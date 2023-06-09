У Міноборони пояснили, навіщо ворог робить "вкиди" про втрати ЗСУ та зникнення командувачів

Росіяни, "вкидами" про завищені цифри втрат Збройних сил України у війні, прагнуть змусити Київ виправдовуватися і, таким чином, видати якомога більше інформації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Нинішні війни відбуваються у двох вимірах - реальному та інформаційному. В інформаційному бої не менш запеклі. І в них теж є певні задачі, правила і закони", - зазначила вона.

За її словами, будь-яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати противника і засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій.

"Чому? Бо чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани", - пояснила Маляр.

Заступниця міністра повідомила, що у росіян, крім розвідки, яка дуже ускладнена на території України, є ще способи витягування потрібної інформації. Зокрема, через вкидування в інфопростір провокацій, щоб змусити іншу сторону виправдовуватися та видати таким чином якомога більше інформації про себе.

"Для цього закидуються дуже завищені цифри в очікуванні, що ми обурюючись почнемо спростовувати і видамо якісь дані чи непрямі орієнтири на них. Або, скажімо, закидується інформація про зникнення Главкома чи інших командувачів - в очікуванні коментарів та спростувань з демонстрацією на фото та відео локацій - де ж вони насправді. Тому, треба розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного було важко поранено у результаті російського ракетного удару на командному пункті поблизу Херсона. У нього нібито травма голови, осколкові поранення і йому "зробили трепанацію черепа". Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував цю інформацію.

Це вже не перший фейк про Валерія Залужного. Раніше росіяни створили дезінформаційну хвилю про зникнення Головнокомандувача ЗСУ. У Міноборони України заявляли, що такий “вкид” має на меті деморалізувати українських військових і використовувався вже неодноразово.