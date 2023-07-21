Репутационный актив: Татьяна Костюченко из ПУМБ о репутации, знаниях, молодежи и эмпатии в коммуникациях

Заместитель председателя правления по работе с персоналом ПУМБ объясняет, почему банк сосредотачивается на развитии репутационного капитала, инвестирует в формирование современных навыков и знаний персонала, делает ставку на молодежь и эмпатию в коммуникациях

Какие тренды на рынке труда влияют на вашу отрасль в целом и ваш банк в частности? Как ваша компания встретила этот вызов?

Мобилизация и миграция за границу 25% населения страны действительно влияет на рынок труда. Однако в ПУМБ уже давно выстроена человекоцентрическая модель ведения бизнеса. Это значит, что в центре всего, что мы делаем (как для клиентов, так и для работников), лежит забота о человеке, его потребностях. Потому нам удалось сохранить свой коллектив и его лояльность. Для наших коллег именно ПУМБ в сложное время стал центром стабильности, защищенности и осведомленности.

На рынке труда также немаловажную роль играет репутация компании. Мы находим нужных нам кандидатов, ведь наша репутация говорит сама за себя. ПУМБ — это не только качественное трудоустройство, интересные проекты, развитие, достойная оплата труда, но прежде всего человечное отношение и всесторонняя поддержка.

Относительно проблемы миграции мы приняли концептуальное решение сотрудничать с нашими коллегами, которые выехали за границу, если специфика их работы позволяет качественно работать дистанционно. Это помогает нам содержать значительное количество ценных кадров, а также открывает возможность нанимать работников из среды трудовых мигрантов.

На рынке труда также немаловажную роль играет репутация компании

Активы банка в 2023 году по официальным данным растут. За счет чего и насколько ? Какова роль в этих и других денежных достижениях команды банка?

ПУМБ динамично наращивал объемы сделок. За пять месяцев активы банка выросли на 6,827 млрд грн (+6%). Основную часть средств банк держал в высоколиквидных активах, вкладывал в ценные бумаги правительства и кредитовал предприятия отечественной экономики. Таких результатов, безусловно, добиваются благодаря профессиональным действиям нашей талантливой и привлеченной команды.

Известные консалтинговые компании утверждают, что в 2023 году в Украине еще будет рынок работодателя, а ведущие компании по трудоустройству полагают, что в стране фактически уже сформировался рынок соискателя. Какое содержание вы вкладываете в эти понятия и что они означают для вашего банка?

Рынок труда будет и дальше сокращаться с продолжением военных действий. Именно кандидаты теперь будут выбирать, где им лучше трудоустроиться. Так что задача для нашего банка будет неизменной — нарабатывать свой основной капитал — репутацию.

Чтобы оставаться эффективным бизнесом, нужно работать с техникой и программным обеспечением, идти в цифру и автоматизацию. В нашем банке, например, уже сейчас есть 102 бота, с помощью которых роботизировано 78 процессов. Именно дефицит людей на рынке труда побуждает нас к изучению возможностей использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах. И уже сейчас мы инвестируем в обучение людей эффективному использованию возможностей ИИ в работе ПУМБ.

Дефицит людей на рынке труда побуждает нас к изучению возможностей применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах

Какие мировые тренды в ближайшие три года будут способствовать созданию новых рабочих мест в украинском банковском секторе? Какие будут влиять на отрасль, в частности, такие макротренды , как переформатирование логистических цепочек снабжения, внедрение ESG - стандартов и т.п.?

Из-за применения новых технологических решений количество рабочих мест будет уменьшаться, а вот требования к квалификации работников будут расти. Поэтому сейчас основное требование – инвестировать в развитие новых навыков и знаний людей. Прежде всего, позволяющих оперировать Big Data, или приводящих к автоматизации человеческого труда. В то же время, я вижу большую потребность в развитии навыков качественной эмпатийной коммуникации с людьми, в частности с клиентами в отделениях.

Команда топ-менеджмента банка

Внедрение ESG-стандартов — это пока вопрос будущего, но при их внедрении, скорее всего, будут определяться отрасли, которые будут фокусироваться на сотрудничестве с банками. Это, прежде всего, зеленые отрасли экономики, например, возобновляемые источники энергии.

Насколько приоритетна для банка задача закрытия позиций по аналитике обширных данных и кибербезопасности? Как удается решать эти задачи?

Указанные должности действительно чрезвычайно востребованы. Мы как банковская структура работаем с клиентской базой, насчитывающей более миллиона клиентов. Любой анализ поведения наших клиентов – это анализ огромного массива данных. Большинство бизнесовых решений принимаются на основании аналитики данных — от процесса бюджетирования в банке до разработки скоринговых моделей в кредитовании физических лиц. А вот с наступлением войны вопросы кибербезопасности банка выходят на первый план, учитывая активность нашего противника в киберпространстве. DDoS-атаки уже стали обыденностью, и жизнеспособность нашего бизнеса теперь во многом зависит от наших специалистов по ИТ-безопасности. Они на высоте.

