Uber почне показувати водіям, скільки їм заплатять за поїздку

Компанія Uber заявила, що "повністю переосмислила те, як водії приймають поїздки" і вирішила додати в застосунок функцію під назвою "авансові тарифи", яка показуватиме водіям, скільки саме їм заплатять за поїздку. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Наша нова функція полегшує водіям рішення про те, чи варта поїздка їхнього часу та зусиль, надаючи всі деталі, включаючи оплату, яку вони отримають і куди вони їдуть, заздалегідь", – розповіли в пресслужбі Uber.

Попередні тарифи дають зрозуміти водію, скільки він заробить. Фото: Uber

Сервіс таксі також планує запустити функцію, яка дозволить водіям бачити інші запити на поїздки поблизу, дозволяючи їм вибирати конкретні поїздки.

Для пасажирів такі зміни означитимуть мінімізацію вірогідності скасування поїздок, адже це траплялося переважно тоді, коли водій не хотів їхати до місця призначення або розумів, що отримає недостатню плату за поїздку.

Uber не уточнює, коли саме запрацюють нові функції та в яких країнах першочергово.

Нагадаємо, після отримання схвального рішення від міської влади, Uber відновив роботу в Києві. Компанія не бере комісію за обслуговування, тож повна вартість поїздок надходить водіям.

Uber продовжує працювати в інших українських містах: у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.