Бизнес во время войны: как предприниматели и власть оценивают ситуацию в стране

С началом полномасштабного российского вторжения, украинские предприниматели были вынуждены быстро приспосабливаться к новой экономической реальности. Редакция Delo.ua ознакомилась с результатами исследования, составленного на основе опроса бизнеса и представителей власти по наиболее болезненным вопросам - отсутствию денег, уничтожению привычных экспортных цепочек и содержанию персонала.

Основные тренды изменений в бизнес-среде за время войны представлены в исследовании, которое представил заместитель председателя по цифровизации и аналитике BigData Центра развития инноваций (ЦРИ) Михаил Лейченко во время выступления на мероприятии "Схид-Экспо 2023 ".

Михаил Лейченко представит результаты опроса бизнес-среды. Фото: Delo.ua.

" Исследование состояния, потребностей и перспектив бизнеса во время войны с РФ " проведено при участии Центра развития инноваций, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, проекта "Дія.бізнес" и AdvanterGroup.

Его главные цели:

восстановление экономики Украины в условиях полномасштабной войны и после победы над страной-агрессором; исследование состояния и перспектив бизнеса и потребностей в инструментах поддержки предпринимательства и экспорта;

местное экономическое развитие на основе анализа данных, развитие регионов и конкурентных кластеров экономики с учетом уже наработанных методик.



Среди инструментария, использующего проект – 150 официальных государственных реестров, благодаря которым есть возможность получать разные массивы данных – от оценок бизнес-климата до показателей экспорта и финансовой отчетности предприятий. Последнее особенно актуально в условиях введения Украиной санкций против российских активов в стране.

Всего с апреля 2022 года проект опросил представителей 999 предприятий микро-, малого и среднего бизнеса, 15 военных администраций и 125 территориальных общин.

Ключевые цифры исследования

Согласно обнародованным Михаилом Лейченко данным:

50% бизнеса считает, что отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов является существенным препятствием, мешающим в возобновлении работы;

бизнеса считает, что является существенным препятствием, мешающим в возобновлении работы; 48% – отмечает, что наибольшей проблематикой во взаимодействии с органами власти является блокирование налоговых накладных ;

– отмечает, что наибольшей проблематикой во взаимодействии с органами власти является ; более 80% бизнеса прекратили планировать процесс релокации на запад страны или вообще не рассматривали такие перспективы;

бизнеса прекратили планировать процесс релокации на запад страны или вообще не рассматривали такие перспективы; Для восстановления бизнеса необходима не только финансовая поддержка, но и адаптация бизнес-моделей, создание новых продуктов и поиск новых рынков сбыта.



Индекс активности бизнеса UBI (Russian Business Index), являющийся комплексным критерием оценки состояния деловой среды, в апреле 2023 года составил 34,03 балла (из 100 возможных), до сих пор оставаясь в зоне негативных ожиданий, к которой относятся все значения менее 50. При этом актуальный индекс активности бизнеса несколько повысился по сравнению с февралем 2023 года (30,76), и опередил даже максимальный показатель за время войны, зафиксированный в сентябре 2022 года (33,9).

"Однако этот рост индекса скорее отражает усталость бизнеса от неопределенности и желания интенсифицировать работу, чем об улучшении экономической ситуации. Согласно данным исследования, количество заказов от клиентов остается неизменным, хотя растут объемы выпуска продукции и складские запасы", - отмечает эксперт.

Другие параметры работы украинского бизнеса

С началом войны работу прекратили около 10% предприятий

Как отмечает Михаил Лейченко, по результатам прошлого года 83% опрошенных предприятий приостановили работу или сократили объемы производства. Из них 9,5% остановили деятельность, 22,2% были почти остановлены и работали на 10-30% довоенных мощностей, 26,2% – работали частично (на 40-60%), 25,1% – уменьшили производство на 10 –30%. В свою очередь 8% компаний сохранили довоенные объемы работы, а еще 8% заявили о наращивании производства.

Следует отметить, что закономерно больше всего предприятий полностью прекратили работу на востоке ( 37,9% ) и юге ( 13,9% ) Украины, тогда как для центральных и южных регионов этот показатель составляет по 4,4%, а на западе - 1, 6% .

Также исследование указывает на наибольшую приспособленность к сложным условиям именно представителей среднего бизнеса – все опрошенные респонденты в этой группе. возобновили деятельность . Среди малого бизнеса показатель прекративших работу также относительно небольшой - 1,8%, тогда как среди микробизнеса остановлены 10,4% предприятий.

Представитель ЦРИ отмечает, что молодой бизнес в целом лучше справляется с военными вызовами – 20,2% компаний 2020-2022 года основания в прошлом году нарастили объемы работ на 10-40%, тогда как среди компаний старше 2020 года таких 8,5%, а среди старших 2000 года бизнесов – 5,3% .

