У 83% компаний есть мобилизованные сотрудники - EBA

В рядах Вооруженных сил защищают Украину сотрудники 83% компаний. В 51% бизнеса мобилизовано до 10% штата. Об этом свидетельствуют результаты новой волны ежеквартального опроса "Бизнес во время войны" Европейской Бизнес Ассоциации.

У 25% компаний служат 10-20% сотрудников, у 5% - 20-40%. При этом у 43% бизнесов мобилизованы критические специалисты, включая инженеров, ИТ-специалистов, электричества, механики, машинистов, водителей.

38% бизнеса пострадали от боевых действий, а 21% имеют активы (производственные мощности, землю, технику, транспорт, недвижимость, продукцию), оставшиеся на оккупированных территориях.

"Бизнес продолжает терять средства из-за войны - по состоянию на 33% сообщают о потерях до 1 миллиона долларов, 37% - о потерях в диапазоне 1-10 миллионов долларов, 10% - о потерях более 10 миллионов", - говорится в результатах опроса.

Данные: Европейская бизнес ассоциация

68% компаний возобновляют полноценную деятельность.

90% опрошенных выплачивают зарплату сотрудникам в полном объеме, 21% осуществляют авансовые и бонусы выплаты.

10% компаний сокращают заработные платы, 2% - увольняют, 3% - отправляют в неоплачиваемый отпуск.

“Финансовая подушка бизнеса более или менее стабильна: 25% имеют финансовые резервы на полгода, 23% – в год, а 37% – в год и более. Еще 5% имеет запас финансовой прочности на несколько месяцев, а 5% - вообще нет. Нынешняя ситуация не слишком отличается от января этого года”, - посчитали в Европейской ассоциации бизнеса.

Напомним, Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года.