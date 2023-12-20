В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ

Верховная Рада Украины в среду, 20 декабря, поддержала закон об изменениях в Таможенный кодекс об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, парламент поддержал сразу за основу и в целом законопроект №10341 и 10342.

За соответствующее решение проголосовали 323 депутата.

Закон предусматривает, что на период военного времени радиолокационные комплексы и средства РЭС будут освобождены от уплаты НДС.

Кроме того, налогообложение не будет применяться к товарам, которые получают Силы обороны, Минобороны и правоохранители, а именно бронежилеты.

Ранее Верховная Рада одобрила законопроект №9402, предусматривающий упрощение процедуры декларирования военной техники и других товаров при ввозе в Украину, а именно унификацию по стандартам НАТО. От налогов депутаты освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Также Совет освободил на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих БПЛА, если предприятие импортирует материалы для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

На ввоз в Украину самих дронов уже отменены пошлины и НДС. Президент Украины подписал соответствующий закон в феврале 2023 года. Документ также распространяется на тепловизоры, приборы ночного видения и рации.

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