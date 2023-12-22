Товары для ВСУ освободили от ввозной пошлины и НДС еще на год

21 ноября в Налоговый кодекс Украины были внесены изменения по льготам по НДС, в результате которых действие нормы, освобождающей от ввозной пошлины и НДС ряд товаров, направленных на нужды обороны и безопасности продлено до 1 января 2025 года.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

По обновленным правилам, беспилотные летательные аппараты, тепловизионные приборы, оптические прицелы, а также другие товары, определенные законодательством как средства обеспечения национальной безопасности, могут быть ввезены на таможенную территорию Украины без уплаты пошлины и НДС.

Эта льгота распространяется как на юридических, так и физических лиц, осуществляющих ввоз, а также на товары, пересылаемые международными почтовыми и экспресс-отправлениями.

Также Верховная Рада Украины 20 декабря поддержала закон об изменениях в Таможенный кодекс об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения. Закон предусматривает, что на период военного времени радиолокационные комплексы и средства РЭС будут освобождены от уплаты НДС.

Ранее Верховная Рада одобрила законопроект №9402, предусматривающий упрощение процедуры декларирование военной техники и других товаров при ввозе в Украину, а именно унификацию по стандартам НАТО. От налогов депутаты освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Также Совет освободил на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих БПЛА, если предприятие импортирует материалы для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

Кроме того, под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутникового доступа в интернет (Starlink).