Перспективы на 2023 год

Согласно исследованию, треть ( 34,7% ) бизнесов ожидает роста оборотов в текущем году.

Также 27,9% опрошенных компаний прогнозируют свои перспективы на текущий год как аналогичные прошлогодним. В свою очередь, 22,4% предприятий не видят перспектив развития и прогнозируют сокращение оборотов более половины с 2022 года, а 14,9% респондентов ожидают сокращения оборотов в диапазоне 10-40%.

Прогноз на этот год. Источник: "Схид-Экспо 2023", youtube.com/watch?v=tjqJq8sPL9I&t=7552s

Не видят перспектив 22,4% предприятий, указавших, что бизнес не будет работать или будет работать на уровне не более половины от оборотов 2022 года.

В общем, актуален средневзвешенный ожидаемый показатель оборотов бизнеса в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил +1,8%. Примечательно, что при предварительной оценке в феврале 2023 года этот показатель составлял +10,3% .

Релокация предприятий почти прекратилась

Михаил Лейченко отмечает, что его проект, скорее всего, перестанет анализировать прогресс в релокации бизнеса, потому что этот тренд почти утратил актуальность , а бизнес в целом закончил и больше не планирует перенос производственных мощностей по стране. При этом некоторые предприятия начали возвращаться домой – в Харьковскую, Сумскую, Черниговскую области.

По данным исследования, релокацию не собираются проводить 83% компаний в южных регионах, 84% – в восточных, 85% – на севере, 86% – в центральных регионах, и 90% в западных областях. В свою очередь 9% предприятий на востоке и 5% на юге все еще допускают перенос производственных мощностей, но пока не решали, куда именно.

Что мешает бизнесу восстанавливаться?

Главными актуальными проблемами представители украинского назвали причины, связанные с общей нехваткой финансовых ресурсов в стране, а именно отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов, доступа к кредитным средствам и недостаточные объемы собственного капитала.

Также среди факторов, негативно повлиявших на возможность восстановления, бизнес выделил:

Отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов. 49,7% ;

; Непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке. 46,1% ;

; Непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса. 34,0% ;

; Отсутствие достаточного собственного капитала 32,4% ;

; Помехи со стороны регуляторных и/или фискальных органов 26,1% ;

; Высокие налоги и сборы 23,2% ;

; Недоступность кредитных средств, в частности по программе "5-7-9%" 23,0% .

Примечательно, что напрямую связанные с производством и наймом персонала факторы отметили меньшее количество респондентов - уменьшение рентабельности и невозможность нанять квалифицированный персонал отметили по 20% представителей бизнеса, недобросовестную конкуренцию - 14,8%, а разрушенность цепочек поставки и дорогостоящие 5% и 11,4% соответственно.

При этом почти 90% бизнеса помогает стране во время войны.

Согласно данным исследования, 89,6% украинских предприятий привлечены к помощи стране во время войны, в том числе 65,4% помогают ВСУ, 59% дополнительно поддерживают своих работников и членов их семей, 21% принимает участие в гуманитарных проектах, 15% принимают на работу внутри перемещенных лиц, 14% помогают в восстановлении своего региона или общины. Совсем не могут оказывать помощь 10,4% компаний.

Сколько украинский бизнес нуждается в финансировании?

Согласно исследованию, представители бизнеса декларируют общую ежегодную сумму государственной помощи, необходимую ему для развития - $8,5 млрд. При этом большинство компаний ( 87,6% ) заявят о потребностях, которые могут быть "перекрыты" за счет госпрограммы "5-7-9%" - до $1млн, а 71,6% респондентов будет достаточно помощи до $0,3 млн. .

Потребности видов бизнеса в дополнительном финансировании. Источник: "Схид-Экспо 2023", youtube.com/watch?v=tjqJq8sPL9I&t=7552s

Также Михаил Лейченко уточняет, что наиболее выгодной инвестицией является финансовая поддержка микропредприятий и малого бизнеса – соответственно 72,2% и 42,6% потребностей его представителей могут удовлетворить сравнительно небольшие объемы средств до $0,3 млн .

Ситуация с персоналом принципиально не меняется

Представитель ЦРИ уточнил, что за время войны бизнес несколько стабилизировался и демонстрирует тренд по сохранению уже задействованного персонала. При этом доля работников, зарплата которых сейчас ниже уровня довоенных показателей, также демонстрирует сокращение - с октября 2022 по апрель 2023 количество таких работников уменьшилось с 27% до 18,8% .

Что касается штатных работников, то здесь можно увидеть, что бизнес стабилизировался и пытается удержать уже привлеченных рабочих - Актуальные данные демонстрируют одновременно уменьшение количества увольнений и приемов на работу.

Число штатных работников существенно не меняется за время войны. Источник: "Схид-Экспо 2023", youtube.com/watch?v=tjqJq8sPL9I&t=7552s

Однако, актуальная доля персонала, сокращенная на текущий момент, снова возросла до 26,0% с 21,2% в феврале-2023. Кроме того, существенно возросла скрытая безработица — в отпуск за свой счет отправлено 16,4% с 11,1% в феврале.

Экспортный потенциал улучшается

По словам Михаила Лейченко, украинское бизнес-сообщество за время войны с РФ очень хорошо трансформировалось в вопросе готовности экспортировать свою продукцию.

"Экспортный потенциал растет - страна сейчас трансформировалась очень круто, мы получили очень значительный тренд - более 35% бизнеса перестраивают логистические пути и начинают планировать работу на экспорт, что очень перспективно для Украины. То есть, бизнес показывает - для Украины открыт экспортный рынок", - уточняет замглавы ЦРИ.

Исследование показывает, что по итогам прошлого года 59,7% предприятий сократили экспорт , что значительно меньше вышеприведенных анаорнических показателей по стране в 83%. При этом 20,7% респондентов в 2022 году полностью остановили экспорт, в то время как 21,8% сохранили довоенные объемы поставок, а 18,3% компаний смогли их нарастить.

Однако бизнес декларирует и ряд проблем, мешающих ему дальнейшего наращивания экспортных возможностей:

невозможность выезда с границу мужчин для бизнес-переговоров и выполнения экспортных контрактов – 51,2% ;

; проблемы с логистикой - 45,8% ;

; невозможность мужчинам выезда за границу для участия в международных выставках - 39,9% ;

; отказ иностранных компаний сотрудничать с украинскими партнерами - 25% ;

; невозмещение НДС при экспорте - 16,7% ;

; невозможность оплаты участия в международной выставке из-за ограничения НБУ – 10,7% .

Следует отметить, что 11,3% компаний не сталкивались ни с одной вышеуказанной проблемой , а 3% только начали экспортировать свою продукцию, и не успели сформировать свою точку зрения.

Коммуникация между бизнесом и властью оставляет желать лучшего

Представитель ЦРИ приводит данные относительно слабого взаимодействия бизнеса и государственного сектора. Так, например, о существовании программ государственной помощи за счет средств местного бюджета вообще не знает 90,4% опрошенных представителей бизнеса, еще 8,2% проинформированы об их существовании, и только 1,4% пользовались такой помощью.

"Что касается регуляторной политики, то видим, что 76,7% ОВА и ОТГ вообще не обращает внимания на деятельность бизнеса. В свою очередь, 83,1% бизнеса говорит, что он не знает о программах поддержки ОТГ и ОВА", - констатирует эксперт .

По его данным, основными направлениями, в которых бизнес заинтересован сотрудничать с местными властями, являются:

получение грантовой помощи - 49,1% ;

; информационная поддержка - 43% ;

; льготы на уплату местных налогов и сборов – 36,4% ;

; консультационная помощь - 34,7% ;

; снижение оплаты за аренду коммунального имущества - 25,1% ;

; помощь в поиске работников – 16,6% ;

; помощь в релокации бизнеса – 7,7% .

Следует отметить, что в целом представители местных властей оценивают интерес к взаимодействию с ними со стороны бизнеса как низкий. В 56% общин отмечают, что предложения сотрудничать от бизнеса малочисленны, и в мероприятиях регуляторной политики берут одни и те же компании. Только у 12% общин отметили интерес к сотрудничеству менее трети представителей бизнеса, и у 7,1% общин до половины предприятий готовы к взаимодействию.

Кроме того, с начала войны 39,6% бизнеса воспользовались теми или иными программами государственной помощи - почти 15% пригласили налоговые льготы, средства по "5-7-9" получили 10,6%, а 60,4% предпринимателей не предоставлялись на госпомощь.

Госпомощь для бизнеса по видам. Источник: "Схид-Экспо 2023", youtube.com/watch?v=tjqJq8sPL9I&t=7552s

Однако "Исследование состояния, потребностей и перспектив бизнеса во время войны с РФ" указывает также и на расхождение оценок, которые дают одним и тем же проблемам представители бизнеса и общин.

К примеру, бизнес в целом приспособился и решил проблему разрушенных войной цепочек снабжения , в результате чего это считают актуальной проблемой только 13% предпринимателей, тогда как среди ОВА это беспокоит 88% респондентов, а среди общин – 52%. В то же время частный сектор называет одной из самых серьезных проблем непредсказуемость законодательной и налоговой политики государства ( 34% ), тогда как в общинах этот показатель составляет сопоставимые 31%, а для ОВА – только 6% .

Краткие выводы Михаила Лейченко из доклада: