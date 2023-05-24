Пропаганда РФ придумала фейк о "ранении" Залужного: Данилов отреагировал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал очередной фейк российских пропагандистов о якобы “ранении” Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на Ставке доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", – написал он в Twitter.

Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 😉 та інших членів Ставки. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара на командном пункте вблизи Херсона. У него якобы травма головы, осколочные ранения и ему "провели трепанацию черепа".

Это уже не первый фейк о Валерии Залужном. Ранее россияне создали дезинформационную волну об исчезновении Главнокомандующего ВСУ. В Минобороны Украины заявляли, что такой "вброс" преследует цель деморализовать украинских военных и использовался уже неоднократно.