С начала полномасштабной войны закрыто не менее трети киевских ресторанов, - Насонова

Эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова считает, что в ближайшее время дешевая еда будет в тренде.

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С начала полномасштабной войны закрыто не менее трети заведений. Об этом сообщила соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова в Facebook.

"Ресторанный Киев сегодня - город жестких контрастов. Мертвая пустыня с закрытыми дверями кафе и ресторанов оживляется оазисами забитых битком заведений. Закрыто не менее трети киевских ресторанов. Когда откроются - неизвестно. А работающие упрямцы не так чтобы собирают сливки, у некоторых всего по паре столиков. И только около 20 % - настоящие везунчики, у которых биток", - говорит эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова.

По ее словам, из центральных киевских заведений, которые держатся на плаву, это Кеды искусствоведа, Мусафир, Милк Бар, Мимоза, Руккола, Naprosecco. Также есть торговля у кофеен, так как много кто может себе позволить выпить кофе.

"Комендантский час совсем повывел киевские бары, заканчивать пить до 9 вечера привыкнуть трудно. Традиционная очередь за киевской Перепичкой стала даже больше, чем до войны", - говорит она.

По ее словам, индекс перепички растет - уже 30 гривен. А спальные районы выглядят более живыми, чем местами совсем мертвый центр города.

"Невозможность заправить машину и проблемы с транспортом запирают людей на массивах, как в пандемию. Еще не вернулся, говорят, миллион киевлян. Возможно, среди них были самые платежеспособные, которые теперь тратят свои денежки в других городах и странах. Но лучше всех теперь чувствуют себя киоски с шаурмой", - отметила она.

Насонова добавила, что простая и дешевая еда - тренд ближайших месяцев, а одинокие мужчины - главная аудитория.

Напомним, что МакДональдз не откроет рестораны в Украине, пока будет угроза обстрелов.