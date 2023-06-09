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РФ створює фейкові сторінки українських ОВА у соцмережах: Центр протидії дезінформації закликає блокувати їх
Ворог створив фейкові сторінки низки голів обласних і військових державних адміністрацій України і наповнив їх неправдивою інформацією.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Наразі діяльність ворога зафіксована на таких сторінках:
- Київська обласна військова адміністрація;
- Львівська обласна військова адміністрація;
- Волинська обласна державна адміністрація;
- Дніпропетровська обласна військова адміністрація;
- Луганська обласна військова адміністрація;
- Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
- Миколаївська обласна державна адміністрація;
- Закарпатська обласна військова адміністрація.
"Мета цієї кампанії – дискредитувати владу в регіонах України", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Центр протидії дезінформації закликає відповідально споживати інформацію та у разі виявлення фейкової сторінки – блокувати її.
Нагадаємо, Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що держава-агресор підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва і намагається перекласти свою провину за підрив Каховської ГЕС на українську сторону. За даними розвідки, наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення.