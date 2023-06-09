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РФ создает фейковые страницы украинских ОВА в соцсетях: Центр противодействия дезинформации призывает блокировать их
Враг создал фейковые страницы ряда глав областных и военных государственных администраций Украины и наполнил их ложной информацией.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В настоящее время деятельность врага зафиксирована на следующих страницах:
- Киевская областная военная администрация;
- Львовская областная военная администрация;
- Волынская областная государственная администрация;
- Днепропетровская областная военная администрация;
- Луганская областная военная администрация;
- Ивано-Франковская областная государственная администрация;
- Николаевская областная государственная администрация;
- Закарпатская областная военная администрация
"Цель этой кампании – дискредитировать власть в регионах Украины", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Центр противодействия дезинформации призывает ответственно потреблять информацию и в случае обнаружения фейковой страницы – блокировать ее.
Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что государство-агрессор подготовило очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства и пытается переложить свою вину за подрыв Каховской ГЭС на украинскую сторону. По данным разведки, имеющийся бюджет проекта составляет около $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения.