імітують прогрес", — зазначив він.

У медіасфері виклики AI проявляються особливо гостро, наголосила Acting director телеканалу "Київ24" Наталія Лященко. За її словами, медіа традиційно першими впроваджують технології, але сьогодні ключовою проблемою стає не швидкість, а довіра до інформації.

Вона підкреслила, що суспільство вже живе в реальності, де інформаційні потоки настільки великі, що відрізнити факт від маніпуляції стає дедалі складніше, а роль відповідальних медіа лише зростає.

Практичний досвід агросектору представив Микола Ткаченко, директор департаменту розвитку ІТ агропромхолдингу "Астарта-Київ". Він розповів, що в агропромхолдингу "Астарта-Київ" штучний інтелект використовують для аналізу документів, перевірки даних із реєстрів та автоматизації процесів.

Водночас він зазначив, що не всі AI-ініціативи приживаються, якщо не дають відчутного бізнес-ефекту. Компанія також застосовує комп’ютерний зір для аналізу врожайності та моніторингу виробничих процесів.

У контексті впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси Chief Human Resources Officer компанії SharksCode Світлана Оніщенко наголосила, що роль людини в роботі з AI не зникає, а трансформується — людина залишається "архітектором" систем штучного інтелекту.

Вона виділила три рівні використання ШІ в компаніях: інформаційний, допоміжний та заміщувальний. За її словами, найбільш ефективною є модель, де штучний інтелект працює як інструмент підтримки та автоматизації, але не повністю замінює людину в критичних процесах. Окремо вона звернула увагу на HR-процеси, зокрема, на онбординг співробітників, де AI вже сьогодні може відігравати ключову роль.

"У нас є процес інформаційного онбордингу, коли нового співробітника зустрічає AI-асистент і відповідає на будь-які запитання про компанію — від базових до тих, які люди зазвичай соромляться ставити", — зазначила вона.

За словами Оніщенко, такі рішення дозволяють зняти бар’єри в комунікації та зробити адаптацію нових працівників більш швидкою та комфортною. Водночас вона підкреслила, що впровадження AI в компанії потребує чіткої системи управління та безпеки.

Віцепрезидент і керівник Центру ШІ-компетенцій Sigma Software Group Євгеній Бачинський наголосив, що навіть сучасні AI-рішення поки не здатні повністю замінити людину в критичних процесах. За його словами, точність систем часто досягає близько 90%, але цього недостатньо для повної автономії.

Він підкреслив, що оптимальною моделлю залишається співпраця людини та штучного інтелекту, де AI виконує роль інструменту, а фінальні рішення залишаються за людьми.

Окремо учасники обговорили ризики кібербезпеки, пов’язані з розвитком AI. Сергій Мартинчук зазначив, що штучний інтелект створює нові вектори загроз — від захисту моделей і даних до витоків інформації через користувацькі запити. Водночас він підкреслив, що AI вже використовується і як інструмент захисту.

"Сьогодні ми бачимо ситуацію, коли штучний інтелект одночасно є і зброєю, і щитом. І це повністю змінює підхід до кібербезпеки", — наголосив він.

Підсумовуючи дискусію, учасники погодилися, що штучний інтелект поступово стає базовою цифровою інфраструктурою бізнесу. Однак ключове питання сьогодні — не у факті впровадження технології, а в якості її інтеграції.

Компанії, які зможуть перейти від експериментів до системного використання AI, отримають конкурентну перевагу. Ті, хто обмежиться поверхневими рішеннями, ризикують інвестувати у дорогі, але неефективні інструменти.І саме ця різниця, за словами учасників, визначатиме лідерів ринку в найближчі роки.