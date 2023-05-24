Пропаганда РФ вигадала фейк про "поранення" Залужного: Данілов відреагував

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував черговий фейк російських пропагандистів про нібито "поранення" Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10:00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - написав він у Twitter.

Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 😉 та інших членів Ставки. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023

Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Валерія Залужного було важко поранено у результаті російського ракетного удару на командному пункті поблизу Херсона. У нього нібито травма голови, осколкові поранення і йому "зробили трепанацію черепа".

Це вже не перший фейк про Валерія Залужного. Раніше росіяни створили дезінформаційну хвилю про зникнення Головнокомандувача ЗСУ. У Міноборони України заявляли, що такий “вкид” має на меті деморалізувати українських військових і використовувався вже неодноразово.