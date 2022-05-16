З початку повномасштабної війни закрито не менше третини київських ресторанів, - Насонова

Експерт ресторанного бізнесу Ольга Насонова вважає, що найближчим часом дешева їжа буде у тренді.

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З початку повномасштабної війни закрито щонайменше третина закладів. Про це повідомила співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова у Facebook.

"Ресторанний Київ сьогодні - місто жорстких контрастів. Мертва пустеля із зачиненими дверима кафе та ресторанів пожвавлюється оазисами забитих битком закладів. Закрито не менше третини київських ресторанів. Коли відкриються - невідомо. А працюючі не так, щоб збирають вершки, у деяких всього по парі столів. І лише близько 20% - справжні щасливчики, у яких биток", - каже експерт ресторанного бізнесу Ольга Насонова.

За її словами, із центральних київських закладів, які тримаються на плаву, це "Кеды искусствоведа", Мусафір, Мілк Бар, Мімоза, Руккола, Naprosecco. Також є торгівля у кав'ярень, тому що багато хто може собі дозволити випити кави.

"Комендантська година зовсім повила київські бари, закінчувати пити до 9 вечора звикнути важко. Традиційна черга за київською Перепічкою стала навіть більшою, ніж до війни", - каже вона.

За її словами, індекс перепічки зростає - вже 30 гривень. А спальні райони виглядають живішими, ніж місцями зовсім мертвий центр міста.

"Неможливість заправити машину та проблеми з транспортом замикають людей на масивах, як у пандемію. Ще не повернувся, кажуть, мільйон киян. Можливо, серед них були найплатоспроможніші, які тепер витрачають свої гроші в інших містах та країнах. Але найкраще тепер відчувають себе кіоски із шаурмою", - зазначила вона.

Насонова додала, що проста та дешева їжа – тренд найближчих місяців, а самотні чоловіки – головна аудиторія.

Нагадаємо, що МакДональдз не відкриє ресторани в Україні, поки буде загроза обстрілу.