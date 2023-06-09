Подрыв Каховской ГЭС: РФ подготовила очередную информационную спецоперацию, - разведка

Государство-агрессор подготовило очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства и пытается переложить свою вину за подрыв Каховской ГЭС на украинскую сторону.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что совместными усилиями разведывательного сообщества Украины получена информация о том, что российским агентством социального проектирования запущен новый этап кампании по дискредитации украинского военного командования и государственных деятелей.

"В ее рамках подготовлена серия провокативных материалов, которые, по замыслу авторов, должны переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса", - отмечают в разведке.

Там добавляют, что подготовленные заголовки публикаций носят так называемый "кликбейтный" характер и содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства, в частности президента Украины.

"Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";

"Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";

"Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";

"Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

Кроме того, под каждым материалом будут размещаться комментарии фейковых аккаунтов, якобы от имени украинских и иностранных читателей. Они должны создать впечатление живой дискуссии и привлечь к обсуждению реальных пользователей сети.

По данным разведки, имеющийся бюджет проекта составляет около $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения.

Отметим, что в украинской разведке заявили о наличии доказательств подрыва Каховской ГЭС. Россияне для этого применили взрывчатку.

За неделю до подрыва Каховской ГЭС российские власти приказали не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов на временно оккупированных территориях Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Напомним, что в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский напрямую обвинил Москву в подготовке подрыва плотины ГЭС и предупредил, что это может привести к "масштабной катастрофе".

Тогда он предупреждал - украинские власти располагают информацией, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что по предварительным данным украинской разведки Каховскую ГЭС подорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ .