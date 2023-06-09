РФ создает фейковые страницы украинских ОВА в соцсетях: Центр противодействия дезинформации призывает блокировать их

Враг создал фейковые страницы ряда глав областных и военных государственных администраций Украины и наполнил их ложной информацией.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В настоящее время деятельность врага зафиксирована на следующих страницах:

Киевская областная военная администрация;

Львовская областная военная администрация;

Волынская областная государственная администрация;

Днепропетровская областная военная администрация;

Луганская областная военная администрация;

Ивано-Франковская областная государственная администрация;

Николаевская областная государственная администрация;

Закарпатская областная военная администрация

"Цель этой кампании – дискредитировать власть в регионах Украины", – говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации призывает ответственно потреблять информацию и в случае обнаружения фейковой страницы – блокировать ее.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что государство-агрессор подготовило очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства и пытается переложить свою вину за подрыв Каховской ГЭС на украинскую сторону. По данным разведки, имеющийся бюджет проекта составляет около $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения.