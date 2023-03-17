Так исчезают империи: олигарх Юрушев станет свидетелем развала собственного бизнеса своими же потомками?

Война показала многим украинским олигархам, как мало они вкладывали в развитие суверенитета и устойчивости государства Украина, где заработали свое фантастическое состояние. Рейтинги богатых и влиятельных бизнесменов констатируют значительные потери бизнес-империй.

Не добавляет радужных цветов и закон о деолигархизации. Так что наблюдать, при такой общей картине, как твои дети разваливают твою империю, выстраиваемую годами усилий на схемах с государственной собственностью, госмонополиях и отчасти на манипуляциях с бюджетом, используя собственное время и склонность чиновников к коррупции - наверное, это очень сильно.

Меня заинтересовал материал-расследование о самом загадочном олигархе Леониде Юрушеве. Вот кто-кто, а он мало известен вообще, не любит внимания и света софитов, хотя два десятка лет есть в ТОП-20 самых богатых украинцев.

Леонида Юрушева можно назвать мастодонтом украинского бизнеса. Донетчанин начинал свой путь к большим деньгам с группировки "Алика Грека" в 90-х, десятками лет бережно перестраивал бизнес-империю, применяя как предпринимательские способности, так и методы и связи во власти. Однако карьера 77-летнего олигарха приходит к своему мероприятию. В перспективе его активы окажутся в руках потомков, больше интересующихся Instagram-блогерством, чем ведением бизнеса.

Темное прошлое миллиардера

Когда речь заходит об украинских олигархах, имя Леонида Юрушева выходит крайне редко. Хотя бизнесмен и не покидает рейтинги самых богатых украинцев уже последние 17 лет, однако его персона всегда оставалась "в тени", без внимания широкой общественности. Жидкие упоминания в СМИ – это и старания самого Юрушева. Непубличность миллиардера граничит с конспиративностью. Так, в открытом доступе можно найти только две фотографии Леонида Юрушева, которым, похоже, не один десяток лет. Зять олигарха шоумен и несостоявшийся политик Александр Скичко в интервью “Главкому” рассказал, что его тесть негативно реагирует на любое упоминание своего имени в СМИ. В то же время дочь Елизавета Юрушева в интервью для издания "Лига.Бизнес" заверила, что ее отцу нечего скрывать, а нелюдимость - это его "психотип".

Действительно ли миллиардеру из 90-х нечего скрывать? Вопрос риторический. Начнем с того, что данные о его прошлом достаточно расплывчаты. Известно, что Юрушев родился в 1946 году в Донецке. С 14-ти лет вроде бы работал на Донецкой мебельной фабрике, затем служил в советской армии. Об образовании будущего олигарха данных в открытых источниках нет. Предполагается, что учиться Юрушев мог в одном из горных техникумов. В 1988 году начал заниматься кооперацией, как только ее легализовали в СССР.

По данным СМИ, в начале 90-х перспективный бизнесмен входил в так называемую "енакиевскую" криминальную группировку. Был в близком окружении "Алика Грека" – известного донецкого авторитета Ахатя Брагина, президента футбольного клуба "Шахтер". В его "бригаде" отвечал за валютные операции. Тогда же, вероятно, познакомился с Ринатом Ахметовым и Виктором Януковичем. После убийства Брагина в 1995 году был вынужден бежать в Австрию. В 1996-м получил паспорт Греции (Юрушев – этнический грек), по неподтвержденным данным также австрийское гражданство.

Вернулся в Украину, по одной версии, в начале 2000-х, по другой – в 2005 году. В 1999-м возглавил ревизионную комиссию банка “Форум”, в 2001-м – стал главой его наблюдательного совета. В 2006-м стал прямым владельцем финучреждения и уже в следующем году продал 60% акций немецкому Commerzbank AG. В "нулевых" также активно развивал машиностроительный бизнес в партнерстве с владельцем группы "ТАС" Сергеем Тигипко. В 2002-2003 годах бизнесмены приватизировали Кременчугский сталелитейный завод, взяли под контроль Крюковский вагоностроительный завод и днепровский "Днепровагонмаш". Однако уже в 2005 – 2006 годах между бизнес-партнерами разгорелась настоящая война за контроль над этими активами – с рейдерскими захватами, а также – побоищем в стиле 90-х в Днепропетровске 17 мая 2006 года, когда двести парней коренастого телосложения с битками и битками на собрание акционеров Кременчугского завода, которое именно готовилось отстранить от должностей менеджмент Юрушева.

Тогда за земляка вступился владелец "СКМ" Ринат Ахметов, купивший часть акций Кременчугского завода. Конфликт разрешился в 2008 году, когда Юрушев и Ахметов продали свои пакеты акций в машиностроительной сфере Тигипко и Игорю Коломойскому.

От "бросков" инвесторов к воровству на вагонах: становление олигарха

В партнерстве с Ахметовым греко-украинский бизнесмен вывел на новый уровень свой бизнес в сфере недвижимости. Еще в 2001 году Леонид Юрушев основал строительную компанию "Ярославов Вал", которая в "нулевых" занималась привычным для Украины "кидаловым" инвестором. В частности, в 2002 году она выиграла тендер на строительство грандиозного аквапарка на озере Тельбин в Киеве. Акции общества "Аквапарк" были успешно распроданы, однако сооружение так и не появилось.

В 2005-м "Ярославов Вал" ввел в эксплуатацию первую очередь элитного бизнес-центра "Леонардо" в Киеве. Ринат Ахметов софинансировал этот проект. Не без поддержки "короля Донбасса" в конце 2000-х - начале 2010-х Леонид Юрушев создал витрину своего бизнеса - построил ряд престижных отелей в центре столицы. Это пятизвездочные InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv, четырехзвездные Holiday Inn, Riviera House и Alfavito. На президентских выборах 2010 и парламентских 2012 в отеле InterContinental размещались предвыборные штабы Виктора Януковича и Партии регионов. При президентстве Януковича Юрушев был приближен к "семье" - олигархическому клану президента-предателя.

В 2010 году бывший работник мебельной фабрики зашел в деревообрабатывающий бизнес, запустив первый в Украине завод по производству древесноволокнистых плит - "Коростенский завод МДФ", а в 2015-м - основал "Украинскую холдинговую лесопильную компанию".

Период 2014-2015 годов, когда Кабмин возглавлял Яценюк, был для олигарха очень плодотворным. В сложное время после побега патрона Януковича и начала российско-украинской войны Леонид Юрушев смог не только сохранить, но и несколько нарастить свое состояние, попав в десятку самых богатых украинцев. С этим периодом связаны и самые громкие коррупционные скандалы, к которым причастен предприниматель. В 2014-м исполняющим обязанности гендиректора "Укрзализныци" стал Максим Бланк - бывший менеджер Юрушева. По странному стечению обстоятельств, "Днепровагонремстрой" олигарха начал один за другим выигрывать тендеры государственного перевозчика на ремонт пассажирских вагонов. Сумма подрядов составила полмиллиарда гривен. Это была не единственная "железнодорожная" схема бизнесмена, работавшая в то время. Согласно расследованию "Следствие.инфо", тогда же другая криворожская фирма Юрушева продавала "Укрзализныце" полувагоны по вчетверо завышенной цене, "распылив" таким образом 5 миллиардов гривен.

Также в 2014-м, согласно расследованию Радио Свобода, подконтрольная Юрушеву компания БФ энд ГБ тревел ритейл выиграла тендер на торговлю дьюти-фри на территории аэропорта Борисполь. Такие успехи на конкурсах журналисты объясняли связями между бизнесменом и тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком. СМИ открыто называли Юрушева "спонсором" политика.

По состоянию на 2023 год бизнес-империя Леонида Юрушева включает в себя элитные отели “InterContinental Kyiv”, “Fairmont Grand Hotel Kyiv”, “Riviera House”, “Alfavito”, девелоперскую компанию “Ярославов Вал”, мощные предприятия лесной промышленности “Коростенский завод МДФ” и "Украинская холдинговая лесопильная компания", один из крупнейших в Украине Днепровский вагоноремонтный завод (АО "Днепровагонремстрой"), компании по торговле морепродуктами ("Скандинавия") и дьюти-фри ("БФ Групп"). Это неполный перечень. Весь этот разноплановый и масштабный бизнес пока держит в своих руках уже пожилой 77-летний миллиардер. Желаем Леониду Юрушеву здоровья и сил. Однако надо признать, что возраст у олигарха действительно почтенный и пора серьезно задуматься о своей замене. Успел ли бизнесмен ее подготовить?

Большие надежды Леонид Юрушев возлагает на своих детей – 40-летнюю дочь Анастасию и 35-летнюю Елизавету. До начала полномасштабного российского вторжения сестры активно помогали отцу управлять бизнесом. Елизавета - управляющая гостиницами "Fairmont" и "Riviera", имеет доли в "Украинской холдинговой лесопильной компании", "Ярославовом Валу", "Унибудинвест Менеджменте". Также является соучредительницей развлекательного комплекса Cuba Camp на Трухановом острове в Киеве. Анастасия является гендиректором InterContinental Kyiv, ее муж Александр Жолинский работает ее заместителем. Привлек к делу миллиардер и свою жену - 72-летнюю Наталью, которая занимается гостиницей "Alfavito" и владеет франшизой в Киеве канадской сети гостиниц "FairmontHotels & Resorts".

Обе дочери олигарха детство провели за границей, среднее образование получали в школе в Австрии, где их отцу пришлось на время "залечь на дно". Высшее образование старшая Анастасия получила в Англии, где училась на юриста. В то время как Елизавета выучилась на журналиста в австрийском вузе, практику проходила на немецком телеканале ATV, затем в редакции австрийского журнала WOMEN. В середине 2000-х сестры вернулись в Украину. Однако по специальности работать не стали, обосновавшись у отца под теплым крылом. Правда, Елизавета Юрушева пыталась делать самостоятельные шаги в бизнесе: в 2006 году открыла сеть бутиков Manhattan в Киеве и Днепропетровске. Однако дело не выгорело, поэтому от самостоятельного плавания пришлось отказаться. В конце концов девушка получила сертификат отельера в швейцарской Hospitality Management School, чтобы работать на отца в гостиничном бизнесе.

В интервью СМИ Елизавета честно признается, что гостиницы – это ее "любовь", а вот другие направления бизнеса отца скорее внушают скуку. "Производство большого удовольствия не доставляет", - пожаловалась младшая дочь олигарха в разговоре с "Лига.Бизнес", рассказав о попытках отца привлечь ее и сестру Анастасию в управление деревообрабатывающими предприятиями.

В отличие от Леонида Юрушева, Елизавета публичности не избегает. Напротив – активно ведет соцсети (в Instagram имеет 46,8 тысячи подписчиков), где поражает модными образами и любит делиться подробностями частной жизни. Новости об этом, в частности, об отношениях Елизаветы с ее мужем Александром Скичко, регулярно публикуют таблоиды. С начала полномасштабной войны дочь миллиардера находится за границей, в настоящее время – в итальянском Милане, где дети Юрушевой пошли в школу. Сесть за парту решила и самая 35-летняя бизнесвумен: Елизавета рассказала, что взялась получать образование fashion-дизайнерки. Как видим, дочь олигарха и потенциальная наследница его бизнес-империи – творческая натура. Однако в сферах вагоностроения или переработки леса очень мало фэшной и гламурной. Здесь нужно глубоко понимать специфику производства. Это и не то же, что управлять фешенебельными гостиницами. Кроме того, как мы рассказывали выше, многое в бизнесе Леонида Юрушева завязано на связях с чиновниками и коррупционных схемах. В тонкостях этой моды также придется разбираться светским львицам Анастасии и Елизавете.

Возможно, в этом им помогут их вторые половинки – зятья олигарха Юрушева. Вот, например, Александр Скичко – целый бывший народный депутат, еще и экспредседатель подкомитета Верховной Рады по вопросам железнодорожного транспорта, бывший глава Черкасской областной государственной администрации. Хотя в прошлом – комик-пародист, телеведущий, конферансье и автор до сих пор не побитого рекорда Украины по количеству одновременно одетого белья (в 2012 году надел на себя сразу 69 пар трусов) – но за последние годы должен был набить руку в управленческой деятельности?

Действительно, находясь в парламенте, Александр Скичко принес пользу своему тестю и его бизнесу. Среди прочего успешно лоббировал легализацию игорного бизнеса, в результате чего первые казино в Украине открылись в отелях Юрушева. Председательство Скочка в железнодорожном подкомитете также было впору олигарху. Леонид Юрушев активно продвигал родственника на должность главы "Укрзализныци" (в 2014 году с Максимом Бланком ему уже это удавалось). В начале 2020-го СМИ называли Скочка неформальным "смотрящим" за государственным перевозчиком. Эксшоумен в тот период активно критиковал деятельность руководства "Укрзализныци", инспектировал электрички и железнодорожные депо. Однако кресло гендиректора ему так и не досталось. В январе 2021-го «слуга народа» возглавил Черкасскую ОГА. В должности пробыл чуть больше года: началось полномасштабное вторжение России, а в качестве военного губернатора Скичко выглядел гораздо смешнее, чем в роли гражданского. Руководителем области стал генерал-майор ГУР МО Игорь Табурец. Вообще за время своего губернаторства больше всего Скичко запомнился невыполненными обещаниями: их собралось 19, по данным портала "Слово и дело". По этому показателю в 2021 году Александр Скичко лидировал среди других руководителей украинских областей.

Скичко стал частью семьи Юрушевых в 2017 году, когда женился на Елизавете. До узаконивания отношений пара встречалась, по крайней мере, несколько лет, поскольку их общая дочь Наталья 2015 года рождения. Уже став законным мужем Елизаветы, он воспитывал ее сына Даниэля от первого брака с гражданином Австрии Давидом Конигсхофером. 24 апреля прошлого года у супругов родился второй общий ребенок – дочь Анна.

В 2020-м и 2021-м годах Александр Скичко подавал электронные декларации, где указал и доходы жены. По недвижимости у дочери олигарха была квартира в Киеве площадью 660 кв. м. и дом в Обуховском районе Киевской области на 1240,5 квадратов. У ее мужа две квартиры в столице, которые он приобрел в июне 2019-го - за месяц до парламентских выборов - за 7,1 млн гривен.

В Черкассах у бывшего шоумена есть доля квартиры родителей. Среди ценного движимого имущества Скичко указал два часа Rolex и один Bell & Ross. О драгоценностях жены не рассказал. С транспорта у тогдашнего нардепа был автомобиль BMW 730LD 2017 года, прицеп и гидроцикл. Все приобретено в 2018 году. Доход Скичка в 2020 году составил 941 тысячу гривен, из которых 480 тысяч – зарплата нардепа, а 490 тысяч – подарок от жены. Годовой доход Юрушевой вместо этого достиг 26 миллионов гривен. Львиную долю этой суммы, 22 миллиона, дочь миллиардера получила в качестве дивидендов в фирме "Унибудинвест Менеджмент". На счетах Александра Скичко в ПУМБ, "Приватбанке" и "Райффайзен Банке Аваль" - более 705 тысяч гривен, 4 332 доллара, 886 евро. Елизавета Юрушева больше доверяет "Альфа Банку", принадлежащему гражданам РФ. Там дочь Леонида Юрушева хранила 527 тысяч долларов. Наличными супруги запасли 2,25 миллиона гривен, 934 тысячи долларов, 190 тысяч евро.

Интересно, что в начале 2022-го года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило недостоверные данные в декларации Александра Скичко. В частности, тогдашний глава Черкасской ОГА не указал стоимость трех своих драгоценных часов. Скичко объяснил, что у него якобы не сохранились документы, подтверждающие стоимость. Также чиновник "забыл" указать данные о предприятиях "Коростенская ТЭС" и "Щит-энергия", владелицей которых является его жена. В конце концов детективы НАПК не нашли в действиях Скочка признаков правонарушений.

Годом ранее, в апреле 2021-го, супруги попали в "ководный" скандал. Журналисты программы "Схемы" обнародовали сюжет о пышном праздновании в отеле "Fairmont" дня рождения Аллы Барановской - жены одиозного "слуги народа" Николая Тищенко. Громкий пир с десятками гостей состоялся в то время, когда в Киеве действовали самые строгие карантинные ограничения – были закрыты все общепиты. Вечеринка закончилась праздничным салютом с Труханового острова напротив Fairmont. Примечательно, что Киевсовет запретил использование пиротехники в городе еще в 2019 году, в связи с войной на востоке. В сюжете Схем засветились и Скичко и Юрушева. Журналисты сняли на видео, как пара покидала вечеринку. Полиция тогда начала уголовное производство по части 1 статьи 325 УК (нарушение санитарных требований). Елизавете Юрушевой, как управляющей гостинице, грозило до 51 тысяч гривен штрафа, до шести месяцев ареста или до трех лет ограничения свободы. Однако до суда дело так и не дошло.

Можно представить себе реакцию Леонида Юрушева на скандалы, в которые попадают члены его семьи. Сам олигарх никогда не позволял себе поведения, которое привлекало бы ненужное внимание к его персоне и его делам. Юрушев всегда выходил сухим из воды. Теперь же бизнесмена с 90-х не может не беспокоить инфантилизм родственников, которые в перспективе станут хозяевами его бизнеса. Что произойдет со схемами, которые он бережно выстраивал, какова судьба заводов, собственность на которые боролся в криминальных разборках? Нетрудно спрогнозировать, что наследники бизнес-империи быстро избавятся от этих активов, за исключением разве что гостиниц. Понимает ли 77-летний бизнесмен, что дело его жизни обречено на крах, наблюдая своих дочерей и зятей? Скорее всего, что да, но сделать что-то уже поздно.

Леонид Юрушев сохранился как реликт криминально-олигархической эпохи, продолжавшейся в Украине в 90-х – 2000-х годах. И эта эпоха окончательно отойдет в прошлое, когда отойдут люди как Юрушев. Пожалуй, это и к лучшему, ведь в Украине будущего, которое сейчас борются на фронте наши защитники, места для коррупционных схем и полукриминальных методов из 90-х не будет.

Первоисточник: https://censor.net/ru/b3406352