В Україні спростили імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Верховна Рада України у середу, 20 грудня, підтримала закон про зміни до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, парламент підтримав одразу за основу та в цілому законопроект № 10341 та 10342.

За відповідне рішення проголосували 323 депутати.

Закон передбачає, що на період воєнного часу радіолокаційні комплекси та засоби РЕБ будуть звільнені від сплати ПДВ.

Крім того, оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують Сили оборони, Міноборони та правоохоронці, а саме бронежилетів.

Раніше Верховна Рада схвалила законопроєкт №9402, який передбачає спрощення процедури декларування військової техніки та інших товарів під час ввезення в Україну, а саме уніфікацію за стандартами НАТО. Від податків депутати звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Також Рада звільнила на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, якщо підприємство імпортує матеріали для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

На ввезення в Україну самих дронів уже скасовано мита і ПДВ. Президент України підписав відповідний закон у лютому 2023 року. Документ поширюється також на тепловізори, прилади нічного бачення та рації.

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