Товари для ЗСУ звільнили від ввізного мита та ПДВ ще на рік

21 листопада до Податкового кодексу України були внесені зміни щодо пільги з ПДВ, внаслідок яких дію норми, що звільняє від ввізного мита і ПДВ ряд товарів, спрямованих на потреби оборони та безпеки продовжено до 1 січня 2025 року.

Про це повідомила Державна митна служба.

За оновленими правилами, безпілотні літальні апарати, тепловізійні прилади, оптичні приціли, а також інші товари, визначені законодавством як засоби для забезпечення національної безпеки, можуть бути ввезені на митну територію України без сплати мита та ПДВ.

Ця пільга поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб, які здійснюють ввезення, а також на товари, що пересилаються міжнародними поштовими та експрес-відправленнями.

Також Верховна Рада України 20 грудня підтримала закон про зміни до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення. Закон передбачає, що на період воєнного часу радіолокаційні комплекси та засоби РЕБ будуть звільнені від сплати ПДВ.

Раніше Верховна Рада схвалила законопроєкт №9402, який передбачає спрощення процедури декларування військової техніки та інших товарів під час ввезення в Україну, а саме уніфікацію за стандартами НАТО. Від податків депутати звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Також Рада звільнила на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, якщо підприємство імпортує матеріали для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Крім того, під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового доступу до інтернету (Starlink).