Большинство бизнес-решений принимаются на основании аналитики данных — от процесса бюджетирования в банке до разработки скоринговых моделей в кредитовании физических лиц

Какие именно навыки персонала считаете самыми важными в отечественном банковском деле в целом и в вашем банке ? Какое место в этом рэнкинге занимают аналитическое мышление и мотивация работников?

Аналитическое мышление является одной из важнейших компетенций. В общем, вся наша производственная жизнь теперь подчинена процессу так называемого data driven decision making — принятию бизнес-решений на основании аналитики данных. Мотивация, по-моему, не является навыком или компетенцией, это скорее процесс. А вот одним из важнейших навыков в настоящее время является адаптация к постоянному изменению среды и ее вызовам. Здесь как у Дарвина: выживает не сильнее или умнее, а тот, кто лучше других может приспособиться к новым условиям.

Ваш банк является одним из самых больших в стране и каждый HR-проект имеет колоссальное влияние на персонал. Какие проекты стали наиболее эффективными до войны и во время нее?

В довоенное время это все проекты, направленные на положительные изменения employee experience . Наиболее яркий и важный проект – по внедрению eNPS – системы улучшения клиентского опыта сотрудников. Война сосредоточила наши усилия на проектах, которые помогали объединять наших людей вокруг ценностных вещей — это проект «Говорим по-украински» (кроткая украинизация нашей рабочей среды), проект помощи мобилизованным сотрудникам и проект «Касса взаимопомощи» по поддержке коллег в сложных жизненных ситуациях.

Здесь как у Дарвина: выживает не сильнее или умнее, а тот, кто лучше других может приспособиться к новым условиям.

Что такое Школа менеджмента в вашем банке? Как она работает?

Школу менеджмента мы создали 8 лет назад. Это модульная программа развития всех руководителей банка с момента их назначения на руководящую должность и на протяжении всего жизненного управленческого цикла. Программа меняется с учетом потребностей и вызовов времени. Здесь и базовые навыки менеджмента, и управление командой разной степени зрелости, и управление переменами, и модуль по мотивации команд. В свое время мы добавляли модули по управлению персоналом в дистанционном формате. Сейчас добавились модули по управлению командами, находящимися в стрессе.

ПУМБ является частью семьи разных бизнесов, с которыми вы реализуете ряд проектов, направленных на помощь украинцам и армии. Как происходит координация такого взаимодействия? Какие инструменты синхронизации вы используете?

Каждый бизнес реализует социальные проекты, близкие к его сфере деятельности. Но когда заходим в партнерство, сразу вспоминаем коллег из группы SCM. Мы не только приглашаем друг друга к сотрудничеству, но и консультируем, если имеем больший опыт того или иного направления. Рекомендуем друг другу надежные и прозрачные фонды и общественные организации для сотрудничества, удачные механики реализации инициатив и т.д. Также у нас регулярно проходят встречи представителей бизнес-группы, где мы делимся наработками и обсуждаем возможные партнерства. Наше сотрудничество увеличивает силу положительного влияния.

Каждый бизнес реализует социальные проекты, близкие к его сфере деятельности

Вы активно внедряете КСО-проекты. Какие критерии в таких проектах должны быть у ответственного работодателя будущего, на чем фокусируетесь во время войны и после победы?

С начала войны банк направил в поддержку ВСУ более 93 млн грн. В нашей команде работают около 7 тыс. сотрудников, которым банк оказывает материальную помощь при сложных обстоятельствах, и сумма инвестиций в поддержку уже составляет более 167 млн грн.

Мы считаем, что ответственный работодатель после войны должен уделять большое внимание ментальному и физическому здоровью сотрудников, заботиться об их развитии и обучении, помогать вернуться домой и обустроиться, создать комфортные условия для возвращения к работе мобилизованных коллег, расширять мотивационные программы для сотрудников.

Какой вы видите банковскую отрасль в Украине спустя год после победы в войне? Какие принципиальные изменения могут претерпеть рынок труда в отрасли того времени? Какие новые HR проекты планируете?

Уверена, наша отрасль будет крепкой, надежной и профессиональной. Время и обстоятельства сделали его таковым. А также будут качественными кадры в банковской сфере на всех уровнях, начиная от НБУ. К сожалению, страна и банковская сфера теряют немало профессиональных людей из-за войны, но наш народ обладает исторической способностью к возрождению. И у нас отличная молодежь, которая хочет и может учиться. На нее мы и будем делать ставку. К тому же есть много ветеранов нашего дела, которые хотят продолжать работать и быть полезными.

А что касается новых проектов, то время покажет. Потому что наши проекты – это всегда ответ на требования времени и обстоятельств.