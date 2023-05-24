ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Пропаганда РФ придумала фейк о "ранении" Залужного: Данилов отреагировал

Пропаганда РФ придумала фейк о "ранении" Залужного: Данилов отреагировал
Валерий Залужный. Фото: Facebook-страница Главнокомандующего ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал очередной фейк российских пропагандистов о якобы “ранении” Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на Ставке доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", – написал он в Twitter.

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара на командном пункте вблизи Херсона. У него якобы травма головы, осколочные ранения и ему "провели трепанацию черепа".

Это уже не первый фейк о Валерии Залужном. Ранее россияне создали дезинформационную волну об исчезновении Главнокомандующего ВСУ. В Минобороны Украины заявляли, что такой "вброс" преследует цель деморализовать украинских военных и использовался уже неоднократно.

Автор:
Нина Комащенко