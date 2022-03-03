Российских кошек отстранили от международных выставок из-за агрессии РФ против Украины

Исполнительный комитет Международной федерации кошек (FIFé) решил с марта отстранить всех кошек из России от международных соревнований. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В FIFé ужасаются тому, что российская армия вторглась в Украину и начала войну, в результате чего уже погибло много невинных людей, еще больше было ранено, а сотни тысяч украинцев вынуждены покинуть свои дома, чтобы спасти свою жизнь.

"Мы все можем стать свидетелями разрушений и хаоса, вызванных этим беспрецедентным актом агрессии. Кроме того, наши украинские коллеги-любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжелых условиях", — сказано в нем.

При этом в организации "крайне счастливы", что многие члены входящих в FIFé клубов в странах, граничащих с Украиной, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова, протягивают руку помощи своим украинским друзьям-заводчикам.

В руководстве федерации посчитали, что не могут "просто наблюдать за этими зверствами и ничего не предпринимать", поэтому решили, что до конца мая текущего года ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFé за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную.

Кроме того, ни одна кошка, принадлежащая проживающим в России экспонентам не сможет быть заявлена ​​на какую-либо выставку FIFé за пределами России, независимо от того, в какой организации эти лица состоят. При необходимости срок действия ограничений будет продлен.

FIFé также решила выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации.

"Мы будем консультироваться с нашим украинским членом FIFé — Украинским союзом фелинологов, а также с нашими членами в соседних с Украиной странах, чтобы узнать, как это лучше всего сделать", — добавили в организации.