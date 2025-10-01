Семь сервисов искусственного интеллекта, сохраняющих время и нервы маркетологов

Инновации все глубже укореняются в работу маркетологов: ИИ-сервисы предлагают решения, экономящие время и средства. В Inweb — агентстве диджитал-маркетинга, благодаря искусственному интеллекту удается экономить не менее $20 000 в год.

Роботизация экономит время и деньги

Современный маркетинг немыслим без искусственного интеллекта. Статистика по исследованию Influencer Marketing Hub это подтверждает : 42,2% респондентов заявили, что искусственный интеллект существенно изменил их подход к маркетинговой стратегии.

Однако бизнесы часто сталкиваются с трудностями при внедрении ИИ — не понимают, с чего начать инвестировать. Важно стартовать не хаотично, а системно и контролируемо. В Inweb мы начали со сбора фидбэка, на основе которого и разработали решение. Их достаточно много, однако вот список ключевых:

ИИ-инструмент для генерации метаданных. Чтобы решить проблему значительных временных затрат SEO-специалистов на работу с метаданными, мы создали инструмент на базе ИИ. Его принцип прост: в табличке указываем URL и сематическое ядро (ключевые фразы). Затем ИИ заходит на страницу и добавляет summary по ней. Эти данные отправляются в другую модель, и уже она генерирует нужные метаданные, упрощая тем самым работу для SEO-специалиста. Сейчас для Middle-специалиста экономия составляет в среднем около 2 минут на странице, для Junior – до 5 минут. Объем и частота подобных задач ежемесячно варьируются, однако в среднем это дает 20–30 часов сэкономленного времени в месяц.

Робот-редактор документов. Чтобы оптимизировать рутинные бюрократические задачи мы создали систему управления бизнес-процессами. Она автоматически отменяет фамилии и имена в документах и переводит цифры в текстовый формат. Кроме того, система приоритизирует сделку: анализирует данные и определяет приоритет, когда новый проект появляется в базе.

Общение с клиентами. Альтман – это созданный на основе ИИ сервис, готовящий фолоу-апы после больших встреч. Он расшифровывает записи разговоров с клиентом – по видео или аудио. Благодаря четко прописанному промпту Альтман прописывает основные тезисы, договоренности, а также опционально создает мануалы, инструкции по предоставленному видеозвонку.

Чатбот Wiki. У нас есть большая база знаний похожая на Википедию, которую ведем в Notion с Google-документами. Но иногда поиск нужного файла становится проблемой. Чтобы это решить, мы разработали чат-бот Wiki, который быстро ищет нужный документ. Работает это так: каждую среду обновляется список файлов из нашей Вики для того, чтобы новые документы появлялись в хранилище бота. Также каждый день обновляется содержание документов для того, чтобы информация была наиболее актуальной. Это делается автоматически с помощью программных решений.

Проверка клиентов. Inweb важно сохранять хорошую репутацию, поэтому для уменьшения всех рисков мы создали сервис, проверяющий потенциального клиента по связям с россией. В соглашении о сотрудничестве указывается домен клиента — автоматически или вручную. Искусственный интеллект заходит на сайт и проверяет его инфопространство на связи со страной-агрессором.

ИИ с функциями маркетолога – для формирования ToV бренда. Tone of Voice – ключевая характеристика, выделяющая бизнес среди конкурентов. Чтобы обеспечить единый стиль коммуникации, мы интегрировали ШИ-сервис, позволяющий проверить сообщение на соответствие нашему Tone of Voice.

ИИ для повышения лояльности клиентов. Менеджеры проектов часто могут пропустить сообщения из-за пребывания на встречах. В качестве решения мы разработали ИИ-сервис, сообщающий сотрудникам о наличии сообщения, находящегося без ответа более 2 часов. Важно, что система реагирует только на важные сообщения, игнорируя короткие, типа «ок».

Инвестиции в популяризацию как фундамент успеха

Каждый из предварительно перечисленных инструментов – необходим. Неважно, сколько средств было вложено в разработку, ведь польза значительно превышает вложения — упрощенная работа и экономия времени сотрудников.

Однако работникам важно не только понимать важность этих инструментов, но и то, как ими пользоваться, и зачем. Поэтому мы инвестируем не только в разработку сервисов на основе искусственного интеллекта, но и в обучение и популяризацию наших специалистов новейшим технологиям.

К примеру, для популяризации ИИ-инструментов мы ежемесячно готовим список самых популярных сервисов, которыми пользуются сотрудники. Отчет содержит количество запросов за месяц, общую активность и рейтинг наиболее пользовавшихся инструментом. Это показывает другим, что сервис действительно используется.

Также сначала инициативы использования ИИ исходят от руководителей, а затем присоединяются сотрудники. Это работает, хотя поначалу может казаться мелочью. На старте внедрения ИИ мы, к примеру, поставили задачу топ-менеджерам пройти бесплатный курс по искусственному интеллекту от FRACTAL. У нас тогда была главная цель – распространить знания среди сотрудников.

Что вы можете сделать уже сейчас

Если вы все еще сомневаетесь, и у вас появляются вопросы типа: «Куда лучше инвестировать? Окупятся ли вложения? Не прогорим точно?», начните с простого:

Соберите фидбек от всех сотрудников и менеджеров. Если не понимаете, куда можете инвестировать, спросите. Узнайте боли ваших сотрудников, поймите, куда уходит больше времени. Проанализировав данные, вы сможете выявить самые эффективные точки для внедрения ИИ и избежать инвестиций в неприоритетные направления. Если не видите результата, убедитесь, что сотрудники выполняют все правильно. Часто компании сталкиваются с проблемой – разработали ШИ-решения, которым другие не пользуются. По опыту, не стоит спешно внедрять изменения и отказываться от текущих процессов – сначала убедитесь, что сотрудники пользуются сервисом правильно. Как минимум, пишут качественные промпты, ведь четкая формулировка запросов является ключевой для получения качественных результатов от ИИ. Последнее – ищите решения, не относящиеся к искусственному интеллекту. Инновации изменили нашу жизнь и, безусловно, в лучшую сторону. Однако перед тем как инвестировать в их разработку, стоит сначала проанализировать, есть ли уже готовые решения. Ведь часто бывает, что в мире уже разработали сервисы, решающие проблему компаний.

Диджитал-маркетинг — динамическая сфера, требующая постоянной адаптации к ее изменениям. Но инновации значительно упрощают этот процесс — экономят время и автоматизируют работу работников. Поэтому искусственного интеллекта точно не стоит бояться — он не заменит работников, а станет «другом», который оптимизирует время и облегчит работу. В то же время, важно это делать умеренно, чтобы инвестиции были рентабельными, и главное — приносили пользу для работников.