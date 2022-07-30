Uber начнет показывать водителям, сколько им заплатят за поездку

Компания Uber заявила, что "полностью переосмыслила то, как водители принимают поездки" и решила добавить в приложение функцию под названием "авансовые тарифы", которая будет показывать водителям, сколько именно им заплатят за поездку. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Наша новая функция облегчает водителям решение о том, стоит ли поездка их времени и усилий, предоставляя все детали, включая оплату, которую они получат и куда они едут, заранее", – рассказали в пресс-службе Uber.

Предварительные тарифы дают понять водителю, сколько он заработает. Фото: Uber

Сервис такси также планирует запустить функцию, которая позволит водителям видеть другие запросы на поездки поблизости, позволяя им выбирать конкретные поездки, которые они хотели бы совершить.

Для пассажиров такие изменения будут означать минимизацию вероятности отмены поездок, ведь это случалось преимущественно тогда, когда водитель не хотел ехать к месту назначения или понимал, что получит недостаточную плату за поездку.

Uber не уточняет, когда заработают новые функции и в каких странах в первую очередь.

Напомним, после получения одобрительного решения от городских властей, Uber возобновил работу в Киеве. Кроме того, компания не будет брать комиссию за обслуживание, так что полная стоимость поездок будет поступать водителям.

Uber продолжает работать в других украинских городах: Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.