В Минобороны объяснили, зачем враг делает "вбросы" о потерях ВСУ и исчезновении командующих

Россияне, "вбросами" о завышенных цифрах потерь Вооруженных сил Украины в войне, стремятся заставить Киев оправдываться и таким образом выдать как можно больше информации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Нынешние войны происходят в двух измерениях - реальном и информационном. В информационном бою не менее жестокие. И у них тоже есть определенные задачи, правила и законы", - отметила она.

По ее словам, любая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий.

"Почему? Чем больше открытой информации о противнике, тем проще просчитать его способности и планы", - пояснила Маляр.

Замминистра сообщила, что у россиян, кроме разведки, очень осложненной на территории Украины, есть еще способы вытягивания нужной информации. В частности, через "вбросы" в информпространство провокаций враг хочет заставить другую сторону оправдываться и выдать как можно больше информации о себе.

"Для этого вбрасываются очень завышенные цифры в ожидании, что мы возмущаясь начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них. Или, скажем, вбрасывается информация об исчезновении Главкома или других командующих - в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией на фото и видео локаций - где же они на самом деле. Поэтому надо понимать, что мы информацией тоже воюем, как и враг", - подчеркнула она.

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара на командном пункте вблизи Херсона. У него якобы травма головы, осколочные ранения и ему "провели трепанацию черепа". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Это уже не первый фейк о Валерии Залужном. Ранее россияне создали дезинформационную волну об исчезновении Главнокомандующего ВСУ. В Минобороны Украины заявляли, что такой "вброс" преследует цель деморализовать украинских военных и использовался уже неоднократно.