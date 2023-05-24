ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Пропаганда РФ вигадала фейк про "поранення" Залужного: Данілов відреагував

Валерій Залужний. Фото: Facebook-сторінка Головнокомандувача ЗСУ.
Валерій Залужний. Фото: Facebook-сторінка Головнокомандувача ЗСУ.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував черговий фейк російських пропагандистів про нібито "поранення" Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10:00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Валерія Залужного було важко поранено у результаті російського ракетного удару  на командному пункті поблизу Херсона. У нього нібито травма голови, осколкові поранення і йому "зробили трепанацію черепа".

Це вже не перший фейк про Валерія Залужного. Раніше росіяни створили дезінформаційну хвилю про зникнення Головнокомандувача ЗСУ. У Міноборони України заявляли, що такий “вкид” має на меті деморалізувати українських військових і використовувався вже неодноразово.

Автор:
Ніна Комащенко