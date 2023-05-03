У 83% компаній є мобілізовані співробітники -EBA

Наразі в лавах Збройних сил захищають Україну співробітники 83% компаній. У 51% бізнесу мобілізовано до 10% штату. Про це свідчать результати нової хвилі щоквартального опитування “Бізнес під час війни” Європейської Бізнес Асоціації.

У 25% компаній служать 10-20% співробітників, у 5% – 20-40%. При цьому у 43% бізнесів мобілізовані критичні спеціалісти, зокрема інженери, ІТ-фахівці, електрики, механіки, машиністи, водії.

38% бізнесу постраждали від бойових дій, а 21% мають активи (виробничі потужності, землю, техніку, транспорт, нерухомість, продукцію), які залишились на окупованих територіях.

“Бізнес продовжує втрачати кошти через війну – станом на зараз 33% повідомляють про втрати до 1 мільйона доларів, 37% – про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 10% – про втрати більше 10 мільйонів”, - йдеться в результатах опитування.

Дані: Європейська бізнес асоціація

68% компаній відновлюють повноцінну діяльність.

90% опитаних виплачують зарплатню співробітникам в повному обсязі, 21% здійснюють авансові і бонусів виплати.

10% компаній скорочують заробітні плати, 2% - звільняють, 3% - відправляють в неоплачувану відпустку.

“Фінансова подушка бізнесу є більш-менш стабільною: 25% мають фінансові резерви на пів року, 23% – на рік, а 37% – на рік і більше. Ще 5% має запас фінансової міцності на кілька місяців, а 5% – не має взагалі. Поточна ситуація не надто відрізняється від січня цього року”, - порахували в Європейській асоціації бізнесу.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023.