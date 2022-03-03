Російських котів відсторонили від міжнародних виставок через агресію РФ проти України

Виконавчий комітет Міжнародної федерації котів (FIFé) вирішив з березня відсторонити всіх тварин з Росії від міжнародних змагань. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

У FIFé жахаються, що російська армія вторглася в Україну і розпочала війну, внаслідок чого вже загинуло багато безневинних людей, ще більше було поранено, а сотні тисяч українців змушені залишити свої будинки, щоб урятувати своє життя.

"Ми всі можемо стати свідками руйнувань та хаосу, спричинених цим безпрецедентним актом агресії. Крім того, наші українські колеги-любителі котів відчайдушно намагаються подбати про своїх котів та інших тварин у цих тяжких умовах", — сказано у ньому.

При цьому в організації "вкрай щасливі", що багато членів клубів, що входять до FIFé в країнах, що межують з Україною, таких як Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина та Молдова, простягають руку допомоги своїм українським друзям-заводникам.

У керівництві федерації вважають, що не можуть "просто спостерігати за цими звірствами і нічого не робити", тому вирішили, що до кінця травня поточного року жодна кішка, виведена в Росії, не може бути ввезена та зареєстрована в будь-якій родовій книзі FIFé за межами Росії, незалежно від цього, яка організація видала її родовід.

Крім того, жодна кішка, що належить експонентам, що мешкають у Росії, не зможе бути заявлена ​​на будь-яку виставку FIFé за межами Росії, незалежно від того, членом якої організації ці особи є. При необхідності термін дії обмежень буде продовжено.

FIFé також вирішила виділити частину свого бюджету на підтримку заводників і любителів кішок в Україні, які страждають через ситуацію, що склалася.

"Ми консультуватимемося з нашим українським членом FIFé — Українським союзом фелінологів, а також з нашими членами у сусідніх з Україною країнах, щоб дізнатися, як це найкраще зробити", — додали в організації.