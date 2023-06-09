РФ створює фейкові сторінки українських ОВА у соцмережах: Центр протидії дезінформації закликає блокувати їх

Ворог створив фейкові сторінки низки голів обласних і військових державних адміністрацій України і наповнив їх неправдивою інформацією.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Наразі діяльність ворога зафіксована на таких сторінках:

Київська обласна військова адміністрація;

Львівська обласна військова адміністрація;

Волинська обласна державна адміністрація;

Дніпропетровська обласна військова адміністрація;

Луганська обласна військова адміністрація;

Івано-Франківська обласна державна адміністрація;

Миколаївська обласна державна адміністрація;

Закарпатська обласна військова адміністрація.

"Мета цієї кампанії – дискредитувати владу в регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації закликає відповідально споживати інформацію та у разі виявлення фейкової сторінки – блокувати її.

Нагадаємо, Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що держава-агресор підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва і намагається перекласти свою провину за підрив Каховської ГЕС на українську сторону. За даними розвідки, наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення.