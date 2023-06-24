Сколько процентов компаний в Украине закрылись с начала полномасштабной войны: исследование Всемирного банка

С начала полномасштабного вторжения РФ закрылось лишь 3% компаний в Украине, тогда как 97% заявили о продолжении работы. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, передает "Интерфакс-Украина".

"Можете ли вы себе представить, что после этой разрушительной войны только 3% компаний (в Украине – ред.) закрылись? 97% компаний сказали, что они продолжают работу, и с 97%, фактически 80%, то есть четыре из пяти компаний, сегодня открыты или частично открыты, работают, ведут бизнес и не увольняют сотрудников", – сказал региональный директор Всемирного банка по вопросам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Он отметил, что компании оказались стойкими. Многие фирмы снизили мощности, но продолжают работать.

По словам Банерджи, война по-разному повлияла на объем продаж и занятости в секторах в зависимости от отраслей и, в частности, от географических локаций. В среднем объем продаж упал на половину (53%), в то время как занятость сократилась лишь на четверть (26%).

Наиболее ощутимое влияние последствий войны ощутили крупные компании с более чем 100 сотрудниками. О потере активов сообщил 41% крупных компаний и лишь 15% небольших (до 19 сотрудников).

На востоке и юге Украины падение продаж составило 70% и 63% соответственно, тогда как на западе – 39%. Как предположил Банерджи, средние и мелкие компании оказались более устойчивыми, поскольку могли лучше перестраиваться и более гибко реагировать.

Что касается отраслей, то наиболее серьезное влияние испытали строительство и промышленность, но также пострадала и сфера туризма.

Кроме того, после начала полномасштабной войны ускорилось падение производства стали. Значение имело и то, что ряд сталеплавильных предприятий находился близко к линии фронта. При этом после зимы в Украине объемы производства стали снова начали расти.

В то же время производители деревянной мебели, большинство из которых имеют фабрики на западе Украины, смогли получить прибыль: это произошло, в частности, благодаря замещению российских и белорусских предприятий, ушедших с рынка из-за санкций.

Объем производства цемента снизился по всей стране. Летом 2022 года предприятия возобновили 30-50% довоенного объема производства, но затем было отрицательное влияние блекаутов. Ситуация отличается в зависимости от региона: в Николаевской области производство цемента продолжало снижаться, а в Хмельницкой области оно наоборот росло.

Также во Всемирном банке утверждают, что около половины всех предприятий в Украине, 69% из которых – крупные (более 100 сотрудников), уже столкнулись или могут столкнуться в ближайшее время с финансовыми проблемами. Главными барьерами для получения финансирования считаются неопределенность, высокие процентные ставки и необходимость обеспечения залогами.

Исследования подготовили на основе опроса пула 2,5 тысяч бизнес-компаний, работающих в Украине. Также были опрошены более 80 транснациональных компаний с фокусом на инвестиции или их изъятие, планы на будущее. Кроме того, для анализа процессов экономической активности в Украине использовались высокочастотные спутниковые данные.

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