Сім сервісів штучного інтелекту, що зберігають час та нерви маркетологів

Інновації все глибше вкорінюються в роботу маркетологів: ШІ-сервіси пропонують рішення, що заощаджують час і кошти. В Inweb — агенції диджитал-маркетингу, завдяки штучному інтелекту вдається економити щонайменше $20 000 на рік.

Роботизація заощаджує час та гроші

Сучасний маркетинг неможливо уявити без штучного інтелекту. Статистика з дослідження Influencer Marketing Hub це підтверджує: 42, 2% респондентів заявили, що штучний інтелект суттєво змінив їхній підхід до маркетингової стратегії.

Проте бізнеси часто зіштовхуються з труднощами у впровадженні ШІ — не розуміють, з чого почати інвестувати. Важливо стартувати не хаотично, а системно та контрольовано. В Inweb ми розпочали зі збору фідбеку, на основі якого і розробили рішення. Їх достатньо багато, проте ось перелік ключових:

ШІ-інструмент для генерації метаданих. Щоб розв'язати проблему значних часових витрат SEO-спеціалістів на роботу з метаданими, ми створили інструмент на базі ШІ. Його принцип простий: у табличку вказуємо URL та сематичне ядро (ключові фрази). Потім ШІ заходить на сторінку і додає summary по ній. Ці дані відправляються в іншу модель, і вже вона генерує потрібні метадані, тим самим спрощуючи роботу для SEO-спеціаліста. Зараз для Middle-фахівця економія становить у середньому близько 2 хвилин на сторінці, для Junior — до 5 хвилин. Обсяг і частота подібних завдань щомісяця варіюються, проте в середньому це дає 20–30 годин зекономленого часу на місяць.

Робот-редактор документів. Щоб оптимізувати рутинні бюрократичні завдання, ми створили систему управління бізнес-процесами. Вона автоматично відмінює прізвища та імена в документах і переводить цифри в текстовий формат. Крім цього, система пріоритизує угоду: аналізує дані та визначає пріоритет, коли новий проєкт з`являється у базі.

Комунікація з клієнтами. Альтман — це створений на основі ШІ сервіс, що готує фолоу-апи після великих зустрічей. Він розшифровує записи розмов з клієнтом — по відео чи аудіо. Завдяки чітко прописаному промпту, Альтман прописує основні тези, домовленості, а також опціонально створює мануали, інструкції по наданому відеодзвінку.

Чатбот Wiki. Ми маємо велику базу знань схожу на Вікіпедію, яку ведемо у Notion з Google-документами. Але іноді пошук потрібного файлу стає проблемою. Щоб це вирішити, ми розробили чат-бот Wiki, що швидко шукає потрібний документ. Працює це так: кожну середу оновлюється перелік файлів з нашої Вікі для того, щоб нові документи з’являлися у сховищі бота. Також кожен день оновлюється зміст документів для того, щоб інформація була найактуальніша. Це все робиться автоматично за допомогою програмних рішень.

Перевірка клієнтів. Inweb важливо зберігати хорошу репутацію, тому для зменшення усіх ризиків ми створили сервіс, що перевіряє потенційного клієнта на зв`язки з росією. В угоді про співпрацю вказується домен клієнта — автоматом або ж вручну. Штучний інтелект заходить на сайт та перевіряє його інфопростір на зв’язки з країною-агресором.

ШІ із функціями маркетолога — для формування ToV бренду. Tone of Voice — ключова характеристика, що виділяє бізнес серед конкурентів. Щоб забезпечити єдиний стиль комунікації, ми інтегрували ШІ-сервіс, який дозволяє перевірити повідомлення на відповідність нашому Tone of Voice.

ШІ для підвищення лояльності клієнтів. Менеджери проєктів часто можуть пропустити повідомлення через перебування на зустрічах. Як рішення ми розробили ШІ-сервіс, що повідомляє співробітникам про наявність повідомлення, що перебуває без відповіді понад 2 годин. Важливо, що система реагує лише на важливі повідомлення, ігноруючи короткі, на кшталт «ок».

Інвестиції в популяризацію як фундамент успіху

Кожен з попередньо перелічених інструментів — необхідний. Неважливо, скільки коштів було вкладено в розробку, адже користь значно перевищує вкладення — спрощена робота та економія часу співробітників.

Проте, працівникам важливо не лише розуміти важливість цих інструментів, а й те, як ними користуватись, і навіщо. Тому ми інвестуємо не лише в розробку сервісів на основі штучного інтелекту, а й в навчання та популяризацію наших фахівців новітнім технологіям.

Наприклад, для популяризації ШІ-інструментів ми щомісяця готуємо перелік найпопулярніших сервісів, якими користуються співробітники. Звіт містить кількість запитів за місяць, загальну активність та рейтинг тих, хто користувався інструментом найбільше. Це показує іншим, що сервіс дійсно використовується.

Також спершу ініціативи використання ШІ йдуть від керівників, а далі долучаються співробітники. Це працює, хоч спочатку може здаватися дрібницею. На старті впровадження ШІ ми, до прикладу поставили завдання топ-менеджерам пройти безкоштовний курс по штучному інтелекту від FRACTAL. У нас тоді була головна мета — поширити знання серед співробітників.

Що ви можете зробити вже зараз

Якщо ви все ще вагаєтесь, і у вас з`являються питання на кшталт: «Куди краще інвестувати? Чи окупляться вкладення? Чи точно не прогоримо? », розпочніть з простого:

Зберіть фідбек від усіх працівників та менеджерів. Якщо не розумієте, куди можете інвестувати — спитайте. Дізнайтеся болі ваших співробітників, зрозумійте, куди йде найбільше часу. Проаналізувавши ці дані, ви зможете виявити найефективніші точки для впровадження ШІ та уникнути інвестицій у непріоритетні напрями. Якщо не бачите результату — упевніться, що співробітники виконують все правильно. Часто компанії стикаються з проблемою — розробили ШІ-рішення, яким інші не користуються. З досвіду, не варто поспішно впроваджувати зміни та відмовлятись від поточних процесів — спочатку впевніться, що співробітники користуються сервісом правильно. Як мінімум, пишуть якісні промпти, адже чітке формулювання запитів є ключовим для отримання якісних результатів від ШІ. Останнє — шукайте рішення, що не стосуються штучного інтелекту. Інновації змінили наше життя, і безперечно — в кращу сторону. Проте перед тим як інвестувати в їхню розробку, варто спочатку проаналізувати — чи є уже готові рішення. Адже часто трапляється, що у світі вже розробили сервіси, які вирішують проблему компаній.

Диджитал-маркетинг — динамічна сфера, що потребує постійної адаптації до її змін. Але інновації значно спрощують цей процес — вони заощаджують час та автоматизують роботу працівників. Тому штучного інтелекту точно не варто боятись — він не замінить працівників, а стане «другом», що оптимізує час та полегшить роботу. Водночас важливо це робити помірковано, щоб інвестиції були рентабельними, і головне — приносили користь для працівників.