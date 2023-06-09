Підрив Каховської ГЕС: РФ підготувала чергову інформаційну спецоперацію, - розвідка

Держава-агресор підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва і намагається перекласти свою провину за підрив Каховської ГЕС на українську сторону.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.

"В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи", - зауважують у розвідці.

Там додають, що підготовлені заголовки публікацій мають так званий "клікбейтний" характер та містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України.

"Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

"Вибух дамби має "змити" Зеленського";

"Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";

"Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".

Крім того, під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження "живої" дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.

За даними розвідки, наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення.

Зауважимо, в українській розвідці заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. Росіяни для цьогозастосували вибухівку.

За тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада наказала не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Відповідну постанову опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський безпосередньо звинуватив Москву у підготовці підриву греблі ГЕС та попередив, що це може призвести до "масштабної катастрофи".

Тоді він попереджав - українська влада має інформацію, що російські військові замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що за попередніми даними укранської розвідки Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ.