Скільки відсотків компаній в Україні закрилися з початку повномасштабної війни: дослідження Світового банку

Від початку повномасштабного вторгнення РФ закрилися лише 3% компаній в Україні, тоді як 97% заявили про продовження роботи. Про це йдеться в дослідженні Світового банку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Чи можете ви собі уявити, що після цієї руйнівної війни тільки 3% компаній (в Україні, – ред.) закрилися? 97% компаній сказали, що вони продовжують роботу, і з 97%, фактично 80%, тобто чотири з п'яти компаній, сьогодні відкриті або частково відкриті, працюють, ведуть бізнес і не звільняють співробітників", – сказав регіональний директор Світового банку з питань країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Він зазначив, що компанії виявилися стійкими. Багато фірм зменшили потужності, але продовжують працювати.

За словами Банерджі, війна по-різному вплинула на обсяг продажу і зайнятість у секторах залежно від галузей і, зокрема, від географічних локацій. У середньому обсяг продажу впав на половину (53%), тоді як зайнятість скоротилася лише на чверть (26%).

Найбільш відчутний вплив наслідків війни відчули великі компанії з понад 100 співробітниками. Про втрату активів повідомив 41% великих компаній і лише 15% невеликих (до 19 співробітників).

На сході та півдні України падіння продажу становило 70% і 63% відповідно, тоді як на заході – 39%. Як припустив Банерджі, середні та дрібні компанії виявилися більш стійкими, оскільки могли краще перебудовуватися й реагувати більш гнучко.

Що стосується галузей, то найбільш серйозного впливу зазнали будівництво й промисловість, але також постраждала і сфера туризму.

Крім того, після початку повномасштабної війни прискорилося падіння виробництва сталі. Значення мало й те, що низка сталеплавильних підприємств були розташовані близько до лінії фронту. При цьому після зими в Україні обсяги виробництва сталі знову почали зростати.

Водночас виробники дерев'яних меблів, більшість з яких має фабрики на заході України, змогли отримати прибуток: це відбулося, зокрема, завдяки заміщенню російських і білоруських підприємств, які пішли з ринку через санкції.

Обсяг виробництва цементу знизився по всій країні. Влітку 2022 року підприємства відновили 30-50% довоєнного обсягу виробництва, але потім був негативний вплив блекаутів. Ситуація відрізняється залежно від регіону: в Миколаївській області виробництво цементу продовжувало знижуватися, а в Хмельницькій області воно навпаки зростало.

Також у Світовому банку стверджують, що близько половини всіх підприємств в Україні, 69% із яких – великі (понад 100 співробітників), уже зіткнулися або можуть зіткнутися найближчим часом із фінансовими проблемами. Головними бар'єрами на шляху отримання фінансування вважаються невизначеність, високі відсоткові ставки і необхідність забезпечення заставами.

Дослідження підготували на основі опитування пулу 2,5 тисяч бізнес-компаній, які працюють в Україні. Також було опитано понад 80 транснаціональних компаній з фокусом на інвестиції або їх вилучення, плани на майбутнє. Крім того, для аналізу процесів економічної активності в Україні використовувалися високочастотні супутникові дані.